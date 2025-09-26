Film

Duševní obtíže u dětí narůstají. Dokument Místo pro duši ukazuje, co jim pomáhá

před 1 hodinou
Česko stejně jako jiné země v Evropě čelí masivnímu nárůstu duševních obtíží u dětí. Co pomáhá teenagerům s vážnými psychickými problémy vrátit se do normálního života? Pochopení, hřejivá náruč jejich nejbližších a odborná péče, například lékařů a terapeutů Dětské psychiatrické nemocnice Opařany.
Dokument Místo pro duši odvysílá program ČT2 30. září.
Dokument Místo pro duši odvysílá program ČT2 30. září. | Foto: Česká televize

Mozaiku příběhů dětí a rodičů se zkušeností s hospitalizací v opařanské nemocnici přináší dokument České televize Místo pro duši režisérky Ivany Pauerové Miloševićové ČT2 jej uvede 30. září ve 20:50.

Dokument představuje způsoby léčby, díky kterým se děti můžou vrátit k plnohodnotnému životu i po tak vážných problémech, jako jsou deprese, sebevražedné sklony, sebepoškozování nebo porucha příjmu potravy. Připomene také 100 let dětské psychiatrické péče v Opařanech, která je zde poskytována již od roku 1924.

Z dokumentu Místo pro duši.
Z dokumentu Místo pro duši. | Foto: Česká televize

Za každou diagnózou je lidský příběh

Ve filmu vystupuje například patnáctiletá Ines, která hraje na celou řadu hudebních nástrojů. V Opařanech si oblíbila arteterapii a její černobílý komiks dal základ animacím Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka, které provázejí celý film jako vyjádření nálad a pocitů dětí během psychiatrické léčby.

Šestnáctiletá Sonia zase miluje hru na klavír a ráda zpívá. Při hospitalizaci se seznámila se stejně starou Markétou a zůstaly kamarádkami. Dialekticko-behaviorální terapie jí naučila zvládnout emoce a negativní kruh myšlenek. Její mamince pomohlo sdílení problémů s dalšími rodiči v rodičovské skupině.

"Náš film je možná trochu jiný asi tím, že dává hlas samotným teenagerům a jejich rodičům - bez filtru, bez příkras. Zachycujeme jejich autentické výpovědi, emoce i kus každodenní reality. Vztah s nimi vznikal postupně, s důvěrou, během natáčení, kdy jsme se stali součástí, aspoň na chvíli, jejich příběhů. Otevřeně přibližujeme téma, které je stále zatížené stigmatem, a přitom ukazujeme, že za každou diagnózou je konkrétní lidský příběh," říká Ivana Pauerová Miloševićová, režisérka a scenáristka filmu.

Z dokumentu Místo pro duši.
Z dokumentu Místo pro duši. | Foto: Česká televize

Psychické problémy u dětí může odstartovat tlak ve škole, rozvod rodičů i toxická komunikace na sociálních sítích. Čtrnáctiletá Mája kvůli vzhledu skoro přestala jíst a do Opařan se dostala po pobytu na jednotce intenzivní péče s kriticky nízkou váhou. Pořád dochází na terapii a je pod dohledem dětské psychiatričky, ale naučila se mít radost ze života a věnovat se tomu, co ji těší - kromě malování hlavně zpěvu, který bude od září studovat na konzervatoři.

Sněhové vločky v bodě tání i Těžko v duši

"Denisu Grimmovou jsem oslovila kvůli jejímu citlivému a výtvarně silnému přístupu k animaci, který dokáže vizuálně zprostředkovat i těžké emoce s jemností a respektem. Dětští protagonisté jsou spolutvůrci filmu nejen svými příběhy, ale i konkrétními talenty - Ines přináší výtvarný jazyk, Markéta hudbu, Mája hlas. Jejich tvorba je součástí vyprávění, které tak získává osobní, živou a autentickou rovinu," vysvětluje Ivana Pauerová Miloševićová.

Opařanská nemocnice poskytuje péči dětem od tří do osmnácti let, jejichž psychické problémy svou závažností vyžadují dlouhodobou terapii, a využívá k tomu nejmodernější terapeutické programy.

"V České televizi se tématu duševního zdraví u dětí a dospívajících věnujeme dlouhodobě, protože je to hodně palčivé a citlivé téma a vnímáme divácký zájem. V iVysílání nabízíme poměrně pestrou kolekci dokumentů - například Sněhové vločky v bodě tání, Hovory ze tmy, Dětský hazard nebo Těžko v duši - a další přibývají. Na podzim budeme například vysílat film Trošku se to pozmění o transgender identitě u dospívajících," vysvětluje Zuzana Trávníčková, dramaturgyně.

 
