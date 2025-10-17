Film

Je to skutečně kamarád? Česká televize natáčí nový seriál o zneužití důvěry

Kultura Kultura
před 3 hodinami
Hraný seriál Kamarád, jehož první klapka padla před pár dny, vychází ze skutečného příběhu a odehrává se v prostředí školního turistického oddílu. Otevírá téma manipulace, zneužití důvěry a síly vztahu mezi dospělým a dospívajícím. V devíti on-line epizodách ukáže, jak těžké může být odhalit a uchopit závažné pochybení a jak komplikovaně někdy funguje systém spravedlnosti.
Matouš Ruml během natáčení seriálu České televize Kamarád, jehož premiéra je plánovaná na rok 2026.
Matouš Ruml během natáčení seriálu České televize Kamarád, jehož premiéra je plánovaná na rok 2026. | Foto: Česká televize

"Seriál Kamarád se snaží objasnit příběh a téma ‚Jak je možné, že odsouzený učitel znova učí a společnost tomu neumí zabránit?‘. A protože bude k dispozici také v iVysílání v devíti patnáctiminutových epizodách, jsou jednotlivé díly poměrně vyhraněné, s cílem diváka něčím překvapit a motivovat, aby si pustil tu další. Se scenáristou a režisérem Petrem Pylypčukem a dramaturgem Tomášem Feřtkem jsme se rozhodli, že každá z epizod bude věnovaná jiné postavě, a tím pádem jiné perspektivě vyprávění. A tak s každou další epizodou ukazujeme, z čeho se ta společenská bezmoc poskládala," říká o projektu kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

Kamarád, seriál
Kamarád, seriál
Kamarád, seriál
Kamarád, seriál Zobrazit 5 fotografií

Tvůrci vycházejí z autentických spisů a výpovědí, ale příběh zpracovávají anonymně. Cílem je ukázat, proč je pro mladého člověka složité rozeznat hranice přátelství a jak obtížně na podobné situace reaguje okolí - od školy přes rodiče až po justici.

"Česká televize se nebojí závažných témat. Vedle úspěšného seriálu Ratolesti právě začínáme natáčet další důležitý projekt - Kamarád. Otevíráme otázku, která je sice bolestivá, ale pro naši společnost zásadní. Jen otevřená diskuse a pojmenování problému mohou přispět k prevenci," říká ředitelka divize obsahu České televize Tereza Polachová.

Související

Co všechno nevíme o svých dětech? Startuje nový televizní seriál Ratolesti

Ratolesti, seriál

Režie a scénáře se ujal osmadvacetiletý Petr Pylypčuk, který je autorem krátkého psychologického filmu Osmý den, jenž měl svou světovou premiéru v oficiálním výběru soutěžní sekce La Cinef na Filmovém festivalu v Cannes v roce 2023. V hlavních rolích seriálu Kamarád se objeví Matouš Ruml a Jakub Jenčík, diváci uvidí i Pavlu Beretovou, Denisu Barešovou, Petra Panzenbergera a další. Premiéra je plánována na rok 2026.

Seriál je určen divákům od 12 let. Jeho součástí budou i speciálně připravené videomateriály pro školy, které mají podpořit osvětu, prevenci a bezpečnou debatu o vztazích, důvěře a zodpovědnosti.

 
Mohlo by vás zajímat

Nenechte si ujít: Hrabalova klasika na divadelních prknech i hororová verze Popelky

Nenechte si ujít: Hrabalova klasika na divadelních prknech i hororová verze Popelky
Přehled

Na co zemřela herečka Diane Keatonová? Příčinu úmrtí oznámila její rodina

Na co zemřela herečka Diane Keatonová? Příčinu úmrtí oznámila její rodina

Filmová databáze IMDb začínala s hodnocením očí hereček

Filmová databáze IMDb začínala s hodnocením očí hereček

KVÍZ: Kniha v kině. Znáte slavné filmy, které vznikly podle literárních předloh?

KVÍZ: Kniha v kině. Znáte slavné filmy, které vznikly podle literárních předloh?
Infografika
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Tomáš Feřtek Tereza Polachová Matouš Ruml Pavla Beretová Denisa Barešová Petr Panzenberger Česká televize seriál

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

ŽIVĚ
Putin si volal s Orbánem, pověděl mu o obsahu telefonátu s Trumpem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 26 minutami

Cizinec na D46 u Vyškova projel kolem policistů rychlostí 194 km/hod

Cizinec na dálnici D46 poblíž Vyškova projel kolem dálničních policistů rychlostí 194 kilometrů v hodině, na místě přišel o řidičský průkaz. Na policejním webu o tom informoval mluvčí David Chaloupka…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 27 minutami
"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

ŽIVĚ
"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 32 minutami
Zprvu dostihy, výstavy, stánky a nakonec obří pivní haly. Oktoberfest měnila historie

Zprvu dostihy, výstavy, stánky a nakonec obří pivní haly. Oktoberfest měnila historie

Z jednoho dostihu vznikl největší pivní festival světa. Oktoberfest dokazuje, že sport dokáže stmelit národy i proměnit tradice.
před 51 minutami
Selhání z Faerských ostrovů nese vážný problém: Češi padli v žebříčku na 44. místo

Selhání z Faerských ostrovů nese vážný problém: Češi padli v žebříčku na 44. místo

Čeští fotbalisté se v žebříčku FIFA po remíze s Chorvatskem a šokující porážce na Faerských ostrovech propadli o pět příček na 44. místo.
Aktualizováno před 58 minutami
Dříve nevídané. Babiš dopřál sluchu lidem, pro které dosud neměl dobrého slova

Dříve nevídané. Babiš dopřál sluchu lidem, pro které dosud neměl dobrého slova

Andrej Babiš sice označil požadavek ekologů za nesmyslný, ale zároveň o nich mluvil nezvykle pozitivně.
před 1 hodinou
Důsledek masivní obrany. Rusové si nad Krymem sestřelili vlastní letoun

Důsledek masivní obrany. Rusové si nad Krymem sestřelili vlastní letoun

Stroj podle mluvčího zničila ruská protivzdušná obrana, když se snažila zneškodnit ukrajinské drony.
Další zprávy