Na obrazovky míří Mladá krev. Nový krimiseriál vznikl pod taktovkou Alice Nellis

Mladá krev se odehrává v prostředí krajského oddělení vražd, oslabeného tragickou smrtí několika policistů, kam nečekaně nastoupí skupina začínajících kriminalistů. Každá epizoda přináší nový případ, na jehož vyšetřování spolupracuje dvojice složená z mladého adepta a zkušeného mazáka. Inovativní přístup mladé generace se tak střetává s rutinou a praxí veteránů.
Děj se odehrává v Hradci, kde se střetávají velké kauzy s lokální kriminalitou. Seriál propojuje epizodické případy s větší ústřední záhadou - nevyřešeným případem ženy zastřelené na břehu rybníka. Tato zápletka spojuje jednotlivé epizody a postupně odhaluje, že pachatel může být blíž, než si kdokoliv myslí…
Seriál vznikl pod vedením Alice Nellis, která je autorkou námětu, režisérkou prvního dílu a supervizorkou celého projektu. "Charakteristicky pro autorskou tvorbu Alice Nellis Mladá krev kombinuje klasické žánrové východisko epizodické kriminálky s propracovanou strukturou postav a jejich vztahových linek. Lehké vyprávění s řadou humorných tónů se v něm díky tomu přirozeně mísí s vážnějšími osobními a vztahovými tématy, v nichž každý divák najde zrcadlo svých běžných životních zkušeností," shodují se producenti Klára Bukovská a Ondřej Zach z produkční společnosti Pozitiv Films. Ta v loňském roce vyrobila pro prima+ ceněný seriál Alice Nellis Náhradníci (nominace Český lev 2024 pro Ivu Janžurovou).
Režie se spolu s Alicí Nellis ujali i další etablovaní režiséři, jako Jasmina Blaževič, Jakub Machala a Jaroslav Fuit. Na scénářích se podíleli Lucia Kajánková, Jan Dvořáček, Martina Kinská a Hana Cielová.