Nového šéfa Violy vybere správní rada v tendru. Odvolaná Cibulková v divadle zůstane

Prezident Herecké asociace Ondřej Kepka tento týden vyzval tříčlennou správní radu Violy, aby vysvětlila odvolání ředitelky na úvod divadelní sezony. Kepka nad tím vyjádřil pobouření.
"Rozhodnutí o změně na pozici ředitelky správní rada učinila v souladu se svou zakládací listinou, vedena prioritou zachování kontinuity umělecké i provozní činnosti divadla," stojí ve vyjádření správní rady.
Ředitel rady Michal Švorc považuje za přirozené, že kulturní obec reaguje na změny ve vedení divadla s dlouhou tradicí. Do konce října proto začne výběr nového ředitele nebo ředitelky. "Ujišťujeme Hereckou asociaci a jejím prostřednictvím diváky i odbornou veřejnost, že podzimní premiéry Divadla Viola se připravují dle plánu," uvedl Švorc.
Na programu má divadlo zejména hru Olmerka, v níž má v režii Natálie Deákové ztvárnit slavnou jazzovou zpěvačku Evu Olmerovou herečka Barbora Hrzánová.
Správní rada neodmítá ani projekty, které připravovala odvolaná ředitelka. "Divadlo Viola uzavřelo s paní Klárou Cibulkovou dohodu o jejím dalším působení v divadle," uvedla rada v prohlášení. Herečka známá z televizních obrazovek účinkuje ve Viole ve třech hrách, ztvárnila například Adinu Mandlovou.
Cibulková vedla divadlo přibližně rok. Proti odvolání z pozice ředitelky, které bylo zprvu bez udání důvodu, se ohradila. Nesouhlasila ani s pozdějším odůvodněním neplnění povinností.
Divadlo Viola na Národní třídě začínalo v 60. letech jako Poetická vinárna Viola. Jejím duchovním otcem byl literární historik Vladimír Justl. V 90. letech se Viola začala měnit v komorní divadelní scénu, uváděla různé dramatické útvary od divadelních koláží až ke světovým dramatickým bestsellerům. To vedlo ke změně názvu na Divadlo Viola.