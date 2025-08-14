Film

Boží úlet s Keanu Reevesem. Do kin se chystá komedie o neschopném andělovi strážném

Kultura Kultura
před 1 hodinou
Občas člověk udělá první poslední, a stejně to nestačí. Pak pomůže jedině zázrak. Pokud ho ovšem nevezme do svých rukou béčkový strážný anděl, který má sice dobré úmysly, ale taky nulové předpoklady uspět. Dosud totiž zachraňoval jen za jízdy esemeskující řidiče.
Komedie Boží úlet si Keanu Reevesem jako andělem strážným bude mít v českých kinech premiéru 30. října 2025. | Video: Bontonfilm

Okřídlený nebeský posel Gabriel (Keanu Reeves) tak vstoupí do života frustrovaného Arjiho (Aziz Ansari), aby ho přesvědčil, že peníze ani zdaleka nemohou vyřešit všechny jeho problémy. Dopřeje mu proto bezstarostný život technologického magnáta Jeffa (Seth Rogen), ale jako naschvál se ukáže, že miliony na kontě nejsou vůbec k zahození. Hvězdně obsazená americká komedie Boží úlet bude mít v českých kinech premiéru 30. října 2025.

Boží úlet, film
Boží úlet, film
Boží úlet, film
Boží úlet, film Zobrazit 4 fotografie

Snímek je zároveň filmovým debutem amerického herce a komika Azize Ansariho, držitele Zlatého glóbu za hlavní roli v komediálním seriálu Mistr amatér. Ústřední postavu si zahrál i v Božím úletu, natočeném podle vlastního scénáře. V rámci přípravy filmu se nechal zaměstnat v železářství, aby se dokázal vžít do pocitů demotivovaného Arjiho.

Související

KVÍZ: Protřepat, nemíchat! Jak dobře znáte slavné filmové scény, kde se popíjí?

Pelíšky
Infografika

Stejné nasazení pak vyžadoval i od svých hereckých kolegů, takže Sethu Rogenovi nezbylo než podstoupit rituál s ayahuascou pod vedením skutečné šamanky. "Jmenuje se Nana a odvedla skvělou práci, aby vše proběhlo v pořádku. Řekl jsem jí, aby se chovala jako při reálném obřadu, a všechny její dialogy jsou improvizované. Sethovi jsem řekl, aby zůstal ve své roli a reagoval," vzpomíná Ansari na natáčecí den, kdy bylo podle jeho slov na place veselo.

 
Mohlo by vás zajímat

Pořad Chi Chi na gauči vyvolal nenávistné reakce. Česká televize je odsoudila

Pořad Chi Chi na gauči vyvolal nenávistné reakce. Česká televize je odsoudila

Podzim na Nově a Oneplay: Seriál o tom, že DNA neokecáš, i dokument o Markovičovi

Podzim na Nově a Oneplay: Seriál o tom, že DNA neokecáš, i dokument o Markovičovi

Jak vražda mladé dívky rozvířila sousedské i jiné vztahy. Natáčí se seriál Polabí

Jak vražda mladé dívky rozvířila sousedské i jiné vztahy. Natáčí se seriál Polabí

Točil o andělech i podle scénáře Bona z kapely U2. Wim Wenders oslaví osmdesátiny

Točil o andělech i podle scénáře Bona z kapely U2. Wim Wenders oslaví osmdesátiny
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Keanu Reeves Seth Rogen komedie

Právě se děje

Aktualizováno před 15 minutami
Schůzka Trumpa a Putina na Aljašce začne jednáním mezi čtyřma očima

ŽIVĚ
Schůzka Trumpa a Putina na Aljašce začne jednáním mezi čtyřma očima

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 18 minutami
Putinova chyba? Je příliš humánní, postěžoval si ultranacionalista Dugin

Putinova chyba? Je příliš humánní, postěžoval si ultranacionalista Dugin

"Putin je nejhumánnější vládce Ruska, jakého si lze představit," stěžuje si filozof ruského imperialismu Dugin. A navrhuje řešení války na Ukrajině
Aktualizováno před 24 minutami

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou uzavřela vážná nehoda

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku dopoledne uzavřela vážná nehoda, podle informací policie se srazilo osobní auto s kamionem. Nehoda je se zraněním, na místo byla povolána…
Přečíst zprávu
před 30 minutami

Albánská řeka Vjosa je evropským úkazem, který ochránil i Leonardo di Caprio

Albánská řeka Vjosa je evropským úkazem, který ochránil i Leonardo di Caprio
Prohlédnout si 10 fotografií
I když u města Vlora ústí do Jaderského moře ve společnosti stovek plameňáků, tu největší krásu nabídne v nitru Albánie.
Satelitní pohled.
před 57 minutami
Inspirace, nebo drzá krádež? Některé hry si o žalobu přímo říkají, odplata bývá tvrdá
52:43

Inspirace, nebo drzá krádež? Některé hry si o žalobu přímo říkají, odplata bývá tvrdá

Tenká hranice mezi inspirací a bezostyšným kopírováním. Podcast Krotitelé bossů si posvítil na ty nejznámější případy her, které skončily u soudu.
před 1 hodinou
Lesní požáry ve Španělsku mají třetí oběť, Francie vyšle dva canadairy

Lesní požáry ve Španělsku mají třetí oběť, Francie vyšle dva canadairy

Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku mají od začátku týdne již třetí oběť. Ve čtvrtek dopoledne to podle agentury EFE oznámily místní úřady.
před 1 hodinou
Boží úlet s Keanu Reevesem. Do kin se chystá komedie o neschopném andělovi strážném
2:21

Boží úlet s Keanu Reevesem. Do kin se chystá komedie o neschopném andělovi strážném

Okřídlený nebeský posel Gabriel vstoupí do života frustrovaného Arjiho, aby mu ukázal, že peníze všechno neřeší. A ono se ukáže, že řeší.
Další zprávy