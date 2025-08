Je šestkrát ženatý, hraje rock a režíruje. Herec Billy Bob Thornton slaví 70 let

Americký herec, režisér, producent a hudebník Billy Bob Thornton, který v pondělí 4. srpna oslaví sedmdesáté narozeniny, má na svém kontě desítky rozličných rolí. Kritici i filmoví fanoušci na něm nejvíce oceňují jeho civilní projev, někdy se zdá, že vlastně ani nehraje.

Pro ostřejší slovo nejde daleko a má pověst sukničkáře. Bulvár si také smlsnul na jeho osobním životě, hlavně díky vztahu s Angelinou Jolie. Hraje v rockové kapele, režíruje filmy a má Oscara za scénář.

"Herectví je hra, je to jako jít s dětmi na hřiště a tam se do sytosti vyřádit. Je fakt, že to k životu potřebuju," říká Thornton, ale také dodává, že psaní scénářů uspokojuje tu část jeho osobnosti, která touží po tom, sedět za stolem a snít. Takto si "vyseděl" i svého nejslavnějšího hrdinu - retardovaného vraha v dramatu Sling Blade (Smrtící bumerang) z roku 1996. Film znamenal zlom v Thorntonově kariéře, nejenže v něm hrál, ale napsal i scénář a režíroval ho. Ze dvou nominací na Oscara jednu proměnil.

Nabídky se poté začaly hrnout. Thorntonovo neokázalé herectví a schopnost v záběru "jen být", vyniklo ve filmech U-Turn (1997), Armageddon (1998), Banditi (2001), Ples příšer (2001), Nesnesitelná krutost (2003) nebo Láska nebeská (2003). Pozornost vzbudil i v drsné vánoční komedii spíše pro dospělé nazvané Santa je úchyl! (2003) i v jeho pokračování Santa je pořád úchyl (2016). Snímek, v němž Thornton v červeném oblečku straší děti, zhusta kouří, pije, kleje, krade a je na ženské, zcela demytizuje nejkrásnější svátek v roce. Herec sám přiznal, že se Santou má či měl leccos společného.

Významná je také Thorntonova spolupráce s Ethanem a Joelem Coenovými. V černé komedii s detektivními prvky Muž, který nebyl (2001) ztělesnil bezvýznamného holiče, jež naletí podvodníkovi a při následných intrikách skončí sám na elektrickém křesle. "Coenové byli pro mne dostatečnou zárukou kvality," vysvětluje Thornton fakt, že scénář předem ani nečetl. Aby byl v roli přesvědčivý, práci s nůžkami si osobně vyzkoušel. Zaujal i jako tajemný cizinec v kriminální minisérii bratrů Coenových Fargo (2014).

Pozornost médií si získal i svým manželstvím s atraktivní Angelinou Jolie. Bouřlivý vztah provázený nejrůznějšími excesy ztroskotal po čtyřech letech. Byl o 20 let starší a oba nosili na krku lahvičku se vzorkem krve svého protějšku. Jeho zatím poslední, šestou manželkou je filmová maskérka Connie Anglandová, kterou si vzal v roce 2014. Celkem má čtyři děti se třemi ženami.

Thornton, který pochází z ospalého Hot Springs v Arkansasu, byl prý v dětství nejtlustším dítětem v okolí a neměl moc přátel. Otec (trenér) z něj chtěl mít atleta, matka (psycholožka) měla zase pochopení pro jeho umělecké ambice. V mládí začínal jako hudebník. Na začátku 80. let se usadil v Los Angeles s odhodláním prosadit se jako herec a scenárista. Po několika doslova hubených letech a neúnavném obíhání studií se to Thorntonovi podařilo. Od "béčkových" hororů se propracoval až k hvězdě na hollywoodském Chodníku slávy číslo 2265. Několikrát navštívil i Českou republiku, hlavně v souvislosti s natáčením filmů.