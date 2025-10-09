Sir Nicholas Winton bude mít v Brně svůj muzikál. Přijedou i tři „jeho děti“

Skladatel Daniel Kyzlink s libretistou Luďkem Kašparovským na muzikálu pracovali několik let, premiéra bude 18. října. Do Brna se chystají tři dosud žijící "Wintonovy dětí" a desítky jejich potomků a příbuzných.
V titulní roli se představí Daniel Rymeš nebo Marco Salvadori. Sice studovali také historické materiály, nakonec se však snažili spíše vystihnout esenci Wintonovy osobnosti. "Jde o autenticitu a lidskost," řekl Rymeš. "Netoužil po obdivu ani uznání. Viděl, že něco bylo potřeba, a tak to šel udělat," uvedl Salvadori. V inscenaci režiséra Petra Gazdíka účinkuje spolu s herci a herečkami Městského divadla také dvacítka dětí.
Kyzlink dosud psal hlavně scénickou hudbu, Winton je jeho prvním muzikálem, pro který dlouho hledal vhodný hudební jazyk. "Myslím si, že to téma si vybralo mě, nikoliv já jej. Ve své tvorbě vítám těžká témata s duchovním ponorem nebo přesahem," uvedl Kyzlink. Oslovil textaře, dramatika a básníka Luďka Kašparovského, který výzvu přijal.
"Trvalo to dlouho, hlavně kvůli covidu a zavřenému divadlu, ale jsme šťastni, že se to konečně podařilo. Navíc ten příběh není nijak závislý na čase. Je věčný," uvedl Kašparovský. Libreto podle něj vychází ze skutečných událostí, nejde však o dokument.
Winton zorganizoval záchranu 669 převážně židovských dětí. Pomocí sítě dobrovolníků zajistil dětem britské vízum, ubytování i dopravu. Děti pak odjely vlakem do Londýna, kde se jich ujaly britské rodiny. Poslední vlak už hranice nepřekročil, děti, které v něm měly odjet, většinou zahynuly v koncentračních táborech.
O své činnosti Winton desítky let nemluvil. Jeho příběh vyšel najevo až koncem 80. let, když jeho manželka objevila staré seznamy dětí. Britská televize BBC pak v pořadu That’s Life! v roce 1988 uspořádala emotivní setkání Wintona s lidmi, které zachránil. Winton se stal symbolem lidskosti a odvahy - byl povýšen do šlechtického stavu, zemřel v roce 2015 ve 106 letech a jeho příběh opakovaně zaujal filmaře, divadelníky i literáty.