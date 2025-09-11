Ztratit všechno, jen abych zůstal sám sebou. Petr Uhlík v roli intersexuální atletky

Na Světových ženských hrách v roce 1934 v Londýně zvítězila v běhu na osm set metrů a podruhé překonala světový rekord. Jednadvacetiletá Zdena ovšem už v té době tušila, že není tak úplně ženou. Nebyla však ani mužem. Jako intersexuální člověk stála mezi oběma světy. Následně se rozhodla pro veřejné odhalení, svobodnou volbu svého osudu, ztrátu své sportovní identity, a stala se Zdeňkem Koubkem. Svým rozhodnutím se zároveň postarala o jeden z největších skandálů v dějinách československého sportu.
V sérii se dále představí Josef Trojan, Filip Březina, Ondřej Malý, Eva Podzimková, Yvona Stolařová, Marek Lambora, Elizaveta Maximová, Marek Daniel, Lesana Krausková, Ema Klangová Businská, Václav Matějovský, Andrea Uhlík Berecková, Kristýna Ryška a řada dalších herců. Scénář seriálu, který vzniká pro platformu Oneplay, napsali Hana a Dan Wlodarczykovi, autoři úspěšné Jitřní záře.
Obětovat kariéru kvůli své vnitřní integritě
"Pro mě je role Zdeny Koubkové jednoznačně největší hereckou výzvou, kterou jsem zatím dostal. Neustále balancuju na hraně, abych se vyhnul stereotypu muže hrajícího ženu, a přitom se otevírám úplně jiné energii, než jakou znám ze svého života. Tahle zkušenost mě nutí víc naslouchat vlastní ženské stránce a vnímat své tělo jinak. Je to pro mě nejen profesní, ale i osobní milník, který mě posouvá do úplně nové etapy," říká Petr Uhlík.
Podle něj je to jeden z nejzajímavějších lidských příběhů 20. století. "Představa, že člověk kvůli své vnitřní integritě obětuje kariéru i slávu, je fascinující a zároveň ohromně inspirativní. Nutí mě to přemýšlet, jestli bych byl sám ochotný udělat podobné životní rozhodnutí - ztratit všechno, jen abych zůstal sám sebou," dodává představitel hlavní role.
Zdeněk Koubek vynuloval kariéru, překonal hranice společenských konvencí a rozhodl se pro život v anonymitě, mimo výsluní. Jeho příběh je příběhem vůle, úsilí a naplnění osudu. Volba, k níž byl dotlačen, se jeví tvrdá, ale až díky ní se Zdeněk stal sám sebou. Svět dobyl hned nadvakrát. Nejdříve jako světoznámá sportovkyně a poté jako muž, který odjel do světa, aby mohl založit vlastní rodinu.