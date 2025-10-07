Proč dospívání bolí? Vychází kniha psychiatra Pötheho o tom, jak přežít pubertu

Kniha je určena zejména dospívajícím dětem. Autor se na ně přímo obrací, mluví jejich jazykem a dává jim otázky. Mohou se tak najít v některém z konkrétních příběhů: např. Betty a dlouhá izolace, Monika a aféra s jídlem, Adam a Oskar, Ebi v pasti nebo Terka a ukradené dětství. Každá kapitola se zaměřuje na jiné téma - od anorexie přes úzkosti a deprese až po problémy s genderovou identitou.
Dospívání je podle Pötheho jedno z nejtěžších a nejzranitelnějších období života. A dnešní doba je pro teenagery zvlášť riziková, proto si každý z nich zaslouží respekt, trpělivost a empatii. Peter Pöthe k tomu dodává: "V současné době existuje řada problémů, které souvisí s tím, že děti vyrůstají se smartphony a pohybují se na sociálních sítích. Ty před 10 lety neexistovaly."
K napsání knihy psychiatra Petera Pötheho inspirovaly příběhy jeho dospívajících klientů. Čtenáři, ať už rodiče, prarodiče, psychologové, výchovní poradci, nebo samotní dospívající, mohou v knížce najít inspiraci pro lepší pochopení aktuálních psychických problémů mladých lidí a také rady, jak případně někomu blízkému účinně pomoci.
Peter Pöthe je dětský psychiatr a psychoanalytický psychoterapeut, který už přes třicet let naslouchá dětem, dospívajícím i jejich rodičům. Stál u zrodu Linky bezpečí, přednáší, učí budoucí terapeuty a pravidelně píše knihy - bez moralizování a s důrazem na lidskost. Ve svém podcastu O dětské duši se s empatií a humorem věnuje tématům lidské psychiky. Spolupracoval také na dokumentu Velký vlastenecký výlet (2025).