Kulturní „must have“. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Streamovačky: Love, Death & Robots - 4. série (Netflix)

Kam nás povídky zavedou tentokrát? Do vesmíru, za gladiátory či do hlubin historie? Čtvrtá série Love, Death & Robots se vrátila na Netflix 15. května 2025 s deseti novými epizodami, které pokračují v tradici žánrové rozmanitosti a vizuální inovace. Tato antologie, produkovaná komiksovým velikánem Timem Millerem a úspěšným režisérem Davidem Fincherem, nabízí mix sci-fi, fantasy, hororu a černého humoru. Každá z povídek má díky jinému animátorskému studiu svůj nezaměnitelný styl a půvab. Jednotlivé sezony nabízejí povídkové sbírky akčních, hororových, ale i dojemných příběhů ve stopáži do dvaceti minut. Originalita námětů a rychlé tempo je činí v rámci nabídky streamovacích společností ojedinělými.