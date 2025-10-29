O slavném krasobruslaři Nepelovi vznikly dva filmy. První míří do kin

Film o Nepelovi ale natočil také Jakub Červenka. Jeho dílo uvedou kina od 19. února 2026. Valentovičův snímek, který mimo jiné představí Nepelovu osobní cestu za svobodou i jeho zamlčovanou homosexualitu, ve středu tvůrci představili novinářům.
Nepela se pod vedením trenérky Hildy Múdré stal osminásobným mistrem Československa, pětinásobným mistrem Evropy, trojnásobným mistrem světa, akademickým mistrem světa i olympijským vítězem. Třikrát se zúčastnil zimních olympijských her.
Ve Valentovičově filmu se vedle Josefa Trojana jako jeho trenérka objeví Zuzana Mauréry. Hlavní postavu Červinkova filmu ztvární slovenský herec Adam Kubala. Jeho trenérku bude hrát Jana Pulm Nagyová, známá z role Arabely ze stejnojmenného televizního seriálu z roku 1980.
"Stalo se to tak, že dva týmy úplně nezávisle na sobě film připravovaly a o tom druhém jsme se dozvěděli v momentě, kdy už nebylo cesty zpět. Oni nechtěli přestat točit film a já už byl tehdy rok a půl ve vývoji s druhou verzí scénáře. Je to zvláštní, ale může se to stát. V evropské kinematografii k tomu došlo už vícekrát, třeba o císařovně Sissi natočili za čtyři roky pět filmů. Myslím, že to není problém, já a Jakub Červenka nabízíme vlastní autorskou vizi tohoto příběhu," řekl Valentovič.
Gregor Valentovič připustil, že nebyl ve scénáři naprosto historicky věrný. Chtěl zasadit film do doby normalizace a současně do dnešní situace na Slovensku. "Postavy jsou založené na reálných lidech, není to dokument, ale film inspirovaný realitou," řekl režisér. "Film hovoří také o tom, že mladí lidé se na Slovensku cítí stále méně svobodně, mnoho queer lidí odchází pryč. Ondrej (Nepela) se také necítil v Československu přijatý a odešel pryč. Můžeme jenom doufat, že současný politický systém se takto ke svým občanům chovat nebude. Ale kurz na Slovensku jde v současné době maďarským a ruským směrem a proti tomu tímto filmem bojujeme," dodal.
Nepela po skončení amatérské kariéry v roce 1973 účinkoval 13 let jako profesionální krasobruslař v lední revue Holiday on Ice. Po jejím ukončení získal trenérskou licenci a pracoval v tehdejším západním Německu. Zemřel ve věku 38 let. Stal se jedním z prvních známých sportovců, kteří podlehli AIDS. Média v Československu příčinu jeho smrti tabuizovala, stejně jako zamlčovala jeho homosexuální orientaci.
Ve své době Nepela fascinoval profesionalitou, atraktivním zevnějškem i sportovní dokonalostí na ledě. Filmaře však kromě talentu zaujal i jeho nadčasový životní příběh, boj o osobní svobodu a možnost seberealizace.