Boží úlet s Keanu Reevesem. Do kin se chystá komedie o neschopném andělovi strážném

Okřídlený nebeský posel Gabriel (Keanu Reeves) tak vstoupí do života frustrovaného Arjiho (Aziz Ansari), aby ho přesvědčil, že peníze ani zdaleka nemohou vyřešit všechny jeho problémy. Dopřeje mu proto bezstarostný život technologického magnáta Jeffa (Seth Rogen), ale jako naschvál se ukáže, že miliony na kontě nejsou vůbec k zahození. Hvězdně obsazená americká komedie Boží úlet bude mít v českých kinech premiéru 30. října 2025.
Snímek je zároveň filmovým debutem amerického herce a komika Azize Ansariho, držitele Zlatého glóbu za hlavní roli v komediálním seriálu Mistr amatér. Ústřední postavu si zahrál i v Božím úletu, natočeném podle vlastního scénáře. V rámci přípravy filmu se nechal zaměstnat v železářství, aby se dokázal vžít do pocitů demotivovaného Arjiho.
Stejné nasazení pak vyžadoval i od svých hereckých kolegů, takže Sethu Rogenovi nezbylo než podstoupit rituál s ayahuascou pod vedením skutečné šamanky. "Jmenuje se Nana a odvedla skvělou práci, aby vše proběhlo v pořádku. Řekl jsem jí, aby se chovala jako při reálném obřadu, a všechny její dialogy jsou improvizované. Sethovi jsem řekl, aby zůstal ve své roli a reagoval," vzpomíná Ansari na natáčecí den, kdy bylo podle jeho slov na place veselo.