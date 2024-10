Venuši nahradila Venoušem. Obraz Evy Švankmajerové koupila britská galerie Tate

Parafrází slavné malby Spící Venuše od italského renesančního malíře Giorgioneho vznikl v roce 1969 obraz Spící Venouš od surrealistky Evy Švankmajerové. Místo antické bohyně lásky, která spí nahá v poklidné krajině, ukazuje nahého muže. Olejomalbu z roku 1969 nyní do svých sbírek zakoupila prestižní britská galerie Tate.

O akvizici informovalo České centrum Londýn v době, kdy si svět připomíná 100. výročí vzniku surrealismu.

Eva Švankmajerová, která žila v letech 1940 až 2005, dílo vytvořila jako součást svého takzvaného emancipačního cyklu. Podobně v 60. letech minulého století ženské postavy nahradila muži v ironických parafrázích klasických děl Petera Paula Rubense, Édouarda Maneta či Sandra Botticelliho, v nichž užila záměrně naivistickou techniku.

Některé z parafrází byly k vidění na letošní výstavě Švankmajerové a jejího muže Jana Švankmajera v kutnohorské galerii GASK. "Eva strašně trpěla tím, že je žena. Brala to jako křivdu osudu, vyrůstala mezi dvěma bratry, mladším a starším, a měla pocit, že rodiče těm synům nadržují, že chtějí, aby jim ona dělala služku. Byl to velmi komplikovaný vztah. Takže udělala svůj emancipační cyklus," řekl Švankmajer na komentované prohlídce.

Nejnověji byl Spící Venouš spolu s dalšími vybranými díly z emancipačního cyklu představen tento měsíc na londýnském veletrhu Frieze Masters, kam jej přivezla britská The Gallery of Everything. Příští rok odkaz Evy Švankmajerové připomene velká retrospektivní výstava v pražském Centru současného umění Dox, kterou chystá kurátorka Anna Pravdová.

Letos nakladatelství Kavka Books vydalo novou monografii této významné malířky, scénografky a také spisovatelky. Připravili ji surrealisté František Dryje, Bertrand Schmitt, Jan Švankmajer a Šimon Wikstrøm Svěrák.

Tate Gallery zakoupila obraz Spící Venouš v rámci fondu zvaného Frieze Tate Fund, který zřídila roku 2003 na akvizici děl z veletrhů Frieze London a Frieze Masters. Díky němu do své kolekce získala přes 170 prací.