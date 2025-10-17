Divadlo

Legendy humoru Šimek a Grossmann se vrací na vinylu. Znovu vychází Návštěvní dny

před 1 hodinou
Po více než 55 letech se na gramofonové desky vrací jedinečná vystoupení Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna. Supraphon vydává reedici tří původních LP desek Návštěvní den 1/2/3, které poprvé vyšly v letech 1970 až 1973. Nové vydání v exkluzivním kompletu 3LP bude dostupné od 17. října 2025.
Miloslav Šimek a Jiří Grossmann během jednoho ze svých částečně improvizovaných večerů, při nichž kombinovali komické výstupy, čtené povídky a písně.
Miloslav Šimek a Jiří Grossmann během jednoho ze svých částečně improvizovaných večerů, při nichž kombinovali komické výstupy, čtené povídky a písně. | Foto: Milan Wágner

Tato výjimečná kolekce zachycuje atmosféru částečně improvizovaných večerů, které Šimek s Grossmannem s velkým úspěchem pořádali od počátku 60. let nejprve v klubu Olympic, později od roku 1967 v legendárním divadle Semafor. Jejich pořady kombinovaly komické výstupy, čtené povídky a písně, často s prvky recese, parodie a jemné satiry.

Reedice Návštěvní den 1/2/3 Šimka a Grossmanna poprvé v kompletu 3LP vychází 17. října 2025.
Reedice Návštěvní den 1/2/3 Šimka a Grossmanna poprvé v kompletu 3LP vychází 17. října 2025. | Foto: Supraphon

Reedice přináší nejen zvukově remasterované záznamy, ale i pečlivě zpracovaný komplet, který potěší sběratele i pamětníky. Na třech deskách najdeme ikonické výstupy jako Moje jízda tramvají, Jak jsem se učil kouřit, Návštěva cirkusu nebo písně Jako kotě si příst a Drahý můj. Celková stopáž činí přes 2 hodiny a 20 minut.

Návštěvní den je nejen svědectvím o době, ale především o výjimečném talentu obou autorů, jejichž humor oslovuje i dnešní generace. Jiří Grossmann, který zemřel ve třiceti letech v roce 1971, po sobě zanechal bohaté dědictví nejen jako komik, ale i jako skvělý textař a milovník country hudby. Miloslav Šimek pokračoval v tradici inteligentního humoru i po jeho smrti a spolupracoval s řadou dalších osobností české scény.

 
