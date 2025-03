České řeky z výšky. Nový cyklus ČT nabízí netradiční pohled na krajinu našich řek

Nový dokumentární místopisný cyklus České televize s názvem České řeky z výšky představuje díky jedinečným záběrům z dronu tuzemské řeky z ptačí perspektivy. Deset dílů vysílá ČT2 od 2. dubna 2025 vždy ve středu ve 20:45. Dokumentem v režii Lukáše Franty provází hlas Miroslava Donutila.

Osm řek v Čechách a na Moravě, vždy od horských pramenů až po majestátní klidné toky. Cyklus si v každém dílu všímá nejen samotných vodních ploch, ale také přírodních a kulturních skvostů podél jejich břehů. "Naším cílem je ukázat krásu české krajiny a skrz ni upozornit na to, jakým způsobem řeka definuje krajinu a život v ní," zamýšlí se kreativní producent z Televizního studia Brno ČT Dušan Mulíček.

"O Vltavě, Labi a Moravě nebylo při výběru pochyb, jsou to naše největší řeky. A ty zbývající čtyři, které představujeme, mají každá jedinečný charakter. Proto jsme je zvolili. Konkrétně Berounku, Jizeru, Dyji a Sázavu," říká scenárista a režisér Lukáš Franta. "Chtěl jsem, aby náš pořad byl pestrý, od divokých horských toků až po nížinné meandry, od severních Čech až po jižní Moravu," dodává.

Atraktivní záběry z dronu odhalují rozmanitost řek, jejich krásu i příběhy spjaté s krajinou, městy, památkami či lidmi v jejich okolí. Diváci tak uvidí nejkrásnější hrady a zámky, města, unikátní technické památky a mnoho dalšího. "Letecké záběry nám umožní pozorovat detaily, které by jinak zůstaly skryté, jako například rozdílné zbarvení vod při soutoku řek," říká dramaturgyně Monika Forethová a doplňuje: "Abychom docílili co největší rozmanitosti, natáčeli jsme ve všech ročních obdobích, od jarního probouzení přírody, přes letní vodáckou sezónu až po podzimní barevnou krajinu."

Cyklus sází na divácky atraktivní letecké a dronové záběry umocněné hudebním doprovodem a informačně bohatým komentářem Miroslava Donutila. Diváci uvidí mnoho míst z výšky stovek metrů i z průletů těsně nad hladinou a krajinou. Autorem záběrů je jeden z nejzkušenějších dronových kameramanů v České republice Vojtěch Ličko.

"Za 26 minut, což je stopáž každého dílu, se nedá říct zdaleka vše, ale o to nám ani nešlo. Chtěli jsme hlavně připomenout, jak hezké to v Česku máme a že má smysl o krajinu pečovat. Přidali jsme k tomu příběhy, zajímavosti a snažili se, aby pořad vzbudil emoce. Snad se nám to podařilo," zve ke zhlédnutí režisér Lukáš Franta.

Reprízu všech dílů mohou diváci ČT2 sledovat vždy v pátek vpodvečer, v neděli odpoledne a v iVysílání ČT.