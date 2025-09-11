Film

Jiří Lábus získá cenu za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu

V letošním 31. ročníku Cen Františka Filipovského za dabing převezme v Přelouči ocenění za dlouhodobé herecké mistrovství v této oblasti Jiří Lábus, dvorní dabér Marge Simpsonové. Získá je společně s Jaromírem Medunou, Danielou Bartákovou a Bohuslavem Kalvou.
Cenu Františka Filipovského za dlouhodobou mimořádnou dabingovou tvorbu letos dostane filmový režisér českého dabingu Zdeněk Štěpán a zvukař Alexandr Vrbata. Kompletní výsledky budou vyhlášeny v Občanské záložně v sobotu 20. září, uvedla v tiskové zprávě mluvčí radnice Marcela Gryčová.

Porota vyhodnotila tři nejlepší výkony v osmi kategoriích, vybírala z 45 přihlášených soutěžních titulů a 108 návrhů. "Velice vyrovnaný počet návrhů se sešel tentokrát nejenom v hereckých kategoriích, ale také v kategorii mimořádného dabingového zpracování audiovizuálního díla a snad nejvíce práce jsme měli v kategorii pro překlad a úpravu dialogů. Hodnotilo se celkem 18 návrhů a bylo to skutečně velmi těžké rozhodování," uvedl předseda poroty Jaroslav Černý.

Ceny se udílejí v osmi kategoriích. Porota hodnotí nejlepší ženský, mužský a dětský herecký výkon v dabingu, mimořádné dabingové zpracování audiovizuálního díla, překlad a úpravu, zvuk, dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby i dabingové zpracování televizního seriálu. Průběh vyhlášení bude možné sledovat také na internetu a na velkoplošné obrazovce na Masarykově náměstí. Předcházet mu bude hudební program, který bude pokračovat i večer.

