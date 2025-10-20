Film

Co se stane, když si bezdomovec pořídí byt? Do kin jde dokument Byt či nebýt

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Pět lidí bez domova, kteří se díky projektu Housing First pokoušejí v Otrokovicích na Zlínsku znovu získat vlastní byt, práci i pocit jistoty, sleduje časosběrný filmový dokument Byt či nebýt. Kina v Česku ho začnou promítat 3. listopadu.
Dokument Byt či nebýt bude v českých kinech k vidění od 3. listopadu.
Dokument Byt či nebýt bude v českých kinech k vidění od 3. listopadu. | Foto: UTB Zlín

Snímek vznikl jako první celovečerní film studentů a studentek Fakulty multimediálních komunikací UTB, který míří do kinodistribuce, uvedla mluvčí zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) Petra Svěráková.

V projektu Housing First město poskytuje lidem bez domova standardní byt, nikoli azylové ubytování. Spolu se sociálními pracovníky pracují na návratu do běžného života, učí se hospodařit, hledají práci, splácejí dluhy a obnovují rodinné vazby. Režisér Jaroslav Beran a kameraman Adam Černich sledovali pět protagonistů projektu.

Z dokumentárního snímku Byt či nebýt režiséra Jaroslava Berana.
Z dokumentárního snímku Byt či nebýt režiséra Jaroslava Berana. | Foto: UTB Zlín

"Cílem našeho dokumentu je ukázat, že i těmto lidem se dostává možnosti druhé šance a reflektovat jejich individuální postoj k ní. K životním strastem aktérů jsme přistupovali s empatií, jíž chceme vyvolat větší zájem o pochopení situace lidí, k nimž jako společnost často přistupujeme s předsudečným opovržením," uvedl Beran.

Štáb sledoval protagonisty a protagonistky filmu tři roky. "Projekt byl součástí prestižního mezinárodního workshopu dok.incubator, díky němuž se na jeho postprodukci podíleli špičkoví odborníci a odbornice z oblasti filmové dramaturgie, střihu, produkce, marketingu a distribuce. Na střihu filmu se jako mentor podílel Michael Nollet, londýnský střihač oceněný cenou Emmy, který v rámci workshopu poskytl odborné vedení nad materiály z dokumentárního natáčení," uvedla mluvčí.

Související

Propaganda v ruských školách naživo. Z dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi mrazí

Pan nikdo proti Putinovi

Film měl mezinárodní premiéru na Astra Film Festivalu v Rumunsku. Uvedl jej i Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava a festival Jeden svět. "Je pro nás důležité, že naše dílo s příznačným názvem Byt či nebýt může nejen v Česku, ale i v zahraničí akcentovat důležité poselství o bydlení jako elementární součásti lidské existence," uvedl producent František eF. Horvát.

 
Mohlo by vás zajímat

Když fotbalista viděl trailer k dokumentu o sobě, brečel. Vznikl film Řepka: Hříšník

Když fotbalista viděl trailer k dokumentu o sobě, brečel. Vznikl film Řepka: Hříšník

Je to skutečně kamarád? Česká televize natáčí nový seriál o zneužití důvěry

Je to skutečně kamarád? Česká televize natáčí nový seriál o zneužití důvěry

Nenechte si ujít: Hrabalova klasika na divadelních prknech i hororová verze Popelky

Nenechte si ujít: Hrabalova klasika na divadelních prknech i hororová verze Popelky
Přehled

Na co zemřela herečka Diane Keatonová? Příčinu úmrtí oznámila její rodina

Na co zemřela herečka Diane Keatonová? Příčinu úmrtí oznámila její rodina
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah dokument bezdomovec bydlení

Právě se děje

před 16 minutami
Reprezentace? Jen výmluvy. Trpišovský musí něco změnit, říká Fukal

Reprezentace? Jen výmluvy. Trpišovský musí něco změnit, říká Fukal

Bývalý reprezentant hodnotí v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz gólově žalostný víkend, vzpouru outsiderů i čtyři premiéry trenérů v jednom kole.
Aktualizováno před 42 minutami
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

ŽIVĚ
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 45 minutami
"Klidně i kyvadlové rokování." Zelenskyj se nelichotivě vyjádřil o Budapešti

ŽIVĚ
"Klidně i kyvadlové rokování." Zelenskyj se nelichotivě vyjádřil o Budapešti

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 48 minutami
Konečná dává k dispozici post šéfky KSČM, strana svolala mimořádný sjezd

Konečná dává k dispozici post šéfky KSČM, strana svolala mimořádný sjezd

Komunisté po volebním neúspěchu, kdy se jim letos ani v rámci hnutí Stačilo! nepodařilo po čtyřech letech vrátit do sněmovny, svolali mimořádný sjezd.
před 52 minutami

Mercedes vyměnila za Dacii. Mám štěstí, říká nová šéfka rumunské automobilky

Mercedes vyměnila za Dacii. Mám štěstí, říká nová šéfka rumunské automobilky
Prohlédnout si 10 fotografií
Dacia Hipster je nejnovějším konceptem rumunské automobilky, ukazující elektromobil v podobě jen toho nejdůležitějšího.
Má tři metry na délku, čtyři místa k sezení a utilitární design. Zvládnout by měl kolem 150 kilometrů na jedno nabití.
před 1 hodinou
Podcenili jsme to. Takhle Solovjova neznáte. Propagandista překvapil slovy o Ukrajině
1:20

Podcenili jsme to. Takhle Solovjova neznáte. Propagandista překvapil slovy o Ukrajině

Putinovy plány na demilitarizaci Ukrajiny nevychází přesně podle jeho představ. Toho si všímají i prokremelští propagandisté.
před 1 hodinou

Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

Centrum Prahy v pondělí po 13:00 na zhruba 20 minut postihl výpadek elektřiny. Způsobila ho porucha na rozvodně stejně jako před deseti dny. Výpadek zasáhl zejména oblast Nového Města a Vinohrad.…
Přečíst zprávu
Další zprávy