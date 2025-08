Zemřel americký divadelní režisér Wilson. Působil i v pražském Národním divadle

V New Yorku ve čtvrtek zemřel divadelní režisér a výtvarník Robert Wilson. Bylo mu 83 let. Informaci o jeho skonu zveřejnil jeho oficiální profil na síti Facebook. Wilson působil mimo jiné i v pražském Národním divadle a v roce 2014 mu tehdejší ministr kultury Daniel Herman předal medaili Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění) za zásluhy o šíření dobrého jména české kultury.

Americký divadelní režisér Robert Wilson zemřel 31. července 2025 v New Yorku ve věku 83 let. | Foto: Profimedia.cz

"Zatímco s jasnýma očima a odhodláním čelil své diagnóze, nadále cítil potřebu pokračovat v práci a tvořit až do samého konce. Jeho díla na jevišti, na papíře, sochy a videoportréty a také středisko Watermill přetrvají jako umělecké dědictví Roberta Wilsona," uvádí oznámení o Wilsonově úmrtí. Zároveň poznamenává, že Wilson zemřel po krátké, ale akutní nemoci.

"Smutně jsme přijali zprávu o odchodu Roberta Wilsona. Byl i pro nás a naše publikum inspirativním umělcem. Spolupráce s ním byla vždy zkouškou naší fantazie i příležitostí hledat nové podoby scénického umění," uvedl ředitel pražského Národního divadla Jan Burian.

Wilson pocházel z města Waco v americkém státě Texas. Po studiu na univerzitě odjel z Texasu do New Yorku, kde v roce 1968 založil experimentální divadelní společnost Byrd Hoffman School of Byrds. Později začal spolupracovat s vyhlášenými divadly a festivaly včetně Festival d'Automne v Paříži, Berliner Ensemble a Schaubühne v Berlíně, Thalia Theater v Hamburku či se Salcburským festivalem.

Národní divadlo podle svého mluvčího Tomáše Staňka mělo čest s Wilsonem spolupracovat čtyřikrát. "V roce 2002 v Praze uvedl Janáčkův Osud, v roce 2010 režíroval Káťu Kabanovou a činoherní inscenaci Věc Makropulos, o čtyři roky později pak vznikla stylizovaná kabaretní inscenace 1914 ve Stavovském divadle. Každé setkání s jeho tvorbou bylo událostí," sdělil mluvčí.