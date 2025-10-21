Film

Beatles budou mít vlastní film. Režisér Mendes oživí jejich legendu hned čtyřikrát

Jaroslav Totušek
před 3 hodinami
Filmové biografie známých hudebníků jsou v posledních letech horkým zbožím, ať už jde o skupinu Queen, Eltona Johna nebo třeba slovenského zpěváka Karola Duchoně. Zatím se však nikdo nepokusil zachytit spletitý příběh liverpoolských Beatles, jedné z nejvlivnějších kapel všech dob. Režisér Sam Mendes to chce do roku 2028 změnit hned čtyřmi samostatnými filmy.
Legendární The Beatles v dobách největší slávy. Režisér Sam Mendes jim vzdá poctu hned čtyřmi filmy.
Legendární The Beatles v dobách největší slávy. Režisér Sam Mendes jim vzdá poctu hned čtyřmi filmy. | Foto: ČTK/ZUMA/Keystone Pictures USA

Brit Sam Mendes získal Oscara už za svůj debut Americká krása z roku 2000. Od té doby se drží zásady "méně je více". Natočil pouze osm snímků, ale všechny patří mezi výrazná díla. Jde například o gangsterské drama Cesta do zatracení, bondovku Skyfall nebo válečný epos 1917. Nyní se pouští do úkolu, který mnozí považují za téměř nemožný. Během prezentace na festivalu CinemaCon prohlásil, že filmový svět potřebuje velké události, které znovu přitáhnou diváky do kin. A právě hvězdně obsazená čtyřdílná série o jednotlivých členech The Beatles by mohla být jednou z nich. Všechny čtyři snímky mají dorazit do kin zároveň, v dubnu roku 2028.

Čtyři herci, čtyři pohledy

Každý ze čtyř filmů má vyprávět příběh jednoho člena kapely. Víme, že zpěváka a baskytaristu Paula McCartneyho si zahraje stoupající hvězda Paul Mescal, který na sebe naposledy upozornil v historickém velkofilmu Gladiátor 2. Johnna Lennona ztvární britský herec Harris Dickinson (Babygirl, Trojúhelník smutku). Na kytaru George Harrisona zabrnká jednatřicetiletý Brit Joseph Quinn (Fantastická čtyřka: První kroky, seriál Stranger Things). A nakonec bubenické paličky Ringo Starra popadne Ir Barry Keoghan (Saltburn, Víly z Inisherinu). Ve vedlejších rolích by se měla objevit například Saoirse Ronanová jako Linda McCarneyová nebo James Norton v kůži manažera Beatles Briana Epsteina.

Poprvé s plnými právy na hudbu Beatles

Už samotný koncept tetralogie je revoluční. Dosud nevznikl film, který by měl plná práva na životní příběhy všech členů Beatles i na jejich kompletní hudební katalog. To znamená, že Mendesův projekt bude vůbec poprvé moci legálně používat písně Beatles ve filmovém kontextu. Je pravda, že hudbu kapely využívaly snímky jako Napříč vesmírem (1997) nebo romantická komedie Yesterday (2019) režiséra Dannyho Boyla, ale Beatles dosud žádnému filmu neposkytli celý svůj hudební katalog, vždy jen několik písní. Důvodem je z větší části cena práv. Zašlo to dokonce tak daleko, že životopisný film Nowhere Boy (2009) o životě Johna Lennona neobsahuje ani jednu z písní kapely.

Produkce by se měla rozběhnout během roku 2025 a Mendes plánuje, že na projektu bude pracovat až do jeho premiéry v roce 2028. Všechny čtyři filmy mají vznikat současně, aby si udržely jednotný vizuální i emocionální tón. Cílem je, aby každý snímek obstál samostatně, ale zároveň tvořil část jednoho velkého filmového díla. Diváci tak budou moci sledovat příběh Beatles jako ucelený zážitek, čtyřdílný filmový maraton, který má potenciál stát se kulturní událostí. "Nikdy předtím tu nic podobného nebylo, takže ani nemůžeme přemýšlet o premiérách v tradičním smyslu," uvedl Mendes pro magazín The Hollywood Reporter. "Bude to první skutečně nonstop filmová událost v kinech," dodal.

Kapela The Beatles.
Kapela The Beatles. | Foto: Wikimedia Commons

Scenáristická esa v akci

O samotném příběhu toho zatím mnoho nevíme, ale už nyní je jasné, že každý z filmů nabídne unikátní perspektivu jednoho člena. O scénáře se ostatně postarají hned tři hollywoodské těžké váhy: Jez Butterworth (Na hraně zítřka, Le Mans '66), Peter Straughan (Konkláve, Dluh) a Jack Thorne (Enola Holmesová, Válečný manuál). Rovněž se očekává, že Mendes pro každý film zvolí trochu jiný vizuální styl a tón, aby odrážel osobnost daného člena.

Nabízí se otázka, jak se k projektu staví dosud žijící členové Beatles, Starr s McCartneym. "Oba tomu projektu fandíme, opravdu," popsal své nadšení pro Entertainment Tonight Ringo Starr. Potěšil ho i fakt, že jeho samotného ve filmu ztvární Barry Keoghan. 

Nadšení je namístě, ale Mendesův plán je zároveň obrovskou výzvou. Natočit čtyři vysokorozpočtové filmy současně znamená logistický i finanční risk. Režisér bude muset udržet konzistenci příběhů i kvalitu každé části zvlášť. A klíčovou roli sehraje i divácká reakce, tedy jestli lidé ocení nápad se čtyřmi propojenými příběhy, které by měli sledovat v krátkém sledu po sobě, nebo jestli projekt vyvolá spíš zvědavost než skutečný zájem.

 
