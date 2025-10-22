Film

Čisté pušky i duše. Co při vzniku Sedmi statečných vřelo mezi Brynnerem a McQuennem?

Tomáš Seidl Tomáš Seidl
před 3 hodinami
Americký western Sedm statečných, od jehož premiéry v říjnu uplynulo 65 let, je nestárnoucí klasika dodnes citovaná ve filmu, hudbě, literatuře, komiksu i reklamě. Je to druhý nejčastěji vysílaný film v historii americké televize – hned za Čarodějem ze země Oz. Zároveň to je zcela ojedinělý příklad remaku, který se vyrovná svému předobrazu.
Steve McQueen v roli pistolníka Vina, James Coburn jako vrhač nožů Britt a Yul Brynner coby Chris ve filmu Sedm statečných (1960).
Steve McQueen v roli pistolníka Vina, James Coburn jako vrhač nožů Britt a Yul Brynner coby Chris ve filmu Sedm statečných (1960). | Foto: 1990 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Legendární americký western Sedm statečných a japonské akční drama Sedm samurajů (1954), které ho iniciovalo, jsou pozoruhodným dokladem oboustranné žánrové inspirace. Film Johna Sturgese je sice remakem historického snímku Akiry Kurosawy, ten byl však ovlivněn slavnými westerny Johna Forda. Sedm statečných zároveň předznamenalo konec zlaté éry klasických amerických westernů, které již zanedlouho vystřídaly spaghetti westerny Sergia Leoneho.

Příběh o sedmi neohrožených dobrodruzích, jimž přijde "jako dobrej nápad" postavit se mnohonásobné přesile desperátů, kteří okrádají chudé mexické vesničany o úrodu, v zásadě zachovává dějovou kostru svého předchůdce. A to i přesto, že protagonisté obou příběhů mají odlišné morální kodexy, Sturgesův film se neodehrává na japonském venkově v 16. století, ale o tři sta let později na americko-mexickém pohraničí, a samurajské meče v něm nahradily kolty.

Sedm statečných
Sedm statečných, film
Sedm statečných, film
Sedm statečných, film
Eli Wallach Calvera Sedm statečných Zobrazit 6 fotografií

Dokonalý western v japonštině

Práva na remake Kurosawova filmu zakoupila za 10 000 dolarů produkční společnost Yula Brynnera, hereckého představitele holohlavého pistolníka Chrise. "Když jsem viděl Sedm samurajů, měl jsem pocit, že je to jeden z nejlepších westernů všech dob," vysvětloval svůj zájem herec. "Sice ho natočil Japonec v japonštině, ale svou formou i námětem to byl naprosto dokonalý western."

Vznik filmu se neobešel bez právních sporů. Vedly se s hercem Anthonym Quinnem, jenž se s Brynnerem podílel na původní koncepci filmu. Natáčení začalo 1. března 1960 v Mexiku, aniž by přitom byla hotová konečná verze scénáře. Postupně na něm pracovali tři scenáristé, v titulcích je ale nepatřičně uveden jen ten poslední z nich - William Roberts.

Mnohé nápady tak spadly pod stůl - hlavními postavami filmu měli původně být stárnoucí a ošuntělí veteráni občanské války, kteří měli "čisté jen dvě věci: své pušky a své duše". Kvůli místním úřadům se muselo úzkostlivě upravovat všechno, co by mohlo urazit mexickou národní hrdost. Řada scén byla napsána jen několik hodin před natáčením, což bylo pro herce i štáb stresující. Zároveň to však hereckým výkonům dodalo spontánnost.

Důvodů, proč si Sedm statečných dodnes udržuje status jednoho z nejlepších amerických westernů všech dob, je několik. Není to jen proto, že se tvůrcům podařilo nenásilně převést samurajský příběh do westernových kulis nebo že se hudba Elmera Bernsteina stala ikonickým poznávacím znamením žánru. V žádném jiném westernu se neobjevuje tolik pamětihodných scén a nezaznívá v něm takové množství nezapomenutelných replik jako právě v Sedmi statečných.

Rivalita mezi hlavními hvězdami

Film dodnes fascinuje nejednoznačnými charaktery povahově různorodých dobrodruhů bez domova a rodiny i strhujícími výkony jejich představitelů. Právě mezi nimi ale během natáčení panovala značná rivalita, zejména mezi Yulem Brynnerem a Stevem McQueenem. Ten tehdy ještě jako televizní herec o roli v tomto filmu natolik stál, že dokonce zinscenoval autonehodu a předstíral zranění krční páteře. Díky své údajné rekonvalescenci se tak mohl na čas vyvázat z herecké účasti na westernovém seriálu Wanted: Dead or Alive (1958-1961).

Hlavní hvězdou filmu byl Yul Brynner, mimořádně soutěživý Steve McQueen se mu však řadu scén pokoušel "ukrást". Protože jeho postava pistolníka Vina měla ve scénáři mnohem méně vět než Chris, snažil se ve společných scénách s Brynnerem různými drobnými gesty strhnout pozornost diváků na sebe. Proto si opakovaně pohrával s kloboukem, chrastil s náboji do brokovnice a tak podobně.

V USA byl film zpočátku přijat spíše zdrženlivě - vydělaných 2,25 milionu dolarů jen lehce převýšilo dvoumilionový rozpočet. V Evropě ale vydělal třikrát tolik a celosvětově se stal velkým hitem (mimo Ameriku ho zhlédlo takřka 90 milionů diváků). Do tuzemských kin se snímek dostal téměř se čtyřletým zpožděním. Premiéru měl 21. srpna 1964 a v českých biografech ho vidělo více než šest milionů diváků, což mu zajistilo páté místo v žebříčku nejnavštěvovanějších filmů do roku 1989.

