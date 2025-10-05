Film

Co všechno nevíme o svých dětech? Startuje nový televizní seriál Ratolesti

před 8 hodinami
Adiktoložka Hana (Aňa Geislerová), její manžel, ředitel gymnázia Karel (Stanislav Majer) a bratr, kriminalista Jiří Kolář (Matouš Ruml) se v seriálu snaží pomáhat dětem i dospělým ve složitých životních situacích, ale jejich profesní role a povahy je pravidelně staví proti sobě. A navíc musí obstát i jako rodiče... Desetidílný seriál Ratolesti začne ČT1 vysílat v neděli 5. října ve 20:10.
Seriál Ratolesti odstartuje na ČT1 v neděli 5. října deset minut po osmé hodině večerní.
Seriál Ratolesti odstartuje na ČT1 v neděli 5. října deset minut po osmé hodině večerní.

Konflikty spojené s problémy ve škole nebo s drogami, sociálním vyloučením i kulturními válkami se odehrávají v kulisách středně velkého prosperujícího města, kde každý každého zná. Je proto obtížné cokoli vyřešit, aniž by se z toho stalo veřejné téma. Ratolesti přinášejí příběhy inspirované skutečnými kriminálními a sociálními kauzami a poukazují na to, co všechno nevíme o vlastních dětech. 

"Ratolesti patří k formátům, které mají ambici vyslovovat se k tomu, co se právě teď ve společnosti děje, o čem se diskutuje a co je obecně vnímáno jako důležité. Přáli bychom si, aby seriál diváky bavil a třeba je přiměl k zamyšlení nad vlastními postoji k aktuálním problémům," říká k novému seriálu kreativní producentka Tereza Polachová.

Ratolesti, seriál
Ratolesti, seriál
Ratolesti, seriál
Ratolesti, seriál
Spoluautory scénáře jsou Tomáš Feřtek a Matěj Podzimek. "V každém díle Ratolestí se otevírá a zároveň i uzavírá jeden případ, ale je tam opravdu výrazná spojující linka jedné rodiny. Doufáme, že naše příběhy poslouží spíš jako výkop k debatě, neposkytujeme žádné hotové odpovědi. Často v jedné epizodě spojujeme dva nebo tři reálné příběhy, navíc jsou to většinou historky veřejně a mediálně neznámé. Nejde tedy o převyprávění reálných kauz, ale rozhodně pracujeme se situacemi, které se někde staly nebo se právě dějí," upřesňuje Tomáš Feřtek.

Ratolesti jsou také první samostatnou seriálovou režií Michala Blaška pro Českou televizi: "Seriál dynamickou formou dramatizuje látku, která je aktuální, a ke které máme často jednostranné informace. My se snažíme o vyvážený obrázek - argumenty jsou na obou stranách a je na divákovi, aby si udělal vlastní názor. Samozřejmě do hodinového dílu nejde vměstnat komplexní výklad k nějakému tématu, ale může to pomoci rozšířit kontext nebo přinést informace, ke kterým by se diváci jinak nedostali. Na druhou stranu, seriál nemá působit vyloženě edukativně - pořád jde o dramatický příběh založený na postavách a jejich osudech," prozrazuje režisér Michal Blaško.

A herečka Aňa Geislerová k seriálu dodává: "Těší mě, že se jedná o aktuální témata, tedy ta, o kterých se v dnešní společnosti nejvíc diskutuje. Ta takzvaně polarizující. To mě baví. A baví mě, že se seriál nezastává ani jedné ze stran, jen předkládá nestranný pohled."

 
