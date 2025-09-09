Film

Do Prahy v listopadu přijede hvězda akčních filmů Chuck Norris

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Herec Chuck Norris, hvězda akčních filmů a představitel tvrdých chlapíků, se 22. až 23. listopadu v Praze zúčastní akce Víkend s legendou. Vedle pětaosmdesátiletého Norrise, který je známý například jako nesmlouvavý muž zákona ze seriálu Walker, Texas Ranger, organizátoři postupně odhalí i další hvězdy programu. Novináře o tom v úterý informoval Petr Větrovský z pořádající agentury VDN Promo.
Americký herec a mistr bojových umění Chuck Norris.
Americký herec a mistr bojových umění Chuck Norris. | Foto: USA Network

"Dělali jsme si anketu, koho pozvat k desátému výročí VDN Promo, a vyhrál suverénně Norris. Je oblíbený díky své kariéře a možná u díky těm vtipům, které kolem jeho osoby kolují. Fanoušci si budou moci koupit nejen fotografii, ale i podpis na donesené předměty," řekl Větrovský.

Celovíkendový program se uskuteční v zábavním centru House of fun Prague v Máji. Vstupenky si zájemci mohou pořídit od 990 korun. Akce navazuje na předchozí Noc s legendou, která přivítala zpěvačku Martu Kubišovou nebo belgického hrdinu akčních filmů Jeana-Claudea van Damma.

Norris hned po střední škole narukoval k letectvu, jako vojenský policista sloužil v Koreji. Právě tam se seznámil s bojovými uměními, věnoval se taekwondu, judu i karate. Zpočátku to ale nebyla žádná sláva, při prvním pokusu přerazit holou rukou betonové tvárnice si dokonce ublížil. "Připravil jsem se, zkoncentroval a namířil pěst rovně dolů. Ale těsně před nárazem jsem se lekl a trošku jsem ruku pootočil. Skončil jsem na šest týdnů v sádře," vzpomínal.

Bojovým uměním se věnoval i po propuštění do civilu v roce 1962. Pracoval pro leteckou továrnu Northrop, pak si ale v Kalifornii postupně otevřel několik tělocvičen, kde vyučoval zejména karate. V roce 1968 se stal mistrem světa a titul šampiona si udržel až do roku 1974.

V roce 1968 uplatnil své zkušenosti jako odborný poradce pro karatistické scény při natáčení snímku Demoliční četa, o čtyři roky později se objevil před kamerou ve filmu Cesta draka, předposledním snímku slavného Bruce Leeho. Do konce 70. let si Norris zahrál ještě v několika vesměs zapomenutých snímcích. Úspěch přišel poté, co místo slov více vsadil na pěsti a údery, včetně proslaveného kopu z otočky. V 80. letech hrál ve snímcích Nezvěstní v boji, Invaze U.S.A. nebo Delta Force, označovaném za nejlepší film jeho kariéry.

Související

„Takoví týpci mají o životě poměrně jasno,“ říká o své nové roli herec Jiří Dvořák

Kriminálka Anděl

Nový impulz dal jeho kariéře Walker, Texas Ranger, natáčený v letech 1993 až 2001. Naposledy se Norris před filmovou kamerou objevil v roce 2012 po boku dalších starších akčních hvězd ve filmu Expendables: Postradatelní 2.

V minulosti se angažoval i v politice, jako přesvědčený konzervativec podporoval prezidenta George Bushe, stejně jako později jeho syna. Před prvním zvolením prezidentem podporoval otevřeně i Donalda Trumpa. Rozjel také programy pro problémovou mládež. Občas se objevil i v reklamě. Propagoval například americký řetězec prodejen s potravinami, zdravotní pojišťovnu nebo dodávky a pickupy Fiat. A v roce 2010 se objevil ve vánoční reklamě na českého mobilního operátora, kde se proslulý tvrďák hroutil při pohledu na tradiční zabíjení kapra.

