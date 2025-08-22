Film

Na obrazovky míří Mladá krev. Nový krimiseriál vznikl pod taktovkou Alice Nellis

před 4 hodinami
Napínavé případy, generační střety, humor i klasické vztahové zvraty. To vše přinese nový krimiseriál Mladá krev. V hlavních rolích se objeví Igor Bareš, Kryštof Hádek, Lucie Žáčková či Jan Révai, ale i nastupující herecká generace – Simona Lewandovská, Julia Issa, Samuel Toman nebo Adam Ernest. Šestnáctidílný kriminálním seriál poběží od 23. srpna na prima+ a od 30. srpna na Primě.
Nový krimiseriál Mladá krev přináší napínavé případy, generační střety, humor i klasické vztahové zvraty. Na snímku Kryštof Hádek a Julia Issa.
Nový krimiseriál Mladá krev přináší napínavé případy, generační střety, humor i klasické vztahové zvraty. Na snímku Kryštof Hádek a Julia Issa. | Foto: FTV Prima

Mladá krev se odehrává v prostředí krajského oddělení vražd, oslabeného tragickou smrtí několika policistů, kam nečekaně nastoupí skupina začínajících kriminalistů. Každá epizoda přináší nový případ, na jehož vyšetřování spolupracuje dvojice složená z mladého adepta a zkušeného mazáka. Inovativní přístup mladé generace se tak střetává s rutinou a praxí veteránů.

Děj se odehrává v Hradci, kde se střetávají velké kauzy s lokální kriminalitou. Seriál propojuje epizodické případy s větší ústřední záhadou - nevyřešeným případem ženy zastřelené na břehu rybníka. Tato zápletka spojuje jednotlivé epizody a postupně odhaluje, že pachatel může být blíž, než si kdokoliv myslí…

Seriál vznikl pod vedením Alice Nellis, která je autorkou námětu, režisérkou prvního dílu a supervizorkou celého projektu. "Charakteristicky pro autorskou tvorbu Alice Nellis Mladá krev kombinuje klasické žánrové východisko epizodické kriminálky s propracovanou strukturou postav a jejich vztahových linek. Lehké vyprávění s řadou humorných tónů se v něm díky tomu přirozeně mísí s vážnějšími osobními a vztahovými tématy, v nichž každý divák najde zrcadlo svých běžných životních zkušeností," shodují se producenti Klára Bukovská a Ondřej Zach z produkční společnosti Pozitiv Films. Ta v loňském roce vyrobila pro prima+ ceněný seriál Alice Nellis Náhradníci (nominace Český lev 2024 pro Ivu Janžurovou).

„Takoví týpci mají o životě poměrně jasno," říká o své nové roli herec Jiří Dvořák

Kriminálka Anděl

Režie se spolu s Alicí Nellis ujali i další etablovaní režiséři, jako Jasmina Blaževič, Jakub Machala a Jaroslav Fuit. Na scénářích se podíleli Lucia Kajánková, Jan Dvořáček, Martina Kinská a Hana Cielová.

 
Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Jak točit o sovětské okupaci? Těchto šest filmů asi neznáte, jsou skvělé i obludné

Jak točit o sovětské okupaci? Těchto šest filmů asi neznáte, jsou skvělé i obludné
„Zazpíváme si: Sojuz něrušimyj…" Do kin jde dokument o lidech, kteří popírají realitu

„Zazpíváme si: Sojuz něrušimyj…“ Do kin jde dokument o lidech, kteří popírají realitu
2:01

Půvabná Američanka z Paříže v Itálii. Seriálový hit Emily in Paris má novou řadu

Půvabná Američanka z Paříže v Itálii. Seriálový hit Emily in Paris má novou řadu
