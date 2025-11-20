Celý život nohama na zemi. Česká televize přinese portrét herce Satoranského

"S Jaroslavem Satoranským se známe od mého dětství, vždy patřil do okruhu našich rodinných přátel. Obdivoval jsem jeho skromnost, pracovitost a takovou nehranou obyčejnost. Asi čtyřikrát mi hrál tatínka v různých televizních filmech, učil mě na DAMU a následně jsme spolupracovali i jako režisér s hercem. Jsem rád, že Jaroslav s natáčením nakonec souhlasil. Když se před lety chystala série Neobyčejné životy, natáčení odmítl se slovy, že není dost zajímavý. Myslím, že je - a náš film je toho důkazem," říká režisér snímku Ondřej Kepka.
V divadle i ve filmu ztvárnil Jaroslav Satoranský řadu rolí. Byl Kubou v Krkonošských pohádkách, v Divadle na Vinohradech, jehož je dlouholetým členem, nyní hraje dědečka ve hře Hana, vidět ho můžete také v Divadle Na Jezerce a v Divadle v Řeznické. V roce 2021 obdržel Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra.
"Děkuju osudu a své ženě, že jsem mohl celý svůj život prožít s touto profesí," říká Jaroslav Satoranský. V roce 1961, ve stejném roce, kdy ukončil studia na DAMU, měli svatbu s Libuší Kubovou. zůstali spolu až do jejího skonu v roce 2020. Jejich dcera Martina Nechanická o svém tátovi v dokumentu říká, že je tím nejlepším na světě.
V dokumentu dá Jaroslav Satoranský nahlédnout do svého soukromí. Diváky zavede na chalupu, do pražského bytu a také do divadel, kde působil. V dokumentu o něm hovoří jeho spolužáci Petr Kostka a Růžena Merunková, ale třeba také Jan Přeučil, Miroslav Vladyka či režisér Jaroslav Soukup.
Kromě ukázek ze stěžejních rolí zakomponoval režisér Ondřej Kepka do filmu řadu dosud nepublikovaných soukromých filmových záběrů z rodinných archivů i svatby nebo unikátní materiál z archivu Divadla na Vinohradech.