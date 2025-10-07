Za odvolanou ředitelku Violy Cibulkovou se postavila herecká asociace

Divadlo Viola má právní formu zapsaného ústavu, řízeného tříčlennou správní radou. Ředitelka dostala výpověď bez udání důvodu, kterou podepsal předseda rady Michal Švorc ke 24. září. Později rada ve vyjádření, které poskytla ČTK, krok zdůvodnila neplněním povinností, nedostatky v komunikaci a spolupráci ze strany Cibulkové. Ta to odmítla. Řekla, že si je vědoma jediného pochybení vůči správní radě, které napravila a omluvila se za něj.
Herecká asociace musí podle Kepky reagovat. "A to zejména, když se tak stalo na začátku naplánované sezóny, která vypadala nesmírně přitažlivě a vracela se k těm nejlepším kořenům tohoto divadla. Očekáváme, že se správní rada konkrétně vyjádří k tomuto kroku a vysvětlí, proč se tak stalo a jaké má řešení, aby to nepoškodilo chod divadla," stojí ve vyjádření Herecké asociace.
Violu působící v nevelkých prostorách na pražské Národní třídě Kepka označil za geniem loci obdařené místo, v němž se odehrává divadelní zázrak. I když jde o prostor malý, jeho význam je velký. Nečekané odvolání Cibulkové z čela divadlo Hereckou asociaci velmi pobouřilo, doplnil Kepka.
Na obranu ředitelky, kterou širší veřejnost zná například z televizních seriálů Kukačky, Sestřičky a Ordinace v růžové zahradě 2, vznikla internetová petice. Do dneška ji podepsalo přes 860 lidí. Požaduje, aby správní rada své rozhodnutí o odvolání Cibulkové přehodnotila. Podle Švorce má správní rada v říjnu vypsat výběrové řízení na nového ředitele.
Divadlo Viola na Národní třídě začínalo v 60. letech jako Poetická vinárna Viola. Jejím duchovním otcem byl literární historik Vladimír Justl, který stál v jejím čele od roku 1965 až do začátku 90. let. V 60. letech se ve Viole začali zabydlovat přední umělci slova i hudby a členové Národního divadla tam recitovali verše. V 90. letech se Viola proměnila v komorní divadelní scénu, uváděla různé dramatické útvary od divadelních koláží až ke světovým dramatickým bestsellerům. To vedlo ke změně názvu na Divadlo Viola.