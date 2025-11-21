Film

Hlavně žádné kontroverze. Nový dokument o Eddiem Murphym září, ale neosvětluje

Martin Šrajer Martin Šrajer
před 7 hodinami
Dokumentární film Jsem Eddie od Netflixu vstupuje na čím dál přeplněnější pole vyleštěných portrétů slavných osobností. Papírově má snímek na své straně všechny trumfy: exkluzivní přístup, bohatý archiv, člověka ochotného reflektovat svou kariéru i osobní život. Výsledek je sice zábavný, ale povrchní. Svého protagonistu spíš oslavuje, než aby ho zkoumal.
Dokumentární snímek Jsem Eddie je k vidění na platformě Netflix od 12. listopadu.
Dokumentární snímek Jsem Eddie je k vidění na platformě Netflix od 12. listopadu. | Foto: Netflix

Kariéra Eddieho Murphyho přitom nabízí materiál na několik vrstevnatých dokumentů. Od bouřlivého vzestupu ke slávě, kdy se jako dvacetiletý kluk z Long Islandu poprvé objevil ve slavném skečovém pořadu Saturday Night Live a stal se symbolem nové éry americké komedie, přes kasovní trháky Policajt z Beverly Hills a Cesta do Ameriky po uměleckou stagnaci, sérii propadáků a snahu oživit upadající značku restartem těch nejslavnějších filmů.

Stominutový dokument zachycuje tento vývoj ve velmi hrubých obrysech. Archivní záběry, skeče ze Saturday Night Live a filmové ukázky ilustrují Murphyho vyprávění o rodině, identitě a tlaku slávy. Jeho zpověď je však prezentována bez významnější oponentury. Ač film zohledňuje i kariérní přešlapy a zmarněné příležitosti, jejich příčiny a důsledky zlehčuje.

Eddie Murphy daboval postavu Oslíka v animovaném filmu Shrek.
Eddie Murphy daboval postavu Oslíka v animovaném filmu Shrek. | Foto: Netflix

Homofobní vtipy? Sebereflexe se nekoná

Výraznější pozdvihnutí obočí by si zasloužily například Murphyho rané stand-upy, často založené na silně homofobních a misogynních vtipech, které se i díky němu staly základem humoru dalších černošských komiků. Jinak uvolněný a usměvavý Murphy na tuto kapitolu sice vzpomíná s lehkým zahanbením, ale žádné větší analýzy nebo sebereflexe se nedočkáme.

Navzdory štědrým produkčním hodnotám a zapojení celé plejády slavných kolegů (Kevin Hart, Jamie Foxx, Chris Rock, Jerry Seinfeld…) nakonec vznikl ten nejbanálnější příběh o vzestupu, ústupu a comebacku. Bohužel jde o model, který začíná online dokumentům o celebritách dominovat. Zbožná úcta a spoluutváření odkazu nahradily zvídavost.

Dave Chappelle, Eddie Murphy, Chris Rock a Tracy Morgan v dokumentu Jsem Eddie.
Dave Chappelle, Eddie Murphy, Chris Rock a Tracy Morgan v dokumentu Jsem Eddie. | Foto: Netflix

Streamovací platformy vyžadují obsah, který nebude představovat velké riziko a zároveň přiláká dostatečně velké množství diváků. Dokumenty o celebritách jsou v tomto ohledu sázkou na jistotu v podobě známého jména a nostalgie. Aktéři daných filmů a seriálů přitom mívají významný vliv na to, jak jsou zobrazeni, někdy jsou přímo kreativními producenty.

Eddie jako milovaná komediální ikona

Diváci tak sice dostávají možnost nahlédnout do soukromí někoho slavného, ale namísto autentického obrazu jde o pečlivě protříděný výběr momentů stvrzujících, jak chce být daný člověk veřejností vnímán. Hlavně žádné konflikty a kontroverze - třeba zadržení policií v roce 1997. Jen Eddie jako milovaná komediální ikona, jejíž kariéra existovala v podstatě ve vakuu, mimo proměny americké společnosti, rasové politiky a zábavního průmyslu.