Steve McQueen jako Vin, Horst Buchholz, Yul Brynner v roli Chrise a Vladimir Sokoloff ve filmu Sedm statečných.
Steve McQueen jako Vin, Horst Buchholz, Yul Brynner v roli Chrise a Vladimir Sokoloff ve filmu Sedm statečných. | Foto: 1990 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Dobové recenze byly smíšené a často snímek srovnávaly s japonským originálem. Nicméně například newyorský týdeník Harrison's Reports film charakterizoval jako "vynikající western, který je dobře zahraný a nabitý akcí, lidskostí, patosem, napětím, a navíc trochou romantiky a humoru". Nejlepším důkazem výjimečnosti Sedmi statečných byl samurajský meč, který Akira Kurosawa daroval Johnu Sturgesovi.

Nesmyslné návraty

V následujících letech popularita filmu stoupala i v Americe. Bylo to mimo jiné důsledkem toho, že nastartoval hvězdnou kariéru nejen Stevu McQueenovi, ale i dalším charismatickým hercům: Jamesi Coburnovi (vrhač nožů Britt), Charlesi Bronsonovi (dětmi obdivovaný Bernardo O’Reilly) nebo Eli Wallachovi (bandita Calvera).

Související

James Dean: Rebel, který stihl změnit Hollywood za 16 měsíců

James Dean, herec, Před 70 lety zemřel při dopravní nehodě americký herec James Dean, Kultura
Přehled

Přiživit se na tomto úspěchu snažili i tvůrci tři fádních pokračování Návrat sedmi statečných (1966), Pistole sedmi statečných (1969) a Jízda sedmi statečných (1972), která jen nenápaditě rozmělňovala původní motivy. V prvním si roli Chrise zopakoval Yul Brynner, i jeho však následně nahradili dva jiní herci.

V letech 1998 až 2000 se vysílal tuctový televizní seriál a před devíti lety měla premiéru nová filmová verze, kterou natočil Antoine Fuqua. Ani ta se ale zdaleka nepřiblížila originálu. Mezi pistolníky se - kromě trojice bělochů - tentokrát objevili i černoch, indián, Mexičan nebo Asiat. "Osmou statečnou" se v akčně reinterpretovaném příběhu stala mladá vdova.

 
Mohlo by vás zajímat

Beatles budou mít vlastní film. Režisér Mendes oživí jejich legendu hned čtyřikrát

Beatles budou mít vlastní film. Režisér Mendes oživí jejich legendu hned čtyřikrát

Miluj svoji umělou inteligenci! Sci-fi Tron: Ares dokáže naštvat i fascinovat zároveň

Miluj svoji umělou inteligenci! Sci-fi Tron: Ares dokáže naštvat i fascinovat zároveň
2:24

Co se stane, když si bezdomovec pořídí byt? Do kin jde dokument Byt či nebýt

Co se stane, když si bezdomovec pořídí byt? Do kin jde dokument Byt či nebýt

Když fotbalista viděl trailer k dokumentu o sobě, brečel. Vznikl film Řepka: Hříšník

Když fotbalista viděl trailer k dokumentu o sobě, brečel. Vznikl film Řepka: Hříšník
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Sedm statečných Steve McQueen Charles Bronson

Právě se děje

před 2 minutami

Pomáhat a chránit, ale po Německu. Policisté si poprvé pořídili naftové SUV od Škody

Pomáhat a chránit, ale po Německu. Policisté si poprvé pořídili naftové SUV od Škody
Prohlédnout si 6 fotografií
Stejnou kombinaci mají od začátku roku i hasiči ve sklářské firmě Schott v Mohuči.
Je to velitelské vozidlo.
před 10 minutami
"Totální alibismus." Babiše naštvaly změny v povolenkách, Fialovi poslal ostrý vzkaz

"Totální alibismus." Babiše naštvaly změny v povolenkách, Fialovi poslal ostrý vzkaz

Andrej Babiš vyzval dosluhujícího premiéra Petra Fialu (ODS), aby v Bruselu odmítl "zelené šílenosti", které podle něj komise navrhuje.
před 15 minutami

Úhradová vyhláška ve zdravotnictví zůstává beze změn, Ústavní soud zamítl návrh na zrušení

Ústavní soud ponechal úhradovou vyhlášku ve zdravotnictví beze změn. Návrh senátorů na zrušení dvou jejích klíčových příloh zamítl. Senátoři poukazovali na diskriminaci regionálních poskytovatelů…
Přečíst zprávu
před 40 minutami

Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům

Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům
32:12
Aktualizováno před 43 minutami
Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se i díky skvělé výměně povedl obrat
2:34

Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se i díky skvělé výměně povedl obrat

Česká tenistka postoupila do čtvrtfinále v Tokiu. Turnajová šestka porazila ve 2. kole Američanku McCartney Kesslerovou 5:7, 6:3, 6:4.
Aktualizováno před 46 minutami
Bolí to, přiznal Zacha. Boston vyrovnal při power play, přesto stihl nezískat ani bod
1:05

Bolí to, přiznal Zacha. Boston vyrovnal při power play, přesto stihl nezískat ani bod

Pavel Zacha i David Pastrňák zapsali dva body, jenže jejich celek prohrál a největší hvězdou utkání byla vyhlášena nedávná ikona Bruins.
Aktualizováno před 50 minutami
Schůzka s Putinem? "Nechci mrhat časem," odtušil Trump. Dle Kyjeva se točí v kruhu

ŽIVĚ
Schůzka s Putinem? "Nechci mrhat časem," odtušil Trump. Dle Kyjeva se točí v kruhu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy