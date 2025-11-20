Původně tanečnice, dnes herečka s pověstí tvrdé obchodnice. To je Goldie Hawnová

Goldie Jeanne Hawnová se narodila 21. listopadu 1945 ve Washingtonu v umělecké rodině. Otec Edward Rutledge Hawn byl profesionální hudebník, matka Laura vedla taneční školu. Goldie zdědila jejich talenty. Od tří let se věnovala stepu a baletu, v deseti už vystupovala jako tanečnice. Po střední škole vystudovala herectví na Americké univerzitě ve Washingtonu.
Začínala po barech a diskotékách jako tanečnice. První roli dostala v roce 1967 v seriálu Good Morning, World, pak vystupovala v různých televizních show. V roce 1969 jí její druhý film Kaktusový květ vynesl Oscara za vedlejší roli. Další velkou hereckou příležitost jí poskytl režisér Steven Spielberg v dramatu Sugarlandský expres (1974), který byl natočen podle skutečné události.
V osmdesátých letech hrála Hawnová převážně v romantických komediích o ženách, které se ocitly na životní křižovatce: Odpolední směna (1984), Trenérka (1986) či snímek Vojín Benjaminová (1980), za který byla podruhé nominována na Oscara. Z jejích dalších filmů lze jmenovat například Smrt jí sluší (1992), Všichni říkají: Miluji tě (1996) či Rockerky (2002) se Susan Sarandonovou.
Goldie Hawnová byla dvakrát vdaná. Poprvé za tanečníka a režiséra Guse Trikonise, podruhé si v roce 1976 si vzala hudebníka Billa Hudsona, se kterým má syna Olivera a dceru Kate. Manželství skončilo rozvodem v roce 1980, o tři roky později začala žít s hercem Kurtem Russellem. Jejich syn Wyatt Russell se narodil v roce 1986.