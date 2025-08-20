Černá komedie z kufru auta. Když se pochybný kšeft zvrtne v neřízený road trip

"O obsazení hlavní postavy, komediálním žánru, míře stylizace a absurdity jsem měla od počátku jasnou představu, díky čemuž mi šlo psaní scénáře od ruky," sdělila režisérka Kočičková. Podle tvůrců bylo natáčení takového filmu z mnoha důvodů velkou výzvou. "Už třeba jen proto, že máme jednu společnou věc se seriálem Blade Runner, který se u nás natáčel. Jak oni, tak i my jsme používali pro část scén stejnou technologii - u nás na ní byl umístěn kufr auta," uvedl herec a spoluautor scénáře Tran. "Je to hodně vjemový film. Režisérka Barbora Kočičková je mistryně stylizace. Má svůj jedinečný rukopis, který tady podle mě nemá žádný jiný režisér," dodal.
Příběh snímku se točí okolo lehkovážného kšeftaře Tonyho (Lukáš Tran), kterého jeho plány většinou dostanou do problémů. Pravidelně ho z nich tahá jeho parťák, vekslák Kefír (Robert Mikluš). Ve světě plném podvodů, lží a krádeží hledá Tony způsob, jak uskutečnit svůj překvapivý plán - začít poctivě žít.
Podle producenta a dramaturga Martina Bartáka hledali tvůrci výrazné herce s osobitým projevem a nezaměnitelným hlasem. Vedle ústřední dvojice se ve filmu objeví také Erika Stárková, Filip Kaňkovský, Jan Jankovský, Aleš Procházka a Petra Horváthová. "Námět, se kterým mě oslovila režisérka spolu s hlavním hercem, mi přišel natolik nevídaný a odvážný, že jej nebylo možné odmítnout. Jsem přesvědčený, že se nám podařilo natočit výjimečný žánrový film," podotkl Barták.
Režisérka Kočičková, absolventka bakalářského studia režie hraného filmu na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, natočila už během studia několik žánrově různorodých snímků, které uspěly na tuzemských i zahraničních festivalech.