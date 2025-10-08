Film

Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička

Kultura Kultura
před 2 hodinami
Česká televize uvede v úterý 14. října ve 20:50 na programu ČT2 nový dokumentární film režisérky Šárky Maixnerové LEX Anička. Snímek zachycuje příběh dívky sexuálně zneužívané otčímem. Zaměřuje se na rok jejího života po rozhodnutí odvolacího soudu, kdy se mladá žena snaží vyrovnat s následky svého traumatu.
Z dokumentárního filmu režisérky Šárky Maixnerové LEX Anička.
Z dokumentárního filmu režisérky Šárky Maixnerové LEX Anička. | Foto: Česká televize

Minulý rok v březnu program ČT2 odvysílal dokument Případ Anička 2024 zabývající se zločinem na dívce, kterou otčím podle soudu týral, ponižoval a více než dvěstěkrát znásilnil. Prvoinstanční rozsudek byl následně zmírněn z trestu odnětí svobody v délce tří let na podmínku s odůvodněním, že odsouzený je živitelem rodiny.

Jedním z argumentů pro zmírnění trestu byl posudek soudního znalce z oboru psychiatrie, který uvedl, že "do budoucna lze (u posuzované) předpokládat vymizení psychických obtíží". Zatímco druhý posudek z oboru psychiatrie a klinické psychologie, který odvolací soud nakonec ignoroval, říká, že "další vývoj psychického stavu posuzované nelze aktuálně jednoznačně predikovat, do velké míry bude záležet na tom, v jak podpůrném prostředí se bude dívka dále pohybovat".

Z dokumentárního filmu režisérky Šárky Maixnerové LEX Anička.
Z dokumentárního filmu režisérky Šárky Maixnerové LEX Anička. | Foto: Česká televize

Režisérka Šárka Maixnerová se svým týmem sledovala život Aničky po dobu jednoho roku - od rozhodnutí odvolacího soudu do léta 2025. Po pobytu v psychiatrické nemocnici se dívka odstěhovala do vlastního bytu, s jehož získáním jí pomohla iniciativa Pod svícnem a soukromí dárci ve sbírce Donio. Zkouší se zařadit do "normálního života", který dosud nikdy nežila, a hledá vztahy, které nikdy neměla. Česká televize tak přináší záznam života oběti "poté".

Na základě tohoto případu byl dokonce přijat zákon LEX Anička, který zahrnuje povinné vzdělávání soudců a nově i posuzování náhrady škod obětem.

 "Anička je pro mě jedním z nejsilnějších lidí, které jsem za svůj život potkala: Když jsme společně sledovaly záznam roku jejího života, rozhodnutí zveřejnit ho nezměnila," říká režisérka Šárka Maixnerová.

Související

Proč dospívání bolí? Vychází kniha psychiatra Pötheho o tom, jak přežít pubertu

Peter Pöthe, psychiatr

Dokument přináší osobní výpověď jedné mladé ženy a zároveň reflektuje širší otázky podpory obětí a fungování systému pomoci. Zároveň ukazuje, že téma zůstává aktuální - do psychiatrických zařízení a center krizové intervence přicházejí další oběti podobných činů, a diskuse o spravedlnosti i následné péči tak pokračuje.

 "Kauza ‚Anička‘ dokázala zvednout společnost, lidé vyšli do ulic, protestoval ministr spravedlnosti, uskutečnila se sbírka…, mediální zájem v mezičase utichl a Anička se musí znovu pokusit žít normální život. Je to cesta trnitá, strastiplná, s traumaty, která nemohou jen tak vymizet. Chceme věřit, že její odvaha jít s kůží na trh může pomoci dalším dosud utajeným obětem," dodává kreativní producentka Lenka Poláková.

 
Mohlo by vás zajímat

„Dobrý kriminalista musí znát psychologii,“ říká ten, jenž rozmluvil Straku i Hojera

„Dobrý kriminalista musí znát psychologii,“ říká ten, jenž rozmluvil Straku i Hojera

Ryan Gosling jako pilot stíhačky. Svět Star Wars se rozrůstá, budou nové filmy

Ryan Gosling jako pilot stíhačky. Svět Star Wars se rozrůstá, budou nové filmy

DiCaprio v županu a maniakální Sean Penn. Jedna bitva za druhou je skvělý film

DiCaprio v županu a maniakální Sean Penn. Jedna bitva za druhou je skvělý film
2:24

„Nikdy jsem nebyla nejhezčí dívka v místnosti,“ říká Kate Winsletová

„Nikdy jsem nebyla nejhezčí dívka v místnosti,“ říká Kate Winsletová
18 fotografií
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah dokument zneužívání znásilnění oběť Česká televize

Právě se děje

Aktualizováno před 42 minutami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 7 minutami

Dřevostavby, nebo cihly? Na tom nezáleží, hlavně ať už se v Česku začne stavět

Dřevostavby, nebo cihly? Na tom nezáleží, hlavně ať už se v Česku začne stavět
53:30
před 7 minutami
Saúdské dolary a sponzoři udělali z Ronalda miliardáře

Saúdské dolary a sponzoři udělali z Ronalda miliardáře

Portugalec Cristiano Ronaldo se stal prvním fotbalovým miliardářem, uvedla agentura Bloomberg. Majetek činí 1,4 miliardy dolarů (29,2 miliardy korun).
před 9 minutami

"Země skvělých lidí." Výstava, která vás pošle na dovolenou do Kimovy říše

"Země skvělých lidí." Výstava, která vás pošle na dovolenou do Kimovy říše
Prohlédnout si 10 fotografií
Právě otevřená výstava, která je označována za největší výstavu severokorejského umění konanou mimo tento izolovaný stát, je nejnovějším přírůstkem k dalšímu oteplování vztahů mezi Moskvou a Pchjongjangem.
Britská vojenská rozvědka odhaduje, že severokorejské síly o síle přibližně 14 tisíc mužů měly v ruské Kurské oblasti ztráty více než šest tisíc vojáků.
Aktualizováno před 31 minutami
Lásky na otočku. Olympijská šampionka i její ex jsou zpátky u bývalých partnerů

Lásky na otočku. Olympijská šampionka i její ex jsou zpátky u bývalých partnerů

Rozvod po čtrnácti letech a pak nové vztahy. Oba se zamilovali znovu. Maria Rieschová i její bývalý manžel Marcus Höfl našli štěstí tam, kde už kdysi.
před 31 minutami
Skupina J.A.R. hraje dál bez Klempíře. Chystá turné a oslavy výročí vzniku

Skupina J.A.R. hraje dál bez Klempíře. Chystá turné a oslavy výročí vzniku

S hudebníkem a textařem Otou Klempířem se kapela rozešla poté, co oznámil svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Motoristy.
Aktualizováno před 43 minutami
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

ŽIVĚ
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy