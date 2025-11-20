Film

Celý život nohama na zemi. Česká televize přinese portrét herce Satoranského

Kultura Kultura
před 2 hodinami
Na divadelní prkna Jaroslav Satoranský vstoupil v roce 1961 a zůstal jim věrný dodnes. Stejně tak jako filmu a televizi. Jeho herečtí kolegové jej označují za celoživotního gentlemana. Portrét oblíbeného umělce, který navzdory úspěšné kariéře zůstal nohama na zemi, uvede v dokumentu Jaroslav Satoranský – herec gentleman program ČT1 v sobotu 22. listopadu od 21:20 hodin.
Dokument Jaroslav Satoranský – herec gentleman program ČT1 uvede v sobotu 22. listopadu.
Dokument Jaroslav Satoranský – herec gentleman program ČT1 uvede v sobotu 22. listopadu. | Foto: Česká televize

"S Jaroslavem Satoranským se známe od mého dětství, vždy patřil do okruhu našich rodinných přátel. Obdivoval jsem jeho skromnost, pracovitost a takovou nehranou obyčejnost. Asi čtyřikrát mi hrál tatínka v různých televizních filmech, učil mě na DAMU a následně jsme spolupracovali i jako režisér s hercem. Jsem rád, že Jaroslav s natáčením nakonec souhlasil. Když se před lety chystala série Neobyčejné životy, natáčení odmítl se slovy, že není dost zajímavý. Myslím, že je - a náš film je toho důkazem," říká režisér snímku Ondřej Kepka.

 V divadle i ve filmu ztvárnil Jaroslav Satoranský řadu rolí. Byl Kubou v Krkonošských pohádkách, v Divadle na Vinohradech, jehož je dlouholetým členem, nyní hraje dědečka ve hře Hana, vidět ho můžete také v Divadle Na Jezerce a v Divadle v Řeznické. V roce 2021 obdržel Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra.

Herec Jaroslav Satoranský s režisérem dokumentu Ondřejem Kepkou.
Herec Jaroslav Satoranský s režisérem dokumentu Ondřejem Kepkou. | Foto: Česká televize

"Děkuju osudu a své ženě, že jsem mohl celý svůj život prožít s touto profesí," říká Jaroslav Satoranský. V roce 1961, ve stejném roce, kdy ukončil studia na DAMU, měli svatbu s Libuší Kubovou. zůstali spolu až do jejího skonu v roce 2020. Jejich dcera Martina Nechanická o svém tátovi v dokumentu říká, že je tím nejlepším na světě.

V dokumentu dá Jaroslav Satoranský nahlédnout do svého soukromí. Diváky zavede na chalupu, do pražského bytu a také do divadel, kde působil. V dokumentu o něm hovoří jeho spolužáci Petr Kostka a Růžena Merunková, ale třeba také Jan Přeučil, Miroslav Vladyka či režisér Jaroslav Soukup.

Související

Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour

Záhada strašidelného zámku.

Kromě ukázek ze stěžejních rolí zakomponoval režisér Ondřej Kepka do filmu řadu dosud nepublikovaných soukromých filmových záběrů z rodinných archivů i svatby nebo unikátní materiál z archivu Divadla na Vinohradech.

 
Mohlo by vás zajímat

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Původně tanečnice, dnes herečka s pověstí tvrdé obchodnice. To je Goldie Hawnová

Původně tanečnice, dnes herečka s pověstí tvrdé obchodnice. To je Goldie Hawnová

Mentálně postižená matka s dcerou utekly do lesů. Strach o tom natočil televizní film

Mentálně postižená matka s dcerou utekly do lesů. Strach o tom natočil televizní film

Kouzelníci, co neuhranou. Slavní Podfukáři potřetí aneb dobří herci a sterilní čáry

Kouzelníci, co neuhranou. Slavní Podfukáři potřetí aneb dobří herci a sterilní čáry
1:23
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Video Aktuálně.cz Jaroslav Satoranský Ondřej Kepka dokument Česká televize

Právě se děje

před 2 minutami
Když bolest vítězí nad životem: jak Češi přemýšlejí o eutanazii napříč generacemi

Když bolest vítězí nad životem: jak Češi přemýšlejí o eutanazii napříč generacemi

Debata o pomoci s ukončením života stále sílí. Co ale lidé skutečně cítí, jak o ní přemýšlejí a kde leží hranice mezi soucitem a rizikem zneužití?
před 5 minutami
Slavia za dostala za chování fanoušků v Plzni rekordní pokutu

Slavia za dostala za chování fanoušků v Plzni rekordní pokutu

Slavia dostala od disciplinární komise rekordní pokutu 600.000 korun za řádění fanoušků v utkání 15. kola fotbalové ligy v Plzni.
před 42 minutami
"Musel jsem se smát." Extraliga žije sporem posledních finalistů

"Musel jsem se smát." Extraliga žije sporem posledních finalistů

Podívejte se na novou epizodu hokejového podcastu Bago.
před 55 minutami
Hřib chtěl léčit chaos v dopravě. Vy jste jeho příčinou, vmetli mu zastupitelé

Hřib chtěl léčit chaos v dopravě. Vy jste jeho příčinou, vmetli mu zastupitelé

Prahu paralyzují dopravní kolony, pirátský náměstek primátora proto přišel na zastupitelstvo s plánem ozdravení. Ten však skončil v koši
Aktualizováno před 1 hodinou
Rychlý konec snu o stříbrné míse. Češi prohráli drama se Španělskem ve čtyřhře

Rychlý konec snu o stříbrné míse. Češi prohráli drama se Španělskem ve čtyřhře

Čeští tenisté nepostoupili do semifinále Davisova poháru. Macháč a Menšík prohráli v rozhodující čtyřhře s Granollersem a Martínezem 6:7, 6:7.
Aktualizováno před 1 hodinou
Česko - Španělsko 1:2. Drama skončilo zle, Čechy potopil Menšíkův výkon

Přenos skončil
Česko - Španělsko 1:2. Drama skončilo zle, Čechy potopil Menšíkův výkon

Sledovali jste online přenos z rozhodující čtyřhry ve čtvrtfinále Davis Cupu mezi Českem a Španělskem.
před 1 hodinou
Litvínov budou vlastnit klubové legendy v čele se Šlégrem

Litvínov budou vlastnit klubové legendy v čele se Šlégrem

Litvínovský hokejový klub bude vlastnit skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem.
Další zprávy