Cibulková byla odvolána z vedení Violy. Správní radě vadí nedostatky v komunikaci

Cibulková řekla, že důvody odvolání se dozvěděla až v pondělí z vyjádření rady podepsaného předsedou Michalem Švorcem a že s nimi nesouhlasí.
Cibulkovou rada podle svého vyjádření odvolala s účinností ke čtvrtku 24. září a uvedla, že k jejímu odvolání přispělo i nesplnění stanovených povinností vůči správní radě. Výběrové řízení na nového ředitele chce vypsat během října.
Cibulková v reakci na zveřejněné důvody odvolání sdělila, že se s radou scházela každé tři měsíce a podávala jí zprávu o dění, změnách, investicích v divadle s čtvrtletním vyúčtováním. Připustila faktickou chybu, a to neodeslání výroční zprávy v řádném termínu. Nicméně na webu divadla byla zpráva s uzávěrkou schválenou auditorem už zveřejněna a po upozornění Cibulková zprávu radě poslala. "Omluvila jsem se, napravila jsem to. Otázka je, jestli to bylo tak vážné pochybení, abych byla z hodiny na hodinu, ze dne na den odvolána," uvedla. Doplnila, že v červenci jí tříčlenná správní rada zaslala výtku ohledně hrubého porušení povinností při vedení divadla a vážné ohrožení chodu divadla.
Odvolání šéfky Violy už minulý týden označila šéfredaktorka Divadelních novin Jana Machalická v komentáři za nepřijatelné. "Cibulková je řádně vybraná ředitelka a realizuje program, který předložila," napsala Machalická.
Cibulková vedla Divadlo Viola asi rok, loni zvítězila ve výběrovém řízení. V divadle také hraje. Vaněk na dotaz ČTK uvedl, že Cibulková má zatím smlouvu. "Je to věc dalších jednání, jestli paní Cibulková bude nakloněna tomu v divadle dále účinkovat," řekl.
Herečka by ve Viole ráda dokončila dva projekty, na kterých se produkčně podílela a na které se prodávají vstupenky. "Ve třech představeních, které tam mám, myslím do budoucna nebudu za těchto okolností schopna hrát," doplnila.
Na obranu ředitelky, kterou širší veřejnost zná například z televizních seriálů Kukačky, Sestřičky, Ordinace v růžové zahradě 2, vznikla internetová petice. Do pondělí 29. září ji podepsalo přes 520 lidí. Požaduje, aby správní rada své rozhodnutí o odvolání Cibulkové přehodnotila.
Divadlo Viola na Národní třídě začínalo v 60. letech jako Poetická vinárna Viola. Jejím duchovním otcem byl literární historik Vladimír Justl, který stál v jejím čele od roku 1965 až do začátku 90. let. V 60. letech se ve Viole začali zabydlovat přední umělci slova i hudby a členové Národního divadla tam recitovali verše. V 90. letech se Viola začala měnit v komorní divadelní scénu, uváděla různé dramatické útvary od divadelních koláží až ke světovým dramatickým bestsellerům. To vedlo ke změně názvu na Divadlo Viola.