Kdo letos získá Cenu Thálie? Nominováni jsou Barešová, Elsnerová nebo Rošetzký

před 4 hodinami
Divadelní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství obdrží herci Dana Syslová a Ladislav Frej. Cenu za mimořádný přínos divadlu získá scénograf Jan Dušek. Za činoherní výkony v uplynulém roce jsou mezi herečkami nominované Denisa Barešová, Tereza Dočkalová a Andrea Elsnerová, v mužské kategorii pak Petr Panzenberger, Marcel Rošetzký a Tomáš Šulaj.
Jednou z hereček nominovaných na letošní Cenu Thálie v oboru činohra je i Andrea Elsnerová, která ztvárnila roli Hany ve stejnojmenné inscenaci Divadla na Vinohradech.
Jednou z hereček nominovaných na letošní Cenu Thálie v oboru činohra je i Andrea Elsnerová, která ztvárnila roli Hany ve stejnojmenné inscenaci Divadla na Vinohradech.

Cenu za celoživotní umělecké mistrovství v opeře získá sopranistka Natalia Achaladze Romanová, za balet emeritní sólistka Alice Kvasnicová a za muzikál a operetu tenorista Jan Ježek. V oboru alternativního divadla pak ocenění za celoživotní mistrovství dostane Lenka Machoninová. Thálii za šíření divadelního umění si odnese principál Jakub Špalek z divadelního spolku Kašpar a cenu pro umělce do 33 let v činohře získá Viktor Zavadil. "Překvapením bude udělení ceny pro zahraničního umělce," uvedl prezident Herecké asociace Ondřej Kepka.

Mezi herečkami získaly nominaci tři představitelky rolí v pražských divadlech. Barešová je nominovaná za paní Bovaryovou v Národním divadle, Dočkalová za inscenaci Máma v Divadle pod Palmovkou a Elsnerová za roli Hany v inscenaci Divadla na Vinohradech podle románu Aleny Mornštajnové. Mezi muži získal Panzenberger nominaci za inscenaci ostravského Studia G Perníkář, Rošetzký za Audienci Václava Havla v Městském divadle v Mostě a Šulaj za Vlastence Národního divadla Brno.

V opeře získaly nominaci tři sopranistky, a sice německá pěvkyně Maida Hundelingová, dále Petra Alvarez Šimková a Lívia Obručník Vénosová. Mezi muži jsou za operní výkony nominováni Marcel Beekman, Martin Javorský a Michal Lehotský

Za balet mají nominaci Chanell Cabrere Sansónová z kubánské Havany, Romina Contrerasová z Chile a Anna Yehovou, narozená v Los Angeles. Účinkují v pražském a v brněnském Národním divadle jako sólistky. Mezi tanečníky nominaci získal italský sólista Národního divadla Federico Ievoli, Albert Kaše ze souboru Dekkadancers a chilský tanečník Lukase Lizama Garrido ze souboru Lenka Vagnerová & Company. Nominace v muzikálu, operetě a dalších žánrech mají mezi ženami Monika Absolonová, Alžběta Bartošová a Markéta Pešková. Z mužů jsou nominovaní Lukáš Adam, Jan Kříž a Jan Sklenář.

V alternativním divadle bude porota volit mezi pěticí Sára Arnstein, Anežka Hessová, Eliška Mesfin Boušková, Martin Talaga a Kolektiv účinkujících v performanci Headbanger. V kategorii loutkového divadla jsou nominováni Šimon Dohnálek, Kristýna Franková, Bořek Joura, Martin Matejka a Pavol Smolárik.

Žena, která nestihla zemřít. Na Vinohradech zdramatizovali bestseller Hana

Hana

Herecká asociace s podporou ministerstva kultury a ministra Martina Baxy (ODS) udělí Ceny Thálie 1. listopadu 2025 v historické budově Národního divadla. "Hlasování opravdu probíhá v Národním divadle těsně před tím přenosem," upozornil Kepka.

Ceny pojmenované podle řecké múzy Thálie, patronky divadla, se každoročně slavnostně předávají od roku 1993. Cenu představuje skleněná maska, kterou podle návrhu Bořka Šípka od roku 2003 vyrábí sklárna Lasvit Ajeto Lindava.

Seznam nominovaných na divadelní ceny Thálie 2025

Činohra:

Ženský výkon: Denisa Barešová - role: Ema Bovaryová, inscenace: Paní Bovaryová (autor Gustave Flaubert), Národní divadlo, Praha

Tereza Dočkalová - role: Olja, inscenace: Máma (autorka Esther Bol), Divadlo pod Palmovkou, Praha

Andrea Elsnerová - role: Hana, inscenace: Hana (autoři Alena Mornštajnová a Jiří Janků), Divadlo na Vinohradech, Praha

Mužský výkon: Petr Panzenberger - role: Roman, inscenace: Perníkář (autoři Roman Pecha, Petr Motýl a Vojtěch Štěpánek), Studio G, Ostrava

Marcel Rošetzký - role: Sládek, inscenace: Audience (autor Václav Havel), Městské divadlo v Mostě

