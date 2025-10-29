Film

O slavném krasobruslaři Nepelovi vznikly dva filmy. První míří do kin

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Osud slovenského krasobruslaře Ondreje Nepely, který se stal v roce 1972 olympijským vítězem na hrách v Sapporu, sledují dva nové filmy. Snímek Nepela režiséra a scenáristy Gregora Valentoviče uvedou česká kina od 30. října a slavného sportovce v něm ztvární český herec Josef Trojan.
Premiéra filmu Nepela režiséra Gregora Valentoviče v českých kinech proběhne 30. října 2025. | Video: CinemArt

Film o Nepelovi ale natočil také Jakub Červenka. Jeho dílo uvedou kina od 19. února 2026. Valentovičův snímek, který mimo jiné představí Nepelovu osobní cestu za svobodou i jeho zamlčovanou homosexualitu, ve středu tvůrci představili novinářům.

Nepela se pod vedením trenérky Hildy Múdré stal osminásobným mistrem Československa, pětinásobným mistrem Evropy, trojnásobným mistrem světa, akademickým mistrem světa i olympijským vítězem. Třikrát se zúčastnil zimních olympijských her.

Nepela,Trojan, film
Nepela,Trojan, film
Nepela,Trojan, film
Nepela,Trojan, film Zobrazit 4 fotografie

Ve Valentovičově filmu se vedle Josefa Trojana jako jeho trenérka objeví Zuzana Mauréry. Hlavní postavu Červinkova filmu ztvární slovenský herec Adam Kubala. Jeho trenérku bude hrát Jana Pulm Nagyová, známá z role Arabely ze stejnojmenného televizního seriálu z roku 1980.

"Stalo se to tak, že dva týmy úplně nezávisle na sobě film připravovaly a o tom druhém jsme se dozvěděli v momentě, kdy už nebylo cesty zpět. Oni nechtěli přestat točit film a já už byl tehdy rok a půl ve vývoji s druhou verzí scénáře. Je to zvláštní, ale může se to stát. V evropské kinematografii k tomu došlo už vícekrát, třeba o císařovně Sissi natočili za čtyři roky pět filmů. Myslím, že to není problém, já a Jakub Červenka nabízíme vlastní autorskou vizi tohoto příběhu," řekl Valentovič.

Gregor Valentovič připustil, že nebyl ve scénáři naprosto historicky věrný. Chtěl zasadit film do doby normalizace a současně do dnešní situace na Slovensku. "Postavy jsou založené na reálných lidech, není to dokument, ale film inspirovaný realitou," řekl režisér. "Film hovoří také o tom, že mladí lidé se na Slovensku cítí stále méně svobodně, mnoho queer lidí odchází pryč. Ondrej (Nepela) se také necítil v Československu přijatý a odešel pryč. Můžeme jenom doufat, že současný politický systém se takto ke svým občanům chovat nebude. Ale kurz na Slovensku jde v současné době maďarským a ruským směrem a proti tomu tímto filmem bojujeme," dodal.

Související

Do kin jde další film Nepela. Slavného krasobruslaře v něm bude hrát Josef Trojan

Trailer Nepela Trojan
1:28

Nepela po skončení amatérské kariéry v roce 1973 účinkoval 13 let jako profesionální krasobruslař v lední revue Holiday on Ice. Po jejím ukončení získal trenérskou licenci a pracoval v tehdejším západním Německu. Zemřel ve věku 38 let. Stal se jedním z prvních známých sportovců, kteří podlehli AIDS. Média v Československu příčinu jeho smrti tabuizovala, stejně jako zamlčovala jeho homosexuální orientaci.

Ve své době Nepela fascinoval profesionalitou, atraktivním zevnějškem i sportovní dokonalostí na ledě. Filmaře však kromě talentu zaujal i jeho nadčasový životní příběh, boj o osobní svobodu a možnost seberealizace.

 
Mohlo by vás zajímat

Osmnáct minut do apokalypsy. Strhující thriller o balistické střele mířící na Chicago

Osmnáct minut do apokalypsy. Strhující thriller o balistické střele mířící na Chicago

Umělec ve stínu. Film Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma je skvostný, ale bez jiskry

Umělec ve stínu. Film Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma je skvostný, ale bez jiskry
2:05

Syrová podívaná s ústeckou estetikou. České krimi Stvůry funguje dokonale

Syrová podívaná s ústeckou estetikou. České krimi Stvůry funguje dokonale
1:49

Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour

Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Jakub Červenka Josef Trojan Zuzana Mauréry

Právě se děje

před 17 minutami

"Opatruj se v nebi." Reportáž z místa tragédie, kde se 158 lidí umačkalo k smrti

Většina mrtvých byli mladí lidé do 30 let, třetina ženy. "Chybíš nám. Jednoho dne tě tam nahoře navštívíme," píše se v jednom z dopisů na památníku.
Aktualizováno před 24 minutami
Další výpadek eDokladů: aplikace je už přes šest hodin nedostupná

Další výpadek eDokladů: aplikace je už přes šest hodin nedostupná

Digitální informační agentura (DIA), která systém provozuje, na nápravě stále pracuje.
před 44 minutami
Proti Okamurovi. Proti SPD. Před Hrad přišli další demonstranti proti vládě

Proti Okamurovi. Proti SPD. Před Hrad přišli další demonstranti proti vládě

Aktuálně.cz přibližuje středeční večerní akci Štítu demokracie, který protestuje proti nově tvořené vládní a sněmovní koalici ANO, SPD a Motoristé.
Aktualizováno před 50 minutami
Zadržená dvojice se přiznala ke krádeži v Louvru. Kde jsou šperky, ale neprozradila

Zadržená dvojice se přiznala ke krádeži v Louvru. Kde jsou šperky, ale neprozradila

Skupina zlodějů převlečená za dělníky pronikla do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku a zmocnila se vzácných šperků.
Aktualizováno před 57 minutami
Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Hlavním důvodem vysokých cen je kombinace vysokých distribučních poplatků, daní a nízké úrovně mezd ve srovnání se západní Evropou
Aktualizováno před 57 minutami
Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Linda Fruhvirtová porazila Francouzku Astrid Lew Yan Foonovou, Nikola Bartůňková naopak nestačila na Kimberly Birrellovou z Austrálie.
Aktualizováno před 58 minutami

Vichr 200 km/h drtí Kubu. Hurikán Melissa ničí Karibik bez slitování

Vichr 200 km/h drtí Kubu. Hurikán Melissa ničí Karibik bez slitování
Prohlédnout si 12 fotografií
Ve východní části Kuby by v horách mohlo spadnout značné množství dešťových srážek, což by mohlo způsobit život ohrožující bleskové záplavy a sesuvy půdy. Části ostrova čelí větru o rychlosti až 200 kilometrů v hodině a vlnám o výšce až 3,6 metru.
Americké Národní centrum pro hurikány (NHC) varovalo, že východní Kuba čelí „život ohrožující bouřkové vlně, bleskovým záplavám a sesuvům půdy“ a také ničivým hurikánovým větrům.
Další zprávy