„Jsem herečkou jen náhodou." Marlene Jobertová měla komplexy z vlastního úspěchu

před 2 hodinami
Francouzská herečka Marlene Jobertová zaujala publikum nejen rolemi v kriminálních a gangsterských filmech, ale i studiemi žen prožívajících osudové chvíle. Její českou dabérkou bývá obvykle Libuše Švormová. V úterý 4. listopadu oslaví pětaosmdesátiny.
Francouzská herečka Marlène Jobertová v roce 1978.
Francouzská herečka Marlène Jobertová v roce 1978. | Foto: Wikipedia.org

"Nikdy jsem se nevyrovnala s rolí filmové hvězdy. Měla jsem komplexy z vlastní úspěšnosti," svěřila se herečka, která okouzlila diváky křehkým a zdánlivě všedním způsobem i bezprostředností, s níž vytvořila typ moderní, emancipované a zranitelné ženy.

Herec Jean-Paul Belmondo a Marlene Jobertová v Paříži v prosinci 2012.
Herec Jean-Paul Belmondo a Marlene Jobertová v Paříži v prosinci 2012. | Foto: Profimedia.cz

Dcera italské herečky Elsy Lunghiniové a francouzského vojáka přišla na svět v Alžíru (do Francie se rodina vrátila, když bylo Marlene osm let). Dospívala v Dijonu, ráda malovala a uvažovala o dráze módní návrhářky. "Ale rodiče mě drželi zkrátka a herectví pro mě bylo jedinou možností, jak se dostat z domu." Aby utekla přísné výchově, začala vystupovat se svým bratrem - hrála komické skeče, on ji doprovázel na piano a akordeon. Zalíbilo se jí to.

"Jsem herečkou jen náhodou a náhoda mě dovedla až ke slávě," svěřila se jednou novinářům. "Režisér Jean-Luc Godard si mě vybral na základě fotografie - potřeboval hermafroditní typ pro svůj film Mužský rod, ženský rod (1965). Byla jsem ráda, ale nic jsem pro to neudělala," vzpomínala. Herečka s půvabnou tváří plnou pih lemovanou rusými vlasy a tyrkysově zelenýma očima se brzy uplatnila v kriminálkách. Za zmínku stojí Poslední adresa (1969), Deset strašných dní (1971), Válka policajtů (1979) či Špinavá záležitost (1980).

Francouzská herečka Marlene Jobertová si zahrála ve filmech jako Válka policajtů, Špinavá záležitost nebo Nahá láska.
Francouzská herečka Marlene Jobertová si zahrála ve filmech jako Válka policajtů, Špinavá záležitost nebo Nahá láska. | Foto: Profimedia.cz

Časem se Jobertová přehrála do psychologických poloh: ztvárnila třeba ženu, která se musí smířit s amputací ňadra ve filmu Nahá láska (1981), v Zastíněné ženě (1993) zase vytvořila portrét oběti překonávající psychické trauma.

Uplatnila se ale také jako zpěvačka a textařka a nikdy ani zcela neopustila malování. Autorka několika úspěšných knih pro děti a držitelka čestného Césara už sice hereckou dráhu opustila, v rodinné tradici ale pokračuje její dcera, herečka Eva Greenová.

 
