Ředitel Studia Ypsilon Karel F. Tománek končí. Pražští radní ho odvolali z funkce

před 5 hodinami
Pražští radní odvolali k datu 8. září 2025 ředitele Studia Ypsilon Karla Františka Tománka. Ve funkci byl od 1. března, plánoval propojení divadla a Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU). Informaci potvrdil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Řízením městské příspěvkové organizace radní pověřili zástupkyni ředitele a vedoucí ekonomku Blanku Pechovou.
Karel František Tománek byl odvolán z funkce ředitele Studia Ypsilon.
Karel František Tománek byl odvolán z funkce ředitele Studia Ypsilon. | Foto: divadelni-noviny.cz, Oskar Helcel

Tománkovi vytýkají především chyby v hospodaření a nenaplnění klíčové části jeho koncepce. Tománek v lednu zvítězil ve výběrovém řízení, které vypsala Praha po loňském úmrtí zakladatele Ypsilonky Jana Schmida. Tománek ČTK řekl, že ho o odvolání zatím nikdo oficiálně neinformoval.

Podle radního pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) hlasovali pro Tománkovo odvolání všichni přítomní radní. "Vybrali jsme ředitele, který přinesl koncepci transformace. Ta transformace se pod jeho rukou však ani nezačala naplňovat. Bylo to vlastně zatažení za ruční brzdu na poslední chvíli. Dostali jsme se do situace, že by naše příspěvková organizace v podstatě zbankrotovala, takže jsme nemohli konat jinak," uvedl na tiskové konferenci po jednání rady Kovářík. Doplnil, že vypsání nového výběrového řízení na ředitele nebylo součástí schváleného materiálu.

Tománek ČTK řekl, že ještě dopoledne vedl v divadle poradu, o svém odvolání se dozvěděl z médií. "Vůbec nic jsem do této chvíle nedostal oficiálně, takže se k tomu zatím vyjadřovat nebudu," řekl Tománek. Důvody, které padly na tiskové konferenci, komentovat nechtěl.

"Na základě kontroly plnění mimořádných úkolů ředitele příspěvkové organizace, předloženého rozboru hospodaření za první pololetí 2025 a celkového vyhodnocení dosavadního působení ředitele v dané funkci dospěl zřizovatel k závěru, že došlo k vážnému porušení povinností vyplývajících ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a že nejsou naplňována očekávání kladená na řízení příspěvkové organizace," stojí v důvodové zprávě materiálu, který radní schválili.

Zpráva Tománkovi vytýká propad tržeb divadla i jeho návštěvnosti. Některé mimořádné úkoly a strategické cíle podle nich splnil jen zčásti a některé vůbec, nepředložil například reálný manažerský plán transformace Studia Ypsilon. "Nenaplnil zároveň klíčovou součást koncepce, kterou prezentoval Komisi pro výběr ředitele příspěvkové organizace Studio Ypsilon, která spočívala v zajištění dlouhodobého strategického partnerství s Divadelní fakultou AMU," stojí v důvodové zprávě.

Z rozhodnutí radních byl překvapený i herec Ypsilonky Petr Vacek, který v lednu rozhodnutí radních kritizoval. Vadilo mu to, že Tománek se stávajícím souborem ve své koncepci už nepočítá. "Vůbec tomu nerozumím. Vím, že červen byl docela zoufalý a září na tom také není dobře s prodejem, což je překvapivé, protože věci, které jsme nasadili, měly kladné ohlasy. Tak nevím, zda pan ředitel udělal něco špatně," řekl Vacek. Doplnil, že první rozhovor herců s novým ředitelem byl velmi emotivní. "Ale to jsme si vyříkali a od té doby byl velice věcný, komunikoval, snažil se nám vyjít vstříc. Rozhodně jsme si nešli po krku, nepodráželi jsme se. Já osobně jsem s ním konflikt nikdy neměl," uvedl Vacek.

Na Tománkovo jmenování do čela Ypsilonky byly v souboru různé reakce. Pražské radní však oslovila jeho koncepce, která počítala s propojením Ypsilonky a DISKu, scény DAMU. Ypsilonka se měla v polovině roku 2026 transformovat z příspěvkové organizace města na veřejnou kulturní instituci. S koncem formy příspěvkové organizace už neměli být herci Studia Ypsilon zaměstnanci divadla. Po transformaci se předpokládalo financování scény z grantů, kulturních fondů a mecenášství.

Studio Ypsilon vzniklo v Liberci roku 1963 jako nezávislá experimentální divadelní skupina, kterou založil loni zesnulý Schmid. Tvůrčí metodou je v Ypsilonce od začátku kolektivní improvizace, programově pracuje s řízenou náhodou a neukončeností. Nezbytnou součástí je humor. Od roku 1978 sídlí Studio Ypsilon v Praze.

 
