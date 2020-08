Liliom a Julie. Národní divadlo Brno uvádí hru o fešákovi od kolotoče

Národní divadlo Brno po 45 letech vrací na česká jeviště hru Liliom od klasika moderní maďarské literatury Ference Molnára, který žil v letech 1878 až 1952. Vizuálně poutavý příběh o lásce až za hrob nastudoval režisér Štěpán Pácl.

Předpremiéry se konají tuto středu a příští čtvrtek 20. srpna, premiéra 4. září v Mahenově divadle.

"Vlastně by se to mělo jmenovat Liliom a Julie, protože to má mnoho společného s nejznámější shakespearovskou tragikomedií Romeo a Julie," míní režisér Pácl.

"Lásce Lilioma a Julči sice nestojí v cestě znepřátelené rody, ale ješitnost, nemotornost a nezralost, ovšem stejně jako u Shakespeara i u Molnára láska vítězí," popisuje.

Fešáka Lilioma, který u pešťských Městských sadů obsluhuje pouťový kolotoč, ztvární Ivan Dejmal. Julču hraje Petra Lorencová. Oba do Mahenovy činohry přišli loni z Národního divadla moravskoslezského.

Brněnští divadelníci slibují výpravnou inscenaci.

"Prostředí kolotočů je vždy vizuálně a hudebně zajímavé, inspirace byla veliká. Jeviště se doslova proměnilo v lunapark scénických efektů. Hudebně vším prostupují živé tóny vibrafonu - nástroje, který sám o sobě vypadá kouzelně a ještě kouzelněji zní," uvádí Pácl.

Mnozí čeští ctitelé divadla nejspíš jméno Liliom uslyší poprvé. Přitom jde o jednu z nejpůvabnějších her počátku 20. století, míní dramaturg Milan Šotek. V Brně byl Liliom uváděn přesně před 100 lety v tehdejším Divadle na Veveří.

Po premiéře bude Liliom na programu Mahenova divadla ještě 14. a 15. září a znovu 11. října.