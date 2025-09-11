Jiří Lábus získá cenu za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu

Cenu Františka Filipovského za dlouhodobou mimořádnou dabingovou tvorbu letos dostane filmový režisér českého dabingu Zdeněk Štěpán a zvukař Alexandr Vrbata. Kompletní výsledky budou vyhlášeny v Občanské záložně v sobotu 20. září, uvedla v tiskové zprávě mluvčí radnice Marcela Gryčová.
Porota vyhodnotila tři nejlepší výkony v osmi kategoriích, vybírala z 45 přihlášených soutěžních titulů a 108 návrhů. "Velice vyrovnaný počet návrhů se sešel tentokrát nejenom v hereckých kategoriích, ale také v kategorii mimořádného dabingového zpracování audiovizuálního díla a snad nejvíce práce jsme měli v kategorii pro překlad a úpravu dialogů. Hodnotilo se celkem 18 návrhů a bylo to skutečně velmi těžké rozhodování," uvedl předseda poroty Jaroslav Černý.
Ceny se udílejí v osmi kategoriích. Porota hodnotí nejlepší ženský, mužský a dětský herecký výkon v dabingu, mimořádné dabingové zpracování audiovizuálního díla, překlad a úpravu, zvuk, dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby i dabingové zpracování televizního seriálu. Průběh vyhlášení bude možné sledovat také na internetu a na velkoplošné obrazovce na Masarykově náměstí. Předcházet mu bude hudební program, který bude pokračovat i večer.
Ocenění za nejlepší dabing se v Přelouči, kde se herec František Filipovský narodil, udělují od roku 1995. Loni cenu v ženské herecké kategorii získala Felicita Victoria Prokešová za roli Aši ve filmu Přání. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon obdržel Lukáš Hlavica za roli Oscara Wilda ve filmu Vězeň číslo C33, který uvedla Česká televize.