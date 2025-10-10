Divadlo

Nového šéfa Violy vybere správní rada v tendru. Odvolaná Cibulková v divadle zůstane

před 1 hodinou
Odvolání Kláry Cibulkové z čela Divadla Viola letos v září mělo za cíl zachovat kontinuitu divadla, uvedla správní rada divadla v reakci na otevřený dopis Herecké asociace. Na pozici nového šéfa vypíše správní rada v říjnu výběrové řízení. Vyjádření rady ČTK v pátek poskytl Pavel Vaněk, pověřený dočasně řízením divadla po Cibulkové. Podzimní premiéry připravuje Divadlo Viola podle plánu.
Prezident Herecké asociace Ondřej Kepka tento týden vyzval tříčlennou správní radu Violy, aby vysvětlila odvolání ředitelky na úvod divadelní sezony. Kepka nad tím vyjádřil pobouření.

"Rozhodnutí o změně na pozici ředitelky správní rada učinila v souladu se svou zakládací listinou, vedena prioritou zachování kontinuity umělecké i provozní činnosti divadla," stojí ve vyjádření správní rady.

Ředitel rady Michal Švorc považuje za přirozené, že kulturní obec reaguje na změny ve vedení divadla s dlouhou tradicí. Do konce října proto začne výběr nového ředitele nebo ředitelky. "Ujišťujeme Hereckou asociaci a jejím prostřednictvím diváky i odbornou veřejnost, že podzimní premiéry Divadla Viola se připravují dle plánu," uvedl Švorc.

Na programu má divadlo zejména hru Olmerka, v níž má v režii Natálie Deákové ztvárnit slavnou jazzovou zpěvačku Evu Olmerovou herečka Barbora Hrzánová.

Správní rada neodmítá ani projekty, které připravovala odvolaná ředitelka. "Divadlo Viola uzavřelo s paní Klárou Cibulkovou dohodu o jejím dalším působení v divadle," uvedla rada v prohlášení. Herečka známá z televizních obrazovek účinkuje ve Viole ve třech hrách, ztvárnila například Adinu Mandlovou.

Klára Cibulková

Cibulková vedla divadlo přibližně rok. Proti odvolání z pozice ředitelky, které bylo zprvu bez udání důvodu, se ohradila. Nesouhlasila ani s pozdějším odůvodněním neplnění povinností.

Divadlo Viola na Národní třídě začínalo v 60. letech jako Poetická vinárna Viola. Jejím duchovním otcem byl literární historik Vladimír Justl. V 90. letech se Viola začala měnit v komorní divadelní scénu, uváděla různé dramatické útvary od divadelních koláží až ke světovým dramatickým bestsellerům. To vedlo ke změně názvu na Divadlo Viola.

 
