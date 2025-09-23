„Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená,“ říká herečka Veronika Freimanová

Její cesta k herectví byla celkem přímá. Dcera operního režiséra a pedagoga pražské HAMU Přemysla Freimana začínala v dramatickém kroužku, v patnácti přešla do divadla Křesadlo a po dvou letech na ekonomické škole zamířila na konzervatoř. Do roku 1995 hrála dlouhá léta v Činoherním klubu, nyní účinkuje hlavně v Divadle Bez zábradlí. Před kamerou debutovala v roce 1973, její nejslavnější rolí zůstává přátelská a trochu naivní učitelka Hanka z komedie Sněženky a machři (1982).
V posledních letech nejvíce zaujala komediálními rolemi ve filmech Snowboarďáci, Rafťáci, Sněženky a machři po 25 letech či v seriálu Vyprávěj. Hrála také v seriálech ZOO, Kukačky, Einstein - Případy nesnesitelného génia či Strážmistr Topinka, nebo ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase. Díky roli Jany Dvořákové v seriálu Vyprávěj zvítězila v anketách pro nejoblíbenější osobnosti a pořady televizních obrazovek TýTý 2010 a 2012 v kategorii herečka.
"Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená, bylo to hodně neobvyklé. Pro určitou generaci je to skoro učebnice dějepisu," popsala Veronika Freimannová své pocity z natáčení úspěšného televizního seriálu, který se odehrává na pozadí skutečných historických událostí v Československu a posléze v Česku od 60. do 90. let 20. století.
S prvním manželem, kameramanem a režisérem Jaroslavem Brabcem, prožila pražská rodačka téměř třicet let a mají spolu dvě dcery. Konec dlouholetého vztahu přišel v roce 2008 poté, co se režisérovi narodila nemanželská dcera, kterou má s Olgou Menzelovou, manželkou již zesnulého slavného režiséra. "Manželství je pro mě špatná zkušenost a svůj nový vztah bych tímto svazkem vlastně ani pošpinit nechtěla," říkala ještě dlouho po seznámení s architektem Vladimírem Boučkem. Nakonec ale změnila názor. Vzali se v roce 2013.
Zatím poslední rolí Veroniky Freimanové je postava lékařky na psychiatrii v chystaném filmu Máma. Jde o drama inspirované skutečným příběhem malé dcerky a její mentálně postižené matky. Snímek pro Českou televizi režíruje Jiří Strach a scénář napsal Marek Epstein.