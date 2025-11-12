Film

Nesnášíte se? Pořiďte si dítě! Česká komedie Milion nabízí nejapně prvoplánový humor

Martin Pleštil
před 5 hodinami
Další týden, další česká komedie spotřebního rázu, další humpolácký humor a další film o párech, které si takzvaně lezou na nervy. Filmová novinka Milion vedle tupé řachandy nabízí reklamu na plození dětí, které mají být lékem na všechny strasti.
Filmovou komedii Milion česká kina uvádějí od 6. listopadu. | Video: Falcon

Jak vyřešit propad porodnosti? Někteří jako řešení tohoto problému doporučují návrat k tradici a křesťanským hodnotám, jiní slibují rodícím finanční příspěvky. Inspirací může být politikům třeba děda v podání Jiřího Lábuse ve filmu Milion. Ten už má sice potomků devět, s již zesnulou babičkou si jich však vždycky přáli deset. Za milion eur proto prodá rodinný pozemek s kopcem, z jehož štěrku se vyrobí dálnice, a tučný obnos nabídne prvnímu ze svých dětí, které na svět přivede vytoužené vnouče.

V rodině najdeme zadluženého hospodského a bývalého zápasníka s ambiciózní podnikatelkou, poradkyni pro pozůstalé s podnikatelem, single zpěvačku, která od střední školy těží ze své krásy, nebo zdánlivě spokojený gay pár. Vypravěčem děje je pak ve filmu již dospělé dítě, které divákům ovšem tají, komu se narodilo.

Většina potomků je nespokojena, ať už ve vztahu, nebo sama se sebou. Všechno mají vyřešit peníze. Někdo za ně chce smáznout dluhy, jiný jet na koncert a další koupit barák. Režisér a scenárista Rudolf Merkner, podepsaný pod seriálem Vyprávěj či nepřežitelnou komedií Jak přežít svého muže, chtěl dle svých slov natočit komedii o normálních lidech, i když je doba šílená. Normálnost, případně žánrově hyperbolizovaný odraz naší reality, bychom ale ve filmu hledali marně.

Dávka předvídatelných vtipů

Komedie vždy bude pracovat se stereotypy. A je to tak dobře. Musí být ale chytřejší a rafinovanější než daný stereotyp. Snímek Milion je však mnohem hloupější. Postavy v jádru definuje pouze touha po penězích, odlišné motivace chybí. Všichni jsou zaslepení zlatou horečkou. To by bylo v pořádku, pokud by se film nesl v poloze přepáleně groteskní crazy komedie. Tak tomu však není. Merkner se na půdorysu vycházejícím ze ztřeštěné zápletky snaží vzbudit empatii a ukázat velké životní pravdy.

Většinu stopáže sledujeme nejapně předvídatelný humor, kdy se každá z postav snaží "vyrobit" miminko po svém, přičemž jejich protějšky jim kladou překážky. A divák je svědkem jen úmorného plácání se v bahně prvoplánových frků a přízemního humoru, který je téměř výhradně verbálního charakteru. Ani náznak snahy vytvořit promyšlenější vizuální gag.

"Je to komedie o rodině. A rodina je podle mě základem všeho. Chci, aby si lidé z kina odnesli pocit, že svět ještě není úplně ztracený," říká Merkner. Filmem předkládaná představa, že pořízením dítětem se vyřeší všechny partnerské a existenční problémy, navzdory očividné vztahové nespokojenosti, je pomýlená. Stejně jako závěrečné tvrzení, že největší hodnota dosud "problémové" ženy tkví pouze v tom, že se jí podařilo porodit. Film rovněž odsuzuje potraty nebo naznačuje, že gay pár přece nemůže dítě vychovávat samotný, ale ve trojici s ženou.

Tomáš Weber, Daniel krejčík a Anna Jiřina Daňhelová v české komedii Milion.
Tomáš Weber, Daniel krejčík a Anna Jiřina Daňhelová v české komedii Milion. | Foto: Falcon

A i když pomineme tyto nevkusné aspekty, náhlé rozuzlení anekdotické zápletky nedává ani dramaturgický smysl. Rádoby emocionální vrchol filmu se z ničeho nic vynoří poté, co velkou část stopáže sledujeme neustále na sebe křičící a dialog nehledající postavy. Konec se samozřejmě odehrává o Vánocích, miminka dostáváme takřka pod stromeček.

Nevěra? Nevadí. Nulová chemie? Nevadí

Neorganický scénář je sice v určitém směru kauzálně soudržný (vyjma vykořeněného závěru), ale nic to nemění na tom, že jen přešlapuje na místě a vystačí si s komedií ve stylu "haha, podívejte, oni se teď spolu nemohou vyspat". Milion je nasnímaný v hřejivě teplých barvách, dopřává divákovi typicky reklamní estetiku, kde jediným účelem obrazu je, aby vypadal "hezky". Samotná inscenace a dialogové přestřelky pak překvapivě nachází alespoň nějaký vnitřní rytmus, vedení herců má k bezradnosti daleko. Střídání nálad filmu je však podivně sterilní, stejně jako iritující hudební doprovod.

Jestli má být Milion receptem na zachování si pozitivního nadhledu a správných hodnot v "šílené době", jde o absolutní rezignaci na jakoukoli soudnost. Tvrzení, že jde přece o komedii, by bylo hodně laciným argumentem. Navíc, když ani jako komedie nefunguje. Ale co už. Prostě se hezky usmívejte, udělejte si miminko a tvařte se, že se dobře bavíte. Vždyť o tom komedie a rodina jsou, ne?

Film

Milion

Režie: Rudolf Merkner

Falcon, premiéra 6. listopadu

 
