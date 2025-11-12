Film

Nejprve líčila zesnulé, pak dostala Oscara. Herečka Whoopi Goldbergová slaví 70 let

před 4 hodinami
Americká herečka Whoopi Goldbergová se postavení hollywoodské hvězdy dočkala až na prahu třicítky. Od té doby se "královna komiků" se záplavou dredů a nebezpečně nakažlivým úsměvem často objevuje v komediích, ale dokáže zahrát i vážnější role. Předvedla to třeba v romantické tragikomedii Duch, kde jí úloha potrhlé okultistky vynesla Oscara. Ve čtvrtek 13. listopadu oslaví sedmdesátiny.
Herečka Whoopi Goldbergová na projekci filmu Polibek pavoučí ženy v New Yorku v říjnu 2025.
Herečka Whoopi Goldbergová na projekci filmu Polibek pavoučí ženy v New Yorku v říjnu 2025. | Foto: Profimedia.cz

Rodačka z New Yorku již od svých osmi let účinkovala v divadle, tehdy ještě jako Caryn Elaine Johnsonová. "Od narození, od první sekundy, kdy jsem vyšla z lůna své matky, jsem se chtěla stát herečkou," řekla při své návštěvě ČR v roce 1996 Goldbergová, která vyrůstala ve skromných poměrech s matkou samoživitelkou a starším bratrem. Ale než se dostala k herectví, musela si uspořádat vlastní život, dostat se ze závislosti na heroinu i z manželství s drogovým dealerem.

Nakonec s dcerou Alexandrou, kterou porodila v 19 letech, odešla do Los Angeles za svým snem. A zvolila si nové jméno. "Whoopi proto, že vydávám zvláštní zvuky a neustále se kroutím," vzpomínala herečka, která si příjmení Goldbergová dala po své židovské matce. Zpočátku se ale živila všelijak, například líčila zesnulé. Nejprve dobyla televizi komickými skeči. Ve filmu se jí pak podařilo prosadit v polovině 80. let díky roli ve Spielbergově snímku Purpurová barva, za který si vysloužila svoji první oscarovou nominaci.

Poté přišel veleúspěšný Duch z roku 1990 a zejména kasovní trhák Sestra v akci i jeho pokračování, kde si Whoopi zahrála barovou zpěvačku skrývající se na útěku před gangstery v klášteře. Fanoušci sci-fi ji znají ze seriálu Star Trek, kde hrála tajemnou barmanku Guinan, její hlas se objevil v animovaných filmech Lví král nebo Toy Story. Whoopi Goldbergová, zvaná také "černé tornádo", byla v 90. letech vůbec první ženou tmavé pleti, která kdy uváděla předávání Oscarů.

Jedna z nejobsazovanějších hollywoodských hereček - mezi roky 2000 a 2025 se průměrně objevila v šesti filmech ročně - už také téměř dvě dekády moderuje denní talkshow The View. Občas ale "šlápne vedle", třeba v únoru 2022, kdy ji televize na dva týdny stáhla z obrazovky kvůli kontroverzním slovům o holokaustu. Goldbergová tehdy řekla, že nacistická genocida Židů za druhé světové války se týkala dvou skupin bělochů, a nešlo prý o rasu. Později se za svá slova omluvila.

 
