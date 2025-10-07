Literatura

Proč dospívání bolí? Vychází kniha psychiatra Pötheho o tom, jak přežít pubertu

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 2 hodinami
Co se děje v mozku, těle a duši dospívajících? Dětský psychiatr a psychoterapeut Peter Pöthe v knize Proč dospívání bolí (nastole) popisuje pocity, se kterými si mladí lidé často nevědí rady. V příbězích inspirovaných vlastní praxí ukazuje teenagerům, jak zvládat úzkosti, tlak, vnitřní zmatek nebo prázdnotu. A jejich rodičům zase pomáhá chápat své potomky.
Dětský psychiatr a psychoterapeut Peter Pöthe v knize Proč dospívání bolí popisuje pocity, se kterými si mladí lidé často nevědí rady.
Dětský psychiatr a psychoterapeut Peter Pöthe v knize Proč dospívání bolí popisuje pocity, se kterými si mladí lidé často nevědí rady. | Foto: dr-pothe.com

Kniha je určena zejména dospívajícím dětem. Autor se na ně přímo obrací, mluví jejich jazykem a dává jim otázky. Mohou se tak najít v některém z konkrétních příběhů: např. Betty a dlouhá izolace, Monika a aféra s jídlem, Adam a Oskar, Ebi v pasti nebo Terka a ukradené dětství. Každá kapitola se zaměřuje na jiné téma - od anorexie přes úzkosti a deprese až po problémy s genderovou identitou.

Obálka knihy Proč dospívání bolí.
Obálka knihy Proč dospívání bolí. | Foto: Albatros Media

Dospívání je podle Pötheho jedno z nejtěžších a nejzranitelnějších období života. A dnešní doba je pro teenagery zvlášť riziková, proto si každý z nich zaslouží respekt, trpělivost a empatii. Peter Pöthe k tomu dodává: "V současné době existuje řada problémů, které souvisí s tím, že děti vyrůstají se smartphony a pohybují se na sociálních sítích. Ty před 10 lety neexistovaly." 

K napsání knihy psychiatra Petera Pötheho inspirovaly příběhy jeho dospívajících klientů. Čtenáři, ať už rodiče, prarodiče, psychologové, výchovní poradci, nebo samotní dospívající, mohou v knížce najít inspiraci pro lepší pochopení aktuálních psychických problémů mladých lidí a také rady, jak případně někomu blízkému účinně pomoci. 

Související

Co se to děje s teenagery? Nový seriál Filter poukazuje na problémy náctiletých

Filter, seriál

Peter Pöthe je dětský psychiatr a psychoanalytický psychoterapeut, který už přes třicet let naslouchá dětem, dospívajícím i jejich rodičům. Stál u zrodu Linky bezpečí, přednáší, učí budoucí terapeuty a pravidelně píše knihy - bez moralizování a s důrazem na lidskost. Ve svém podcastu O dětské duši se s empatií a humorem věnuje tématům lidské psychiky. Spolupracoval také na dokumentu Velký vlastenecký výlet (2025).

 
Mohlo by vás zajímat

„I o tom, co jsem dlouho nosil v sobě.“ Jágr vydává biografii, na níž pracoval 13 let

„I o tom, co jsem dlouho nosil v sobě.“ Jágr vydává biografii, na níž pracoval 13 let

Rapl z Bartolomějský. Vycházejí přímočaré paměti legendy pražské mordparty

Rapl z Bartolomějský. Vycházejí přímočaré paměti legendy pražské mordparty

„Nebál se mluvit pravdu.“ Lidé vzpomínají na zesnulého spisovatele Ivana Klímu

„Nebál se mluvit pravdu.“ Lidé vzpomínají na zesnulého spisovatele Ivana Klímu

Dostane Trump Nobelovu cenu? V pondělí začne udělování prestižních ocenění

Dostane Trump Nobelovu cenu? V pondělí začne udělování prestižních ocenění
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah kniha psychoterapie psychiatrie dospívající teenager Přehled zpráv

Právě se děje

před 8 minutami
Desetitisíce ukradených mobilů skončily v Číně. Mezinárodní gang dopadli jen náhodou

Desetitisíce ukradených mobilů skončily v Číně. Mezinárodní gang dopadli jen náhodou

V Číně je zájem o mobilní telefony ze zahraničí, protože mohou místním obyvatelům usnadnit obcházení informační cenzury ze strany režimu.
před 43 minutami
Nobelovu cenu za fyziku získala trojice vědců. Tunelovali kvanta v obřím měřítku

Nobelovu cenu za fyziku získala trojice vědců. Tunelovali kvanta v obřím měřítku

Královská švédská akademie věd ocenila vědce za experimenty, které prokázaly zákonitosti kvantové mechaniky v bezprecedentně velkém měřítku.
před 1 hodinou
Zraje další malér s vakcínami. Stát ale mlží, žloutenka se v Česku šíří čím dál víc

Zraje další malér s vakcínami. Stát ale mlží, žloutenka se v Česku šíří čím dál víc

Lidé marně sháněli dětskou vakcínu. Úřady přesto tvrdily, že je látek všude dost. Data k tomu ale - jak samy přiznaly - nemají. Výpadky pokračují.
před 1 hodinou
Přeskočil Stanjuru a pomohl k jeho pádu. Janda o plánech či o budoucnosti Spolu

Přeskočil Stanjuru a pomohl k jeho pádu. Janda o plánech či o budoucnosti Spolu

Jakub Janda i přes horší výsledek koalice SPOLU oproti volbám 2021 svou pozici udržel, na kandidátce prolétl k bronzu.
před 1 hodinou

S výroční Fabii můžete i driftovat, upozorňuje Škoda. Má vyšší výkon a prvky z rallye

S výroční Fabii můžete i driftovat, upozorňuje Škoda. Má vyšší výkon a prvky z rallye
Prohlédnout si 14 fotografií
před 1 hodinou
Slovenská prokuratura zpochybnila uložení pokuty Pellegrinimu. Kvůli jeho imunitě

Slovenská prokuratura zpochybnila uložení pokuty Pellegrinimu. Kvůli jeho imunitě

Prokuratura navrhla ministerstvu uvedené rozhodnutí zrušit, neboť podle ní má prezident v souladu s ústavou imunitu i v případech takovýchto deliktů.
před 1 hodinou
Naučíme je, že nemusí jen pasivně sledovat TikTok. Co dá dětem povinná filmová výuka?

Naučíme je, že nemusí jen pasivně sledovat TikTok. Co dá dětem povinná filmová výuka?

Filmová výchova míří na české školy. Žáci se budou učit nejen analyzovat filmy, ale hlavně tvořit a rozvíjet digitální dovednosti
Další zprávy