Kafku vidíme křehkého a mocného, řekla Hollandová. Její film Franz vstupuje do kin

Více než dvouhodinový film měl premiéru na filmovém festivalu v Torontu, na festivalu v San Sebastianu nyní soutěží o hlavní cenu, má polskou nominaci na americkou filmovou cenu Oscar. Koupili ho distributoři z řady zemí a nyní vstupuje do českých kin. Tvůrci filmu ve středu také pokřtili knihu Franz.
Hollandová uvedla, že s Markem Epsteinem scénář k filmu nepsali jako jednu jedinou jasnou tezi. "Nebylo by to kompatibilní s tím, jakým byl podle nás Franz Kafka člověkem, jak chápal svoje dílo a myslím i poslání," řekla Hollandová.
Spisovatelovu osobnost scenáristé nechtěli nijak redukovat, snažili se uniknout stereotypům. Režisérka vnímá u Kafky jako podstatnou otázku identity. Řekla, že všude byl trochu mimo, v židovském, německém i českém prostředí. "Také jsem to pociťovala, že jsem všude trochu mimo. To mě spojovalo s Franzem Kafkou," uvedla Hollandová.
Kvůli Kafkovi studovala filmovou režii v Praze. "Co pro mě Kafka znamená, se neustále aktualizuje. Teď už pro mě bude navždy spojen s Idanem Weissem," vyzdvihla režisérka představitele hlavní role v podání německého herce Weisse. Ten ve středu před novináře nepředstoupil na rozdíl od mnoha českých kolegů.
Podle scenáristy Epsteina bylo nejtěžší najít dramatickou formu. "Formu jsme hledali poměrně dlouho, ale pak převládla představa, že bychom udělali takový pseudodokument s hranou částí," uvedl. Epstein souhlasí s tím, že film Franz může představovat zpřítomnění Kafky ve dvou hodinách. Připustil, že scéna s Milenou Jesenskou nemusí odpovídat skutečnosti, protože průběh dvou známých schůzek zůstává neznámý.
Charakteristické je prolínání časových rovin, kdy se Kafkovo dětství mísí se vztahem k otci Hermannovi v pozdějším věku, ale i se vztahem k ženám. Zároveň nechybí odkaz a krátká dramatizace některých Kafkových povídek. Film nekončí spisovatelovou smrtí v roce 1924 ve věku 41 let, ale ukazuje například odchod jemu nejbližší sestry Ottly do transportu do koncentračního tábora.
Další rovina je současná. Herečka Emma Smetana provádí návštěvníky Kafkovým muzeem. "Poměr slov napsaných Kafkou a napsaných o Kafkovi překročil poměr 1 ku 10 milionům," komentuje průvodkyně ve filmu.
Hollandová dnes také uvedla, že snímek se začal točit před říjnem 2023, tedy před teroristickou akcí Hamásu a vypuknutím války v Gaze. Přesto má Franz podle ní současný přesah. "Co se děje v Gaze, na Ukrajině, v Rusku, všude na světě, začíná se hrozivě podobat období pohrdání ve 30. letech minulého století," dodala Hollandová.