 
Mohlo by vás zajímat

Hugh Grant zdárně podrývá vlastní mýtus. Z nesmělého milovníka bezpáteřním padouchem

Hugh Grant zdárně podrývá vlastní mýtus. Z nesmělého milovníka bezpáteřním padouchem

Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Zrádci se vrátili na Křivoklát. Druhá řada intrikánské reality show začala zostra

Zrádci se vrátili na Křivoklát. Druhá řada intrikánské reality show začala zostra

Obrazem: Benátky ovládly režisérky, hlavní cenu si odnesla komedie s hvězdou z Varů

Obrazem: Benátky ovládly režisérky, hlavní cenu si odnesla komedie s hvězdou z Varů
61 fotografií
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Chuck Norris Praha

Právě se děje

před 6 minutami
Co s námi bude? Země se mění, může to ovlivnit množství kyslíku v atmosféře

Co s námi bude? Země se mění, může to ovlivnit množství kyslíku v atmosféře

Planeta Země se neotáčí stále stejně rychle: v dlouhodobém měřítku zpomaluje, krátkodobě může naopak zrychlovat.
Aktualizováno před 15 minutami
Ruský granát zabil přes 20 ukrajinských vesničanů ve frontě na důchod, píše Zelenskyj

ŽIVĚ
Ruský granát zabil přes 20 ukrajinských vesničanů ve frontě na důchod, píše Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami
Děsí se ryb, v 16 letech zdolala La Manche. Mám naplaváno 31 tisíc, vypráví Pavlacká

Děsí se ryb, v 16 letech zdolala La Manche. Mám naplaváno 31 tisíc, vypráví Pavlacká

Lenka Pavlacká se stala doktorkou a plavání odsunula na druhou kolej. Přesto je pořád nejlepší v republice. V rozhovoru připomíná zážitky z La Manche.
před 21 minutami
Hugh Grant zdárně podrývá vlastní mýtus. Z nesmělého milovníka bezpáteřním padouchem

Hugh Grant zdárně podrývá vlastní mýtus. Z nesmělého milovníka bezpáteřním padouchem

Britský herecký idol má mnoho tváří. Vystudoval literaturu, v parlamentu brojil proti korupci a také byl zatčen za veřejný sex s prostitutkou.
před 34 minutami
Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, zahynul předák Hajjá

Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, zahynul předák Hajjá

Izraelská armáda zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás, oznámila to v úterý na síti X. Agentura AP.
Aktualizováno před 41 minutami

Nepál na pokraji zhroucení: parlament v plamenech, ulice ovládla generace Z

Nepál na pokraji zhroucení: parlament v plamenech, ulice ovládla generace Z
Prohlédnout si 9 fotografií
Davy lidí zaplavily areál Singha Durbar, kde sídlí většina nepálských ministerstev.
Jeden z protestujících hází do ohně fotografii nepálského premiéra Khadgy Prasada Oliho přímo před vládním sídlem Singha Durbar.
před 1 hodinou

Největší požár v historii parku České Švýcarsko. Podívejte se, jak se stromy vracejí

Největší požár v historii parku České Švýcarsko. Podívejte se, jak se stromy vracejí
Prohlédnout si 24 fotografií
Spontánní obnova lesa v Pravčickém dole. Obnově zatím dominuje bříza, pomalu se přidávají další pionýrské dřeviny. Pravčický důl patří k místům, kde hořelo s největší intenzitou.
Pohled na bujně se zmlazující okolí Dlouhého dolu, po jehož dně vede cesta k Pravčické bráně. Na obzoru stolová hora Děčínský Sněžník (v CHKO Labské pískovce). Odumřelé stromy na svazích byly ponechány, pokud neohrožovaly turistickou trasu. Poskytují exponovaným, jižně orientovaným svahům, jejichž povrch v létě tíhne k přehřívání, putující stín. V odumřelém dřevě žijí larvy hmyzu, které jsou zdrojem potravy pro ptáky. Postupně v nich vznikají i dutiny, které některé ptačí druhy osídlují.
Další zprávy