Takto vypadá nový Masaryk, jak ho neznáte. "Chtěl jsem to dynamické," říká režisér

Generální zkouška divadelních představení má svou specifickou atmosféru, o čemž se Aktuálně.cz přesvědčilo i ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti před světovou premiérou muzikálu Masaryk. Diváci, vesměs senioři, přicházeli na páteční dopolední generálku s velkým předstihem. Někteří si chtěli popovídat, další okusit kapku vína nebo jen sedět a nasávat atmosféru divadla.
"Jsem moc zvědavá, nevím, co od toho přesně čekat, trošku se bojím téměř tříhodinové délky představení," svěřovala se paní Jana. Podobně odpovídala i paní Marie, která chodí do Slováckého divadla pravidelně už léta, režiséra nejnovějšího muzikálu Dodo Gombára si pamatuje z úspěšného muzikálu Jesus Christ Superstar či představení Farma zvířat, které navštívil i prezident Petr Pavel. "Obě věci se mi líbily, takže se moc těším," dodala.
Že jde o mimořádný počin, mohli diváci slyšet, ještě než generálka začala, protože všechny vítal umělecký ředitel divadla Lukáš Kopecký. "Je to pro nás velikánská událost, kterou vyvrcholí jubilejní sezona našeho divadla. Za mě je to opravdu exkluzivní záležitost, kterou Slovácké divadlo dokazuje, že má kuráž a nebojí se jít do neznáma," oznamoval lidem a prosil je, aby v příštích dnech a týdnech své známé o tomto nejnovějším muzikálu informovali, pokud se jim bude líbit.
Diváci mohli v kuloárech potkat i režiséra Gombára v jeho typickém klobouku. Přestože neměl moc času a po představení hned spěchal na Slovensko, s Aktuálně.cz se na několik minut zastavil. "Máme tady finiš, ve kterém se snažíme vychytat nějaké poslední možnosti, nedostatky… Děláme ještě korekce, které nám přiblíží ideál, o který usilujeme," popisoval předpremiérovou horečku a upozorňoval, že i když je v programu uvedené, že jde o muzikál, on by volil trošku jiná slova.
"Nechci to ani nazývat muzikál. Od začátku jsem věděl, že chci, aby to bylo dynamické vyprávění, takže je to spíš takové beatové divadlo. Je to hodně rytmizované slovo, hodně pracujeme se zkratkou, zvratem i střihem," přibližoval podobu představení, ve kterém účinkuje osm postav, z nichž každá představuje Masaryka v jiné části jeho života.
"Váhal jsem, jak jeho příběh vyprávět, jestli to má být velký lineární příběh, ale nakonec jsme se rozhodli, že to bude story, která se rozprostírá mezi osm hereček a herců a každý vytváří nějakou část Masarykovy osobnosti. Pracovně tomu říkám osmihlavý drak," sdělil Dodo Gombár, kterého ke hře Masaryk přivedla jedna fotografie.
"Když jsem připravoval v Městském divadle ve Zlíně hru o Tomáši Baťovi, tak jsem trávil hodně času v archivu, kde jsem narazil i na snímek, kdy Baťa jako starosta Zlína vítal v roce 1928 prezidenta Masaryka. Z obou vyzařovala vnitřní síla, jakási pevnost," říká. Přestože Masaryka nakonec do hry o Baťovi nezapracoval, vzpomněl si na něj později.
Oslovil Slovácké divadlo a začala tříletá debata i spolupráce, na jejímž konci je právě ona světová premiéra. Hudbu má na starosti Róbert Mankovecký, výpravu Eva Zezula, choreografii Silvia Beláková a dramaturgii Jitka Šotkovská. Vše pak doprovází živá kapela pod vedením Jana Laníka.
Na první divácké a kritické reakce si ještě budeme muset chvíli počkat, ale návštěvníci generálky Aktuálně.cz vesměs říkali, že se jim představení velmi líbilo. Mnozí byli nadšení pestrostí hudby i pěveckými výkony a podobně reagovali také uživatelé sociálních sítí na profilu Slováckého divadla. Každopádně, kdo si chce udělat názor sám, má možnost navštívit muzikál například v listopadu hned ve čtyřech termínech.