Rodina pavouků se vrací. Do kin půjde film Websterovi: Příběhy na pavoučím vlákně

V novém animovaném snímku Websterovi: Příběhy na pavoučím vlákně diváky čeká strhující let do vesmíru, nebezpečná výprava mezi chilli papričky nebo radostné chvíle v umyvadle se špinavým nádobím. To vše protkané láskyplným vláknem rodiny pavouků Websterových. Poetický film výtvarnice a režisérky Kataríny Kerekesové vypráví mimo jiné o mezigeneračním porozumění a vzájemné toleranci.

1:28 Film Websterovi: Příběhy na pavoučím vlákně bude mít v českých kinech premiéru 9. října 2025. | Video: Bioscop