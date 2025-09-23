Film

„Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená,“ říká herečka Veronika Freimanová

ČTK Kultura ČTK, Kultura
před 1 hodinou
Hraje ve filmu, v televizi i na divadle, zejména v Divadle Bez zábradlí. Stále půvabná herečka, která za svůj mladistvý vzhled prý nejvíc vděčí babičce, jež se dožila 104 let, se proslavila rolí Hanky ve filmu Sněženky a machři či Jany v seriálu Vyprávěj. Objevila se ale např. i v oceňované televizní minisérii Metanol. Veronika Freimanová ve středu 24. září oslaví své sedmdesáté narozeniny.
Herečka Veronika Freimannová v v pražském klubu Jazz Dock v červnu 2024.
Herečka Veronika Freimannová v v pražském klubu Jazz Dock v červnu 2024. | Foto: Profimedia.cz

Její cesta k herectví byla celkem přímá. Dcera operního režiséra a pedagoga pražské HAMU Přemysla Freimana začínala v dramatickém kroužku, v patnácti přešla do divadla Křesadlo a po dvou letech na ekonomické škole zamířila na konzervatoř. Do roku 1995 hrála dlouhá léta v Činoherním klubu, nyní účinkuje hlavně v Divadle Bez zábradlí. Před kamerou debutovala v roce 1973, její nejslavnější rolí zůstává přátelská a trochu naivní učitelka Hanka z komedie Sněženky a machři (1982).

V posledních letech nejvíce zaujala komediálními rolemi ve filmech Snowboarďáci, Rafťáci, Sněženky a machři po 25 letech či v seriálu Vyprávěj. Hrála také v seriálech ZOO, Kukačky, Einstein - Případy nesnesitelného génia či Strážmistr Topinka, nebo ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase. Díky roli Jany Dvořákové v seriálu Vyprávěj zvítězila v anketách pro nejoblíbenější osobnosti a pořady televizních obrazovek TýTý 2010 a 2012 v kategorii herečka.

"Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená, bylo to hodně neobvyklé. Pro určitou generaci je to skoro učebnice dějepisu," popsala Veronika Freimannová své pocity z natáčení úspěšného televizního seriálu, který se odehrává na pozadí skutečných historických událostí v Československu a posléze v Česku od 60. do 90. let 20. století.

Související

Vladimír Polívka a Eva Podzimková dokončili natáčení romantické komedie Naše léto

Naše léto, film

S prvním manželem, kameramanem a režisérem Jaroslavem Brabcem, prožila pražská rodačka téměř třicet let a mají spolu dvě dcery. Konec dlouholetého vztahu přišel v roce 2008 poté, co se režisérovi narodila nemanželská dcera, kterou má s Olgou Menzelovou, manželkou již zesnulého slavného režiséra. "Manželství je pro mě špatná zkušenost a svůj nový vztah bych tímto svazkem vlastně ani pošpinit nechtěla," říkala ještě dlouho po seznámení s architektem Vladimírem Boučkem. Nakonec ale změnila názor. Vzali se v roce 2013.

Zatím poslední rolí Veroniky Freimanové je postava lékařky na psychiatrii v chystaném filmu Máma. Jde o drama inspirované skutečným příběhem malé dcerky a její mentálně postižené matky. Snímek pro Českou televizi režíruje Jiří Strach a scénář napsal Marek Epstein. 

 
Mohlo by vás zajímat

Začíná festival Serial Killer. Bude Gerta Schnirch i Metoda Markovič: Straka

Začíná festival Serial Killer. Bude Gerta Schnirch i Metoda Markovič: Straka

Raději zešílet v divočině? Vítěz z Varů kolísá mezi kýčem a podnětnou poťouchlostí

Raději zešílet v divočině? Vítěz z Varů kolísá mezi kýčem a podnětnou poťouchlostí
3:07

Všichni se bojíme. Do kin jde rodinná komedie Bubák od režiséra filmu Přišla v noci

Všichni se bojíme. Do kin jde rodinná komedie Bubák od režiséra filmu Přišla v noci
1:19

Mykolog chodí v dřepu, dirigentovi klapou víčka. Komedie Srnky je ztřeštěnost

Mykolog chodí v dřepu, dirigentovi klapou víčka. Komedie Srnky je ztřeštěnost
1:54
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Veronika Freimanová Jaroslav Brabec

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
"Posílal jsem peníze STAN," vypověděl podnikatel z kauzy Dozimetr. Těžil z toho

"Posílal jsem peníze STAN," vypověděl podnikatel z kauzy Dozimetr. Těžil z toho

U Obvodního soudu pro Prahu 9 v úterý pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr.
před 6 minutami
Start má lepší než Jágr. Herní IQ na špici ligy a živá povaha, velebí Tomka trenéři

Start má lepší než Jágr. Herní IQ na špici ligy a živá povaha, velebí Tomka trenéři

V šestnácti letech poprvé naskočil do hokejové extraligy a hned na sebe strhl světla reflektorů. Petr Tomek táhne Karlovy Vary.
Aktualizováno teď
Jasný vzkaz Rusku. "Vyostřujete situaci, ohrožujete životy," vyčítá Kremlu NATO

ŽIVĚ
Jasný vzkaz Rusku. "Vyostřujete situaci, ohrožujete životy," vyčítá Kremlu NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 10 minutami

Ruina, u níž si klepali na čelo. Spolek nadšenců zachraňuje v Krušných horách nádraží

Ruina, u níž si klepali na čelo. Spolek nadšenců zachraňuje v Krušných horách nádraží
Prohlédnout si 32 fotografií
Bára a Štěpán Macháčkovi alias nádražní Egypťané.
Z ruiny na hranici zániku vzniká místo s duší. Členové spolku Nádraží Kovářská ve svém volném čase a bez nároku na honorář přetváří bývalou železniční stanici v Krušných horách v kulturní, ubytovací a komunitní centrum. Nedávno nadšenci dokončili přestavbu Vechtrovny, kde můžete přespat a podpořit další fáze projektu.
před 18 minutami

Z auta je skleník, počítá se každá desetina. Nováčkem na populární soutěži spotřeby

Z auta je skleník, počítá se každá desetina. Nováčkem na populární soutěži spotřeby
Prohlédnout si 31 fotografií
Technická přejímka před startem znamená mimo jiné zapečetění kapoty. Kdo by to porušil, bude diskvalifikován.
Zapečetěná je i nádrž.
Josef Veselka

Komentář: České zdravotnictví je postsocialistický otesánek

před 58 minutami
Berlí praštil Babiše do hlavy. Policie teď řekla, jaký trest útočníkovi hrozí
0:24

Berlí praštil Babiše do hlavy. Policie teď řekla, jaký trest útočníkovi hrozí

Policie obvinila z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví muže, který francouzskou holí na mítinku udeřil Andreje Babiše.
Další zprávy