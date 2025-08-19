„Takoví týpci mají o životě poměrně jasno,“ říká o své nové roli herec Jiří Dvořák

Nová herecká dvojice rozšíří zavedený tým kriminalistů z pražského Anděla, který tvoří kapitán Tomáš Benkovský (David Švehlík), kapitán Honza Souček (Jiří Langmajer), kapitánka Jana Chládková (Helena Dvořáková), podplukovník Oliver Hajn (Marek Taclík) a nadporučík Ruda Uhlíř (Michal Novotný).
"Fascinuje mě, že má někdo odvahu vykonávat tuhle profesi. Já bych se se svojí povahou rozhodně do téhle práce nepustila. V tom jsme odlišné. Jinak se mi na mé postavě líbí, že je empatická. S Helenou Dvořákovou jsme v týmu jediné ženy, a tak se do něj snažíme empatii vnést," říká ke své seriálové roli herečka Marta Dancingerová.
"Major Frýba je ráznější člověk, který se s ničím moc nepáře. Předtím, než nastoupil na vraždy, sloužil na protiteroristickém oddělení. A takoví týpci mají o životě poměrně jasno," dává nahlédnout na svou postavu herec Jiří Dvořák.
"Marta Dancingerová přinesla do týmu svěží dívčí vítr. A Jiří Dvořák je pro mě nesmírně blízký člověk. Spolupracujeme a hrajeme spolu už mnoho let, takže z jeho příchodu jsem měl obrovskou radost. Je to velký profesionál, který nic neponechává náhodě. A na rozdíl ode mě vždycky umí všechny texty," komentuje příchod dvou nových postav do Kriminálky Anděl herecký matador Jiří Langmajer.
Šestnáct nových epizod inspirovaných skutečnými případy odhaluje temná zákoutí současné společnosti - od násilí mezi dětmi, přes zneužívání adopcí, manipulace a podvody, až po vraždy. Důraz je kladen nejen na samotné činy, ale i na motivace pachatelů a jejich osobní příběhy.