Repertoár Studia Ypsilon bude připravovat nová umělecká rada v čele s Dejdarem

Tvorbu repertoáru, který by měl vést ke zlepšení hospodářských výsledků divadla, budou konzultovat mimo jiné s Blankou Pechovou, kterou pražští radní pověřili řízením městské příspěvkové organizace. Novinářům to řekl ředitel magistrátního odboru kultury Jiří Sulženko, Dejdar a další zástupci divadla při středečním zahájení 61. sezony.
Tománka, který byl ředitelem od 1. března a plánoval propojení divadla a Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU), radní odvolali k pondělnímu datu. Vytýkali mu především chyby v hospodaření a nenaplnění klíčové části jeho koncepce.
Podle Sulženka Tománkovo odvolání vrátilo situaci v divadle zpátky do doby před jeho jmenováním, kdy Ypsilonku vedla ekonomka Pechová. Nyní ji radní pověřili řízením divadla znovu. "Vracíme se o rok zpátky se stejnou ideou. To znamená, že magistrát nabízí dotační podporu pro nový subjekt, který vznikne s odkazem zachovat odkaz Ypsilonky," řekl Sulženko.
Nová je podle něj nyní ale umělecká rada. "Je to poradní orgán složený z členů souboru. Budou své nápady konzultovat s vedením divadla," uvedl.
Dejdar odmítl, že by se situace vracela zpátky o celý rok. "Pan ředitel Tománek byl ve funkci od ledna do června, předchozí půlrok se zastupující ředitelkou paní Pechovou byl výborný, dařilo se nám, šlo to nahoru," řekl.
Umělecká rada bude podle Dejdara pětičlenná a spolu s ním ji budou tvořit jeho kolegové Petr Vacek, Jan Jiráň, Petr Vršek a Jiřina Vacková. Uvedl, že cílem pověřené ředitelky je zlepšit ekonomiku divadla. "Budeme se to snažit udělat novým repertoárem a třeba i spoluprací s jinými divadly," dodal.
Členové souboru dnes při zahájení sezony zdůrazňovali, že Ypsilonka nekončí. "Není to žádná mrtvola, jak nám někteří lidé říkali," řekl Vacek. "Ypsilonka žije, Ypsilonka hraje a hrát bude," doplnil Jiráň, v jehož režii soubor nyní zkouší novou hru Mejdan s Mozartem.
Studio Ypsilon vzniklo v Liberci roku 1963 jako nezávislá experimentální divadelní skupina, kterou založil loni zesnulý Jan Schmid. Tvůrčí metodou je v Ypsilonce od začátku kolektivní improvizace, programově pracuje s řízenou náhodou a neukončeností. Nezbytnou součástí je humor. Od roku 1978 sídlí Studio Ypsilon v Praze.