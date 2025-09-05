Film

Do kin jde další film Nepela. Slavného krasobruslaře v něm bude hrát Josef Trojan

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 4 hodinami
V současné době vznikají dva filmy, které sledují životní příběh slovenského krasobruslaře Ondreje Nepely. Jeden režíruje Jakub Červenka a půjde do kin až v únoru 2026, druhý je celovečerním debutem režiséra Gregora Valentoviče a do kin se chystá už letos v říjnu. Zatímco v prvním případě se v hlavní roli objeví slovenský herec Adam Kubala, v tom druhém to bude Josef Trojan.
Snímek Nepela s Josefem Trojanem v hlavní roli vstoupí do českých kin 30. října 2025. | Video: CinemArt

Příběh filmu začíná v roce 1972, kdy se krasobruslař Ondrej Nepela vrací se zlatou medailí ze zimních olympijských her v Sapporu, kde dosáhl svého největšího sportovního úspěchu. Doma na něj čeká nejen sláva, ale také realita komunistického režimu. Všichni se k němu chovají jako k celebritě, ale citlivý Ondrej touží především po úniku z této pro něj nepříjemné zlaté klece. Chce žít svobodně a v souladu s tím, kým se cítí být.

Přislíbenou šanci odejít do profesionální lední revue mu však na poslední chvíli zakážou a nařídí mu účast na dalším mistrovství světa. Zklamaný Nepela musí najít novou motivaci a také se vyrovnat s tragickou smrtí své nejlepší kamarádky, krasobruslařky Hany Maškové.

Ondrej Nepela je jednou z největších československých sportovních legend. Ve své kariéře získal všechna myslitelná ocenění. Diváci ve filmu uvidí hlavního hrdinu v podání Josefa Trojana, jeho trenérku hraje Zuzana Mauréry a role osudové kamarádky Hany Maškové se ujala Antonie Formanová.

Film o Nepelovi dotočen. V roli trenérky krasobruslařské legendy se objeví Arabela

Nepela

"Filmem chceme přiblížit životní příběh výjimečné osobnosti sportovních dějin. Olympijský vítěz ze Sappora 1972, krasobruslař Ondrej Nepela, je inspirativním vzorem i desítky let po své úspěšné kariéře. Je pro nás důležité a divácky zajímavé připomínat a přinášet příběhy lidí, kteří se stali legendami. Ondrej Nepela je jednou z nich," dodává producent filmu Ivan Ostrochovský.

Snímek natočený v česko-slovensko-polské koprodukci by měl do kin vstoupit přesně 30. října 2025.

 
