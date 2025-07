Film Franz bude soutěžit na festivalu v San Sebastiánu. Co se dělo při natáčení?

Snímek Franz režisérky Agnieszky Hollandové bude v druhé polovině září bojovat v hlavní soutěži 73. ročníku filmového festivalu v San Sebastiánu. Po světové premiéře na festivalu v Torontu, který se uskuteční 4. až 14. září, to bude další festivalová zastávka příběhu slavného pražského spisovatele Franze Kafky od jeho mládí až po předčasnou smrt.

Do kin v ČR česko-německo-polský film o jednom z nejvlivnějších spisovatelů 20. století vstoupí 25. září. Tvůrci snímku Franz v úterý představili video s pohledem do zákulisí natáčení. To začalo v Praze loni 12. dubna. "Točili jsme převážně na Praze 1, ale nejsložitější bylo natáčení na Karlově mostě. Museli jsme ho celý uzavřít. Měli jsme tam asi 400 komparzistů, koně, auta… nebyla to vůbec jednoduchá věc," říká ve videu producentka snímku Šárka Cimbalová.

Film zachycuje spisovatelův život jako mozaiku, počínaje jeho narozením v Praze v 19. století až po jeho smrt v Berlíně po skončení první světové války.

V roli Franze se představí německý herec Idan Weiss, Kafkovu přítelkyni a překladatelku Milenu Jesenskou hraje Jenovéfa Boková. Obsazení doplňuje řada českých, německých i slovenských herců, mimo jiné Ivan Trojan, Vladimír Javorský, Karel Dobrý, Stanislav Majer, Juraj Loj, Jan Budař, Vasil Fridrich, Pavel Šimčík, Filip Kaňovský a v trojroli Josef Trojan. Ten hlavní postavě také propůjčil svůj hlas v české verzi filmu.

Mezinárodní filmový festival v San Sebastiánu patří mezi nejvýznamnější filmové události roku. Každoročně vítá přední světové režiséry, herce a filmové kritiky. Hlavní cenou festivalu, který se letos koná od 19. do 27. září, je Zlatá mušle (Concha de Oro) pro nejlepší film.

Agnieszka Hollandová, držitelka mnoha mezinárodních ocenění včetně nominací na Oscara, v San Sebastiánu v roce 1995 uvedla svůj film Úplné zatmění s Leonardem di Capriem a v roce 2006 snímek Ve stínu Beethovena s Edem Harrisem a Diane Kruegerovou. Její nejnovější dílo Franz natočené podle scénáře Marka Epsteina představuje další krok v její filmografii zaměřené na evropskou historii a kulturu. Posledním českým filmem uvedeným v San Sebastiánu byl před třemi lety Il Boemo režiséra Petra Václava.

Absolventka pražské FAMU Hollandová patří několik desetiletí k nejúspěšnějším polským filmovým tvůrcům. Její filmy pravidelně bodují na filmových festivalech, ale často také budí vášně. Díky studiím, která absolvovala v Praze, se Hollandová pokládá trochu i za českou filmařku. Známá je například její minisérie Hořící keř, kterou věnovala památce Jana Palacha. V roce 2020 měl premiéru její koprodukční film Šarlatán, který se zabývá osudem českého léčitele Jana Mikoláška.