Nebezpečí čelí společně. První trailer představuje superhrdiny z Fantastické čtyřky

"Zaprděný klid" Třinci uškodil, míní Antoš. Nastala panika, hráči jsou podráždění

Že by mistr spadl do baráže proti neoblíbenému Zlínu? "Zajímavý souboj, ale to je ještě daleko. Nicméně na titul už Třinec nemá," tvrdí Milan Antoš.