Ředitelem Hudebního divadla v Karlíně zůstane Egon Kulhánek

Komise ocenila jeho koncepci, která podle ní zaručuje jistotu stabilního provozu městské příspěvkové organizace. Město vypisuje výběrová řízení na šéfy příspěvkových organizací, kteří jsou ve funkci déle než šest let.
Do konkurzu se přihlásili v termínu dva uchazeči. Komisi složené z politických zástupců, úředníků a odborníků předložili své koncepce dalšího rozvoje divadla a absolvovali osobní pohovory.
"Koncepce dosavadního ředitele Egona Kulhánka nejlépe zachycuje ekonomickou znalost prostředí, vymezuje reálné možnosti a zobrazuje realitu pražského divadelního prostoru, čímž zaručuje jistotu stabilního provozu organizace na další léta," stojí v důvodové zprávě schváleného materiálu. Muzikálové zaměření divadla stojí podle komise za vysokou návštěvností i tržbami.
Kulhánek se narodil 1. ledna 1965. V čele karlínského divadla stojí od roku 2003, kdy nahradil Ladislava Županiče. Předtím byl například producentem muzikálu Dracula a manažerem taneční skupiny Uno.