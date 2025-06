Co všechno může způsobit test DNA? To ukáže nový seriál Bratři a sestry

Na podzim televize Nova zařadí do programu nový rodinný seriál Bratři a sestry, který ukáže, jak může test DNA zamíchat osudy rodičů i jejich dospělých dětí. Scenáristkou je Mirka Zlatníková, režisérem a spoluautorem scénáře Radek Bajgar (oba jsou podepsaní např. pod filmem Teorie tygra). Seriál zavede diváky na malé město, které se otřese v základech po sérii nečekaných odhalení.

V současné době jsou ve střižně první díly, celkově seriál v první sezoně plánují přibližně na osm desítek epizod. "Hledali jsme unikátní téma, které ještě v Čechách zpracované nebylo a které se, jak předpokládám, může týkat každého. Takže ten příběh může být podle budoucí skutečné události, protože se rozšířilo, že si lidé dělají testy DNA. Většinou je zajímá, odkud pocházejí, jaký mají původ. Jenže když si ten test uděláte, můžete zjistit mnohem víc, třeba že někde máte nějaké příbuzní," řekl ředitel vývoje TV Nova Michal Reitler.

"Už existují případy, kdy to způsobilo veliký skandál, takže jde o jisté riziko. Ale když v dospělosti zjistíte, že máte příbuzného, tak nemusí jít nutně o nevěru. Něco, co se stalo před mnoha lety, může rozšířit okruh lidí, se kterými si jste na světě nejpodobnější," dodal.

V seriálu, v němž vyplouvají na povrch stará tajemství, se v hlavních rolích objeví Igor Chmela, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž, Zuzana Zlatohlávková, Roman Zach, David Matásek, Veronika Žilková, Eliška Křenková a zástupci nové herecké generace Martina Jindrová, Barbora Černá, František Beleš či Anna Jiřina Daňhelová.

Příběh vypráví o skupině mladých lidí, kteří si z rozmaru udělali test DNA a z databáze se dozvěděli víc, než chtěli. "Před pětadvaceti lety se stalo něco, co dnes změní jejich život. Co se přesně stalo a co to způsobí dnes? Budou změny k lepšímu nebo k horšímu? A může se to stát komukoli z nás?" popisuje zápletku seriálu režisér a spoluautor scénáře Radek Bajgar.

"Testy DNA sytí naši zvědavost. Kdo jsme? Proč jsme takoví, jací jsme? Jaký je náš skutečný původ, jak nás vlastně formuje genetika a jak výchova? Často ale výsledky testu odhalí více než jsme čekali a nač jsme připraveni," podotkla scenáristka seriálu Zlatníková.