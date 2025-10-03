Divadlo

Palmovku ovládla atomová bomba a fyzik Oppenheimer. Inscenace nemůže být aktuálnější

Marcela Magdová Marcela Magdová
před 4 hodinami
Druhá světová válka aktivovala všechny dostupné zbraně včetně výjimečných vědeckých mozků, jež se na obou stranách fronty snažily zkonstruovat atomovou bombu. Ve jménu záchrany pracovaly na potenciální záhubě civilizace, která se s důsledky objevu potýká s každým novým ozbrojeným konfliktem. Massiniho hra Projekt Manhattan, v režii Michala Langa v Divadle pod Palmovkou, nemůže být aktuálnější.
Martina Krátká, Kateřina Hrdinová, Lucie Michálková a Jan Teplý jako fyzik Robert Oppenheimer v inscenaci Projekt Manhattan.
Martina Krátká, Kateřina Hrdinová, Lucie Michálková a Jan Teplý jako fyzik Robert Oppenheimer v inscenaci Projekt Manhattan. | Foto: Martin Špelda

Jméno teoretického fyzika Roberta Oppenheimera, řídícího od roku 1942 v tajné laboratoři v novomexickém Los Alamos vývoj první jaderné zbraně, se znovu začalo více skloňovat před dvěma lety, a to díky Oscary ověnčenému životopisnému snímku Christophera Nolana. O rok dříve, kdy ruská vojska vtrhla na území Ukrajiny, dokončil svoji novou hru Projekt Manhattan i italský dramatik s mezinárodním renomé Stefano Massini.

Z širokého výčtu jeho tvorby se domácí scény dosud chopily jen čtyř textů. Nejúspěšnější z nich, hra Dynastie - Lehman Brothers v režii Michala Dočekala se ale v Huse na Provázku reprízuje už osmou sezonu. Massini v ní jako ve svých dalších titulech vychází z historických reálií, které dovedně splétá s vlastní fantazií. Prostřednictvím témat z minulosti se ale nezříká aktuálního komentáře.

Projekt Manhattan
Projekt Manhattan
Projekt Manhattan
Projekt Manhattan
Projekt Manhattan Zobrazit 14 fotografií

Freska o kapitalismu likvidujícím vlastní proroky

Obdobně jako v Projektu Manhattan, u nás poprvé uvedeném loni v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, do něhož vnáší Massini otázku morální odpovědnosti za lidské poznání, je i Dynastie - Lehman Brothers freskou o amorálním kapitalismu likvidujícím vlastní proroky. V textech není určen přesný počet postav. Zdánlivě roztříštěnou plochu úlomků replik a komentářů, které se navíc co chvíli opakují, pojí přísný vnitřní rytmus. Inscenátoři se mohou rozhodnout, kolika hercům repliky rozdělí, musí ale důsledně dbát na jejich souhru a inscenaci příliš nezatěžovat druhotným výkladem, neboť závazné je sdělení a jeho forma. Toho všeho si jsou inscenátoři v čele s režisérem Michalem Langem a dramaturgyní Lenkou Veverkovou dobře vědomi.

Kromě Oppenheimera, vcházejícího na scénu coby ústředního činitele až po přestávce, a dalších jmenovitě představených vědců zkoumajících chování atomového jádra provázejí na Palmovce vyprávění tři ženské figury (Lucie Michálková, Kateřina Hrdinová a nejvýraznější z nich Martina Frejová Krátká). V elegantních zelených kostýmcích barvy uranového skla s načesanými loknami à la 40. léta 20. století vyhlíží jako sekretářky výzkumníků. Ve skutečnosti iniciují scénické dění, aranžují jednající mužské postavy či s nimi vstupují v převleku do krátkého dialogu. Připomínají neutrony ostřelující těžké atomové jádro, jehož následkem je štěpná jaderná reakce. O ní přeci všem zúčastněným figurám jde.

Klan vědeckých kapacit, vesměs maďarských Židů, kteří uprchli z Evropy před demagogickým Lakýrníkem, jak ve hře označují Adolfa Hitlera, je naopak zpodoben jako více méně konvenční, ničím nevyčnívající dav pánů v oblecích a kloboucích. Liší se pouze drobnými charakterovými rysy, energií a dikcí. Výrazní jsou zejména Michal Lurie v roli Leó Szilárda a Šimon Holiš představující Paula Erdöse. To, že se jedná o reálné osobnosti, zohledňuje decentní, a přesto pro jevištní tvar významotvorná zadní projekce, kterou stylizoval výtvarník Mirek Kaczmarek - stejně jako kostýmy vypravěček do zelena. Promítané snímky představují archivní fotografie jednotlivých badatelů, pohled na manhattanské mrakodrapy, Mendělejevovu tabulku chemických prvků, fyzikální rovnice a další výjevy vytvořené na základě dobových snímků s pomocí AI.

Vypravěčky jako neutrony ostřelující jádro

Zdaleka nejintenzivnějším je závěrečný obraz kontemplativního smíření, vycházející z Massiniho připodobnění otce atomové bomby, jak bývá Robert Oppenheimer vnímán, k starozákonnímu prorokovi Jeremiášovi. V dramatu to není zdaleka první biblický příměr. Kromě fyzikální terminologie se v něm operuje i s pojmy z judaismu, používají se citáty v maďarštině a jidiš. Stejně jako Jeremiáš ukamenovaný soukmenovci za šíření boží pravdy hledá v dobré víře fyzik Oppenheimer podstatu jádra, čímž nepřímo způsobí jadernou katastrofu.

V inscenaci se ale atomový hřib slévá s představou stromu poznání z rajské zahrady, jak jej líčí kniha Genesis. Všichni přítomní se na znamení smíření choulí pod jeho korunami a fluorescenční zeleň, nejdříve anoncující přítomnost uranu, se symbolicky přetváří v barvu naděje, života a obnovy, jak ji vnímá křesťanská tradice.