Tomáš Šulaj - role: Boris Berezovskij, inscenace: Vlastenci (autor Peter Morgan), Národní divadlo Brno

Opera:

Ženský výkon: Maida Hundeling - role: Turandot, inscenace: Turandot (hudba Giacomo Puccini), Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě

Petra Alvarez Šimková - role: Regan, inscenace: Lear (hudba Aribert Reimann), Národní divadlo, Praha

Lívia Obručník Vénosová - role: Maryša, inscenace: Maryša (hudba Emil František Burian), Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Mužský výkon: Marcel Beekman - role: Platée, inscenace: Platée (hudba Jean-Philippe Rameau), Národní divadlo - Státní opera, Praha

Martin Javorský - role: Rodolfo, inscenace: Bohéma (hudba Giacomo Puccini), Slezské divadlo Opava

Michal Lehotský - role: Lízal, inscenace: Maryša (hudba Emil František Burian), Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry:

Ženský výkon: Monika Absolonová - role: Judy Garland, inscenace: Judy (autor Peter Quilter), Studio DVA divadlo, Praha

Alžbeta Bartošová - role: Elisabeth, inscenace: Elisabeth (autoři Michael Kunze a Sylvester Levay), Národní divadlo moravskoslezské - soubor muzikálu, Ostrava

Markéta Pešková - role: Paní Danversová, inscenace: Rebecca (autoři Michael Kunze a Sylvester Levay), Divadlo J. K. Tyla - soubor muzikálu, Plzeň

Mužský výkon: Lukáš Adam - role: Luigi Lucheni, inscenace: Elisabeth (autoři Michael Kunze a Sylvester Levay), Národní divadlo moravskoslezské - soubor muzikálu, Ostrava

Jan Kříž - role: Maxim de Winter, inscenace: Rebecca (autoři Michael Kunze a Sylvester Levay), Divadlo J. K. Tyla - soubor muzikálu, Plzeň

Jan Sklenář - role: Beetlejuice, inscenace: Beetlejuice (autoři Eddie Perfect, Scott Brown a Anthony King), Hudební divadlo Karlín, Praha

Balet, tanec a pohybové divadlo:

Ženský výkon: Chanell Cabrera Sansón - role: Kitri, inscenace Don Quijote, Národní divadlo Brno

Romina Contreras - role: Manon, inscenace: L’Histoire de Manon, Národní divadlo, Praha

Anna Yeh - role: Roxana, inscenace: Cyrano de Bergerac, Národní divadlo Brno

Mužský výkon: Federico Ievoli - role: Des Grieux, inscenace: L’Histoire de Manon, Národní divadlo, Praha

Albert Kaše - role: Jonathan Livingston Racek, inscenace: Jonathan Livingston Racek, DEKKADANCERS, Praha

Lukas Lizama Garrido - role: sólový výkon, inscenace: Mystical Self, Lenka Vagnerová & Company, Praha

Alternativní divadlo:

Sára Arnstein - role: performerský výkon, inscenace: Wonderland (koncept Sára Arnstein), Ufftenživot a Studio ALTA, Centrum nezávislej kultúry Záhrada - Banská Bystrica, Eliadova knihovna Divadla Na zábradlí, Praha

Anežka Hessová - role: Anežka, inscenace: Můj Hood (autorky Lucie Ferenzová, Anežka Hessová, Eva Stará, Kamila Mottlová & Collective Coller), Collective Coller & Studio Citadela, Praha

Eliška Mesfin Boušková - role: Eliška, inscenace: Jak vytáhnout kořeny (autoři Eliška Mesfin Boušková a David Košťák), Jihočeské divadlo České Budějovice - Malé divadlo

Martin Talaga - role: performerský výkon, inscenace: PiNKBUS slovenský a žiadny iný (koncept Martin Talaga), PiNKBUS, Praha

Kolektiv účinkujících v performanci Headbanger: Matyáš Dlab, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Zuzana Smutková, Pasi Mäkelä - role: kolektivní performerský výkon, inscenace: Headbanger, Terén, D’epog

Loutkové divadlo:

Šimon Dohnálek - role: Řehoř Samsa, inscenace: Proměna, Divadlo DRAK, Hradec Králové

Kristýna Franková - role: herecký výkon, inscenace: Čáslavská - Tokio - 1964, Divadlo Alfa, Plzeň

Bořek Joura - role: Pes Paličák, inscenace: Pes Paličák, Divadlo Minor, Praha

Martin Matejka - role: Johan, inscenace: Golem, Divadlo v Dlouhé, Praha

Pavol Smolárik - role: Olí, inscenace: Gulliverovy cesty, Městská divadla pražská, Praha

Cena České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění:

Jan Dušek - scénograf

Cena za celoživotní umělecké mistrovství:

Dana Syslová - činohra

Ladislav Frej - činohra

Natalia Achaladze Romanová - opera

Alice Kvasnicová - balet, tanec a pohybové divadlo

Jan Ježek - muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry

Lenka Machoninová - alternativní divadlo

Cena za šíření divadelního umění:

Jakub Špalek

Cena pro mladého umělce či umělkyni v oboru činohry:

Viktor Zavadil

 