Pokud se filmu mimoděk daří něco postihnout, pak proměnu mnoha hollywoodských kariér v éře digitálního streamování. Murphy výborně ztělesňuje vývoj od kinohitů vydělávajících stovky milionů dolarů ke snaze o zachování relevance v odvětví, které je stále více definováno globálními trendy a platformami podřízenými akcionářům. Hvězdné herecké jméno už nemá zdaleka stejnou váhu jako logo platformy, která jeho příběh vysílá.

Související

Osmnáct minut do apokalypsy. Strhující thriller o balistické střele mířící na Chicago

Dům plný dynamitu, film

Dobře sestříhaná, přístupná, ale zbytečně opatrná pocta legendě uspokojí zejména fanoušky, kteří si chtějí ve svižném tempu připomenout zlomové okamžiky Murphyho čtyřicetileté kariéry. Z dokumentárního hlediska jde však o další symptom doby, ve které portréty slavných lidí ztrácejí schopnost klást relevantní otázky. Spíš než o selhání konkrétních tvůrců je možná na místě začít mluvit o vyčerpání celého žánru dokumentárních portrétů.

Dokument

Jsem Eddie

Režie: Angus Wall

Netflix, premiéra 12. listopadu 2025

 
Mohlo by vás zajímat

Začínal tancem, hrál v bondovce i Chlastu. Dánský herec Mads Mikkelsen slaví 60 let

Začínal tancem, hrál v bondovce i Chlastu. Dánský herec Mads Mikkelsen slaví 60 let

Nenechte si ujít: Černá komedie Švábi nebo výstava o vyčerpání ze současné doby

Nenechte si ujít: Černá komedie Švábi nebo výstava o vyčerpání ze současné doby
Přehled

Celý život nohama na zemi. Česká televize přinese portrét herce Satoranského

Celý život nohama na zemi. Česká televize přinese portrét herce Satoranského

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Eddie Murphy dokument Netflix

Právě se děje

před 36 minutami
Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Americká pobřežní stráž přehodnocuje svůj pohled na obtěžování a zbavuje se pojmu incidenty z nenávisti.
před 45 minutami
Odpadky proměnil v poklad. Muž našel zajímavou ale nechutnou cestu, jak si přivydělat

Odpadky proměnil v poklad. Muž našel zajímavou ale nechutnou cestu, jak si přivydělat

Z koníčku, který mnozí nechápou, se pro něj stala vášeň, způsob přivýdělku i cesta, jak upozornit na obrovské plýtvání.
před 56 minutami

Perušič a Schweiner na MS zlato neobhájí, vypadli ve čtvrtfinále

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nestačili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide na Němce Nilse Ehlerse a Clemense Wicklera a po prohře dvakrát 18:21 obsadili dělené páté…
Přečíst zprávu
před 57 minutami
Rána pro olympijskou šampionku. Při tréninku super-G měla těžký pád

Rána pro olympijskou šampionku. Při tréninku super-G měla těžký pád

Pokud se podezření na vážný úraz potvrdí, mohlo by to pro majitelku tří olympijských medailí Laru Gutovou-Behramiovou znamenat i konec kariéry.
před 1 hodinou
„Opera je poslední umělecká forma, která se obejde bez AI,“ říká operní star Bernheim

„Opera je poslední umělecká forma, která se obejde bez AI,“ říká operní star Bernheim

Zpíval na pařížské olympiádě i při znovuotevření katedrály Notre-Dame. Nyní francouzský tenorista vystoupí v Praze s operním gala L’amour.
před 1 hodinou
"Jsi úplný blázen." Trenér dovedl na MS zemi zmítanou terorem, aniž by ji navštívil

"Jsi úplný blázen." Trenér dovedl na MS zemi zmítanou terorem, aniž by ji navštívil

Na Haiti vládnou ozbrojené gangy, v zemi panuje chaos a teror. Fotbalová reprezentace se i tak po 52 letech dostala na mistrovství světa.
před 1 hodinou
Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

V úterý se podle Reuters odehrál podobný útok na kostel v západní části země, kde ozbrojenci unesli 38 lidí.
Další zprávy