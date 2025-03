Stopka pro film o srbských těžařích lithia. Festival DOCVILLE ho nebude promítat

Drtivá většina srbské veřejnosti se už delší dobu staví proti těžbě lithia, která negativně ovlivňuje životní prostředí. Dochází k masovým protivládním protestům, a tak není divu, že se s odporem setkal i film Petera Toma Jonese, který je označován za protěžařský.

Trailer z dokumentárního filmu Not In My Country. | Video: SIM2 KU Leuven & KU Leuven

Sám autor však na svém LinkedIn účtu tvrdí, že se o jeho filmu od začátku šíří nepravdy a fámy. "Stojím si za integritou své práce a odmítám jakýkoli pokus o její zkreslování. Podporuji otevřenou a odbornou debatu založenou na pravdě, nikoli na dezinformacích," řekl Peter Tom Jones.

Přesný opak si myslí výzkumníci, univerzitní profesoři a politologové, kteří se v otevřeném dopise vyjádřili proti promítání zmíněného dokumentu: "V době, kdy lidé po celém Srbsku denně protestují proti autoritářskému režimu, plánuje belgický filmový festival Docville promítnout belgický film, který propaguje těžbu lithia, natočený ve spolupráci se stejným režimem…Jako členové akademické a umělecké komunity se na vás obracíme s vážnými obavami ohledně zařazení filmu Not In My Country do programu filmového festivalu Docville," citoval z dopisu deník Serbian Times.

Vedení festivalu proto toto téma označilo za "příliš citlivé" a rozhodlo se přistoupit ke zrušení promítání kontroverzního snímku. Na svých webových stránkách to zdůvodnilo takto: "Protože Docville nemůže zaručit, že projekce a doprovodná kritická debata proběhnou klidně, bude promítání filmu a debata Etická těžba: je to možné? zrušeno. Majitelům vstupenek budou vráceny peníze."

"Je to poprvé, co Docville z tohoto důvodu zrušil promítání dokumentu," dodal ředitel festivalu Frank Moens.