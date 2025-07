Filmová nadace ocenila pět vybraných scénářů, uspěl příběh Vietnamců i české kněžky

Filmová nadace ocenila pět scénářů, které vybral výbor nadace z obou kategorií - hlavní a Hvězdy zítřka. Letos si ocenění odneslo šest autorů ze 129 žadatelů. Zvítězily texty ze současnosti i z nedávné minulosti. Autoři nejlepších scénářů obdrželi dohromady 800 tisíc korun.

"Letos Filmová nadace slaví 20 let a rozhodli jsme se posunout varianty, jak pomoci autorům. Dohodli jsme se proto na spolupráci s mezinárodní vzdělávací institucí Midpoint Institute, která pomáhá začínajícím i pokročilejším autorům, vzdělává je, pomáhá jim s kontakty a možností prezentovat jejich projekty na festivalech," řekla Zuzana Tylčerová, členka správní rady Filmové nadace a ředitelka komunikace innogy.

V hlavní kategorii si odnesli ocenění Diana Cam Van Nguyen a Milada Těšitelová jako spoluautorky díla Mezi světy, příběhu pětadvacetileté dívky Mai pocházející z druhé generace Vietnamců v Čechách. V hlavní kategorii uspěla i Lucie Vaňková s dramatem Vysvěcená o ženě, která byla v sedmdesátých letech 20. století tajně vysvěcena na kněze. Ocenění a peníze získala také Maja Benc za scénář s názvem Kámen v botě, dramatický obraz ze života srbské architektky žijící v Praze. Viktor Labský obdržel nadační příspěvek za scénář Temnosvit o postavě slavného českého barokního malíře a bohéma Petra Brandla.

V kategorii Hvězda zítřka pro autory do věku 33 let cenu získal Matěj Soulek za scénář o důsledcích jednoho pochybného večírku katolických duchovních na polsko-českém pomezí Je to hřích.

Letošní vítězné scénáře vybral výbor nadace ve složení Ivo Mathé, Ivo Trajkov, Kristián Suda a Zuzana Kopečková. Celkem jeho členové několik měsíců hodnotili 118 anonymně přihlášených scénářů zaslaných 129 autory. Na základě nadací oceněných scénářů mělo dosud premiéru 22 filmů.

V loňském roce mohli diváci vidět snímky Mord Adama Martince, After Party Vojtěcha Strakatého a Rok vdovy, který podle oceněného scénáře Eugena Lišky natočila Veronika Lišková. Filmy zrealizované podle vítězných scénářů získaly domácí i zahraniční ceny, mimo jiné i 25 sošek Českých lvů.

Na karlovarském festivalu se letos v sekci Zvláštní uvedení představí road movie Karavan. Podle scénáře oceněného nadací v roce 2019 jej natočila Zuzana Kirchnerová. Snímek reprezentoval Českou republiku na letošním filmovém festivalu v Cannes.

Debatu o českém filmu uvedeném v Cannes Karavan můžete vyslechnout v innogy Pointu na Mlýnské kolonádě. Začátek v 15:00.

Při předávání cen vítězům výběrového řízení vyhlásila Filmová nadace soutěž pro příští rok. Termín uzávěrky přihlášek dosud nerealizovaných scénářů celovečerních filmů je 28. února 2026. Za dvě desetiletí nadace podpořila 133 scenáristů částkou přesahující 14,5 milionu korun. Více informací se nachází na stránkách Filmové nadace.