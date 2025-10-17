Je to skutečně kamarád? Česká televize natáčí nový seriál o zneužití důvěry

"Seriál Kamarád se snaží objasnit příběh a téma ‚Jak je možné, že odsouzený učitel znova učí a společnost tomu neumí zabránit?‘. A protože bude k dispozici také v iVysílání v devíti patnáctiminutových epizodách, jsou jednotlivé díly poměrně vyhraněné, s cílem diváka něčím překvapit a motivovat, aby si pustil tu další. Se scenáristou a režisérem Petrem Pylypčukem a dramaturgem Tomášem Feřtkem jsme se rozhodli, že každá z epizod bude věnovaná jiné postavě, a tím pádem jiné perspektivě vyprávění. A tak s každou další epizodou ukazujeme, z čeho se ta společenská bezmoc poskládala," říká o projektu kreativní producentka Kateřina Ondřejková.
Tvůrci vycházejí z autentických spisů a výpovědí, ale příběh zpracovávají anonymně. Cílem je ukázat, proč je pro mladého člověka složité rozeznat hranice přátelství a jak obtížně na podobné situace reaguje okolí - od školy přes rodiče až po justici.
"Česká televize se nebojí závažných témat. Vedle úspěšného seriálu Ratolesti právě začínáme natáčet další důležitý projekt - Kamarád. Otevíráme otázku, která je sice bolestivá, ale pro naši společnost zásadní. Jen otevřená diskuse a pojmenování problému mohou přispět k prevenci," říká ředitelka divize obsahu České televize Tereza Polachová.
Režie a scénáře se ujal osmadvacetiletý Petr Pylypčuk, který je autorem krátkého psychologického filmu Osmý den, jenž měl svou světovou premiéru v oficiálním výběru soutěžní sekce La Cinef na Filmovém festivalu v Cannes v roce 2023. V hlavních rolích seriálu Kamarád se objeví Matouš Ruml a Jakub Jenčík, diváci uvidí i Pavlu Beretovou, Denisu Barešovou, Petra Panzenbergera a další. Premiéra je plánována na rok 2026.
Seriál je určen divákům od 12 let. Jeho součástí budou i speciálně připravené videomateriály pro školy, které mají podpořit osvětu, prevenci a bezpečnou debatu o vztazích, důvěře a zodpovědnosti.