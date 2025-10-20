Co se stane, když si bezdomovec pořídí byt? Do kin jde dokument Byt či nebýt

Snímek vznikl jako první celovečerní film studentů a studentek Fakulty multimediálních komunikací UTB, který míří do kinodistribuce, uvedla mluvčí zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) Petra Svěráková.
V projektu Housing First město poskytuje lidem bez domova standardní byt, nikoli azylové ubytování. Spolu se sociálními pracovníky pracují na návratu do běžného života, učí se hospodařit, hledají práci, splácejí dluhy a obnovují rodinné vazby. Režisér Jaroslav Beran a kameraman Adam Černich sledovali pět protagonistů projektu.
"Cílem našeho dokumentu je ukázat, že i těmto lidem se dostává možnosti druhé šance a reflektovat jejich individuální postoj k ní. K životním strastem aktérů jsme přistupovali s empatií, jíž chceme vyvolat větší zájem o pochopení situace lidí, k nimž jako společnost často přistupujeme s předsudečným opovržením," uvedl Beran.
Štáb sledoval protagonisty a protagonistky filmu tři roky. "Projekt byl součástí prestižního mezinárodního workshopu dok.incubator, díky němuž se na jeho postprodukci podíleli špičkoví odborníci a odbornice z oblasti filmové dramaturgie, střihu, produkce, marketingu a distribuce. Na střihu filmu se jako mentor podílel Michael Nollet, londýnský střihač oceněný cenou Emmy, který v rámci workshopu poskytl odborné vedení nad materiály z dokumentárního natáčení," uvedla mluvčí.
Film měl mezinárodní premiéru na Astra Film Festivalu v Rumunsku. Uvedl jej i Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava a festival Jeden svět. "Je pro nás důležité, že naše dílo s příznačným názvem Byt či nebýt může nejen v Česku, ale i v zahraničí akcentovat důležité poselství o bydlení jako elementární součásti lidské existence," uvedl producent František eF. Horvát.