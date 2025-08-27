Film

Tajemství námořníků. Česká televize uvede snímek o rekonstrukci pravěké mořeplavby

27. 8. 2025 11:32
Nový dokument Mořeplavci pravěku přiblíží cestu námořníků, kteří před devíti tisíci lety přicestovali do Evropy z Malé Asie. Snímek o skupině českých dobrodruhů, kteří podnikli plavbu přes Egejské moře na člunu vydlabaném z jednoho kmene, vysílá 16. září od 21 hodin program ČT2.
Premiéra dokumentárního snímku Mořeplavci pravěku proběhne 16. září na ČT2.
Premiéra dokumentárního snímku Mořeplavci pravěku proběhne 16. září na ČT2. | Foto: Česká televize

Zemědělci, kteří jako první přicestovali do Evropy, čelili obrovské výzvě, museli zdolat vody Egejského moře. Bezmála hodinový film, který spojuje prvky dobrodružného dokumentu, vědeckého experimentu a historické rekonstrukce, o tom přináší objevná svědectví. Posádka vedená archeologem a ředitelem Archeoparku ve Všestarech Radomírem Tichým se v něm snaží prokázat, že lidé z neolitu mohli překonat moře na lodích vytesaných kamennými nástroji z jednoho kmene stromu.

"Šéf expedice Monoxylon IV, archeolog Radomír Tichý, mě oslovil, protože jsme už dřív spolupracovali na seriálu Mistři starých řemesel. Oba jsme umanutí, puntičkáři, dobrodruhové a milujeme popularizaci archeologie. Byla to velká čest a bez váhání jsem nabídku přijal," vzpomíná režisér Tomáš Kratochvíl a dodává: "Náš snímek ukazuje, že máme společnou historii se všemi Evropany a že si ji teď díky českým experimentálním archeologům umíme líp představit."

Film má ambici zaujmout diváky dokumentů popularizujících historii. Otevírá jim možnost představit si dávný neolit. "Česká archeologie je světový fenomén a výprava Monoxylon to opět potvrdila. Prokázala, že zemědělci se z Malé Asie mohli do Evropy skutečně dostat po moři. Dokument o tom je strhující a zároveň informacemi nabitá podívaná," říká kreativní producent Dušan Mulíček.

Posádka nadšenců vyplula v létě 2023 z ostrova Samos a doplavila se až na řeckou pevninu. Urazila přibližně 500 kilometrů. Natáčení začalo na jaře předchozího roku vytesáním člunu z dubu starého 300 let. Posádka v něm nejprve absolvovala zkušební plavbu a trénink. Během plavby po moři čelila extrémnímu horku, silným mořským proudům i fyzickému vyčerpání. "Vysoké teploty nezvládám. Zatímco chlapi pádlovali celý den pod sluncem a přespávali pod širákem na pustých ostrovech, já řešil ke konci výpravy zdravotní problémy zalezlý v kajutě doprovodného plavidla. Na filmu to doufám není znát," přiznává režisér. 

Dokument vznikl s řeckými koproducenty z Alaska Films a veřejnoprávní televizí ERT. Odborný pohled na význam plavby v něm přináší vyjádření archeologů a historiků z Řecka a Itálie. Reprízu mohou diváci sledovat 17. září v 15:50, opět na ČT2.

 
