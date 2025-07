Mádl si po loňském úspěchu Vln v Karlových Varech užívá roli porotce

Jiří Mádl se letos na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech představuje jako porotce. V roce 2008 si z festivalu odvezl Křišťálový glóbus za herecký výkon ve filmu Děti noci. Minulý rok ve Velkém sále hotelu Thermal diváci dlouho tleskali premiéře jeho filmu Vlny, který na festivalu získal Diváckou cenu Práva.

Jeden z nejúspěšnějších současných českých filmařů je letos jedním z porotců v hlavní festivalové soutěži.

"Je o nás skvěle postaráno a loni to fakt kolem Vln bylo šílené, i když samozřejmě to taky bylo krásné. V porotě si člověk připadá jako v lázních," řekl Mádl.

Jako člen poroty Mádl zhlédne dva filmy denně. "To je v pohodě, i když to vyžaduje nějaké úsilí, protože to chce člověk dělat zodpovědně. Jako členové poroty musíme filmy vidět, uděláme si nějaké poznámky a pak si o nich povídáme. A nakonec je potřeba vybrat laureáty, kteří získají cenu. Základní pravidlo je, že o filmech nesmíme s nikým před vyhlášením mluvit," uvedl.

Vítězný film v Karlových Varech vždy vzejde ze společné diskuse. "Zažil jsem i poroty, kde se boduje," podotkl Mádl, který už byl v porotě například na mezinárodním filmovém festivalu v Bratislavě nebo na mnoha studentských festivalech.

V Karlových Varech je Mádl nejen jako porotce, ale také kvůli představení filmu Džob. Režisér Tomáš Vorel se v něm po více než deseti letech vrací k osudům dvou hrdinů z filmů Gympl a Vejška. Pokračování navazuje na příběh sprejerů v podání Mádla a Tomáše Vorla mladšího.

"Jak napovídá název, kluci se dostali do pracovního procesu, ale pořád milují sprejerství. Jako adrenalin i jako umění. Ale když je člověk starší, jde to trochu hůř, nejde to tak ruku v ruce s rodinným a korporátním životem," podotkl Mádl.

Film dorazí do českých kin v polovině prázdnin. Vedle hlavní dvojice se vrací i známé tváře - Zuzana Bydžovská, Jan Kraus nebo Eva Podzimková. Mezi novými postavami zaujmou Diana Dulínková jako Kolmanova manželka, Vilma Cibulková, Kristýna Leichtová nebo Ondřej David. Hudební složku oživí rappeři Yzomandias a ShackeOne, jejichž skladby zazní i ve filmu.

Mádlův autorský film Vlny slavil úspěch v českých i slovenských kinech, probojoval se do širšího okruhu nominací na americké Oscary, získal sedm Českých lvů a devět filmových slovenských cen Slnko v sieti. "Vím, že se film prodává do světa - Francie, Španělsko, Maďarsko nebo Japonsko - a pořád cestuje po festivalech. Byli jsme teď v Hongkongu, dostali jsme ceny na Ukrajině a v Americe v Clevelandu. Furt to nějak jede, myslel jsem, že ta životnost bude menší, ale my jsme po roce ještě pořád v kinech," řekl.