„Takoví týpci mají o životě poměrně jasno,“ říká o své nové roli herec Jiří Dvořák

před 55 minutami
Divácky oblíbený seriál Kriminálka Anděl vstupuje do sedmé řady s novými případy, aktuálními tématy a výrazným hereckým oživením – Martou Dancingerovou v roli poručice Anety Kolářové a Jiřím Dvořákem jako majorem Danem Frýbou. Nové díly začne TV Nova vysílat v pondělí 25. srpna ve 20:20. Na platformě Oneplay bude každá epizoda dostupná s týdenním předstihem.
Záběr z nové řady seriálu Kriminálka Anděl. Na snímku Jiří Dvořák jako ostřílený major Dan Frýba.
Záběr z nové řady seriálu Kriminálka Anděl. Na snímku Jiří Dvořák jako ostřílený major Dan Frýba. | Foto: TV Nova

Nová herecká dvojice rozšíří zavedený tým kriminalistů z pražského Anděla, který tvoří kapitán Tomáš Benkovský (David Švehlík), kapitán Honza Souček (Jiří Langmajer), kapitánka Jana Chládková (Helena Dvořáková), podplukovník Oliver Hajn (Marek Taclík) a nadporučík Ruda Uhlíř (Michal Novotný).

"Fascinuje mě, že má někdo odvahu vykonávat tuhle profesi. Já bych se se svojí povahou rozhodně do téhle práce nepustila. V tom jsme odlišné. Jinak se mi na mé postavě líbí, že je empatická. S Helenou Dvořákovou jsme v týmu jediné ženy, a tak se do něj snažíme empatii vnést," říká ke své seriálové roli herečka Marta Dancingerová.

"Major Frýba je ráznější člověk, který se s ničím moc nepáře. Předtím, než nastoupil na vraždy, sloužil na protiteroristickém oddělení. A takoví týpci mají o životě poměrně jasno," dává nahlédnout na svou postavu herec Jiří Dvořák.

"Marta Dancingerová přinesla do týmu svěží dívčí vítr. A Jiří Dvořák je pro mě nesmírně blízký člověk. Spolupracujeme a hrajeme spolu už mnoho let, takže z jeho příchodu jsem měl obrovskou radost. Je to velký profesionál, který nic neponechává náhodě. A na rozdíl ode mě vždycky umí všechny texty," komentuje příchod dvou nových postav do Kriminálky Anděl herecký matador Jiří Langmajer.

film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah David Švehlík Jiří Langmajer Helena Dvořáková Marek Taclík Marta Dancingerová Jiří Dvořák

Aktualizováno před 4 minutami
