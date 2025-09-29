Divadlo

Cibulková byla odvolána z vedení Violy. Správní radě vadí nedostatky v komunikaci

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Neplnění povinností a nedostatky v komunikaci a spolupráci vedly správní radu pražského komorního Divadla Viola minulý týden k odvolání jeho ředitelky Kláry Cibulkové. Rada to uvedla ve svém vyjádření. Podle něj divadlo od čtvrtka 25. září z jejího pověření dočasně vede zástupce Cibulkové Pavel Vaněk.
Správní rada pražského komorního Divadla Viola minulý týden odvolala jeho ředitelku Kláru Cibulkovou, která je také herečka.
Správní rada pražského komorního Divadla Viola minulý týden odvolala jeho ředitelku Kláru Cibulkovou, která je také herečka. | Foto: Profimedia.cz

Cibulková řekla, že důvody odvolání se dozvěděla až v pondělí z vyjádření rady podepsaného předsedou Michalem Švorcem a že s nimi nesouhlasí.

Cibulkovou rada podle svého vyjádření odvolala s účinností ke čtvrtku 24. září a uvedla, že k jejímu odvolání přispělo i nesplnění stanovených povinností vůči správní radě. Výběrové řízení na nového ředitele chce vypsat během října.

Cibulková v reakci na zveřejněné důvody odvolání sdělila, že se s radou scházela každé tři měsíce a podávala jí zprávu o dění, změnách, investicích v divadle s čtvrtletním vyúčtováním. Připustila faktickou chybu, a to neodeslání výroční zprávy v řádném termínu. Nicméně na webu divadla byla zpráva s uzávěrkou schválenou auditorem už zveřejněna a po upozornění Cibulková zprávu radě poslala. "Omluvila jsem se, napravila jsem to. Otázka je, jestli to bylo tak vážné pochybení, abych byla z hodiny na hodinu, ze dne na den odvolána," uvedla. Doplnila, že v červenci jí tříčlenná správní rada zaslala výtku ohledně hrubého porušení povinností při vedení divadla a vážné ohrožení chodu divadla.

Odvolání šéfky Violy už minulý týden označila šéfredaktorka Divadelních novin Jana Machalická v komentáři za nepřijatelné. "Cibulková je řádně vybraná ředitelka a realizuje program, který předložila," napsala Machalická.

Cibulková vedla Divadlo Viola asi rok, loni zvítězila ve výběrovém řízení. V divadle také hraje. Vaněk na dotaz ČTK uvedl, že Cibulková má zatím smlouvu. "Je to věc dalších jednání, jestli paní Cibulková bude nakloněna tomu v divadle dále účinkovat," řekl.

Herečka by ve Viole ráda dokončila dva projekty, na kterých se produkčně podílela a na které se prodávají vstupenky. "Ve třech představeních, které tam mám, myslím do budoucna nebudu za těchto okolností schopna hrát," doplnila.

Související

Herečka Klára Cibulková, známá ze seriálu kriminálka Anděl, vede divadlo Viola

Klára Cibulková

Na obranu ředitelky, kterou širší veřejnost zná například z televizních seriálů Kukačky, Sestřičky, Ordinace v růžové zahradě 2, vznikla internetová petice. Do pondělí 29. září ji podepsalo přes 520 lidí. Požaduje, aby správní rada své rozhodnutí o odvolání Cibulkové přehodnotila.

Divadlo Viola na Národní třídě začínalo v 60. letech jako Poetická vinárna Viola. Jejím duchovním otcem byl literární historik Vladimír Justl, který stál v jejím čele od roku 1965 až do začátku 90. let. V 60. letech se ve Viole začali zabydlovat přední umělci slova i hudby a členové Národního divadla tam recitovali verše. V 90. letech se Viola začala měnit v komorní divadelní scénu, uváděla různé dramatické útvary od divadelních koláží až ke světovým dramatickým bestsellerům. To vedlo ke změně názvu na Divadlo Viola.

 
Mohlo by vás zajímat

Nenechte si ujít: Humorný návrat polské šlechty v seriálu nebo Lukáš Krpálek v kině

Nenechte si ujít: Humorný návrat polské šlechty v seriálu nebo Lukáš Krpálek v kině
Přehled

Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

V planetáriu ožije sci-fi komedie se Spejblem a Hurvínkem. Půjde o 360° projekci

V planetáriu ožije sci-fi komedie se Spejblem a Hurvínkem. Půjde o 360° projekci

Nenechte si ujít: Aristokratické Panství Downton ve filmu i atomová bomba v divadle

Nenechte si ujít: Aristokratické Panství Downton ve filmu i atomová bomba v divadle
Přehled
divadlo kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Klára Cibulková Jana Machalická Divadlo Viola odvolání Praha

Právě se děje

před 39 minutami
Nudný fotbal bez gólů? Nevadí, nad hlavami vám přistává obří airbus

Nudný fotbal bez gólů? Nevadí, nad hlavami vám přistává obří airbus

Fotbal bez šancí fanouškům týmu Windsor & Eton nemusí vadit. Diváci si krátili čas sledováním letadel mířících na Heathrow.
před 51 minutami
V Česku může být až 220 tisíc nadaných dětí. Víme jen o dvou procentech z nich

V Česku může být až 220 tisíc nadaných dětí. Víme jen o dvou procentech z nich

Rodiče nadaných dětí by primárně měli myslet na to, aby jejich dítě bylo v tom, co dělá, šťastné.
před 1 hodinou
Cibulková byla odvolána z vedení Violy. Správní radě vadí nedostatky v komunikaci

Cibulková byla odvolána z vedení Violy. Správní radě vadí nedostatky v komunikaci

Odvolání šéfky Violy už minulý týden označila šéfredaktorka Divadelních novin Jana Machalická v komentáři za nepřijatelné.
před 1 hodinou

Láska nebeská visí nad propastí: svatby na novém nejvyšším mostě světa

Láska nebeská visí nad propastí: svatby na novém nejvyšším mostě světa
Prohlédnout si 11 fotografií
Novomanželé si nechávají zvěčnit svoji radost u nejvyššího mostu světa. Přímo zde byl otevřen i svatební úřad, kde páry začínají své společné životní pouto nad propastí obrovského kaňonu.
Pohled shora ukazuje silniční provoz na mostě, který výrazně usnadnil dopravu v hornaté a dříve špatně dostupné oblasti, čímž podpořil nejen rozvoj místního hospodářství, ale i zlepšení kvality života.
před 1 hodinou
"Nikdy to nebylo naše." Nizozemsko navrátí Indonésii kosti Jávského člověka

"Nikdy to nebylo naše." Nizozemsko navrátí Indonésii kosti Jávského člověka

Nizozemsko vyhoví žádosti své bývalé kolonie o navrácení historických artefaktů.
před 1 hodinou
Politická šikana: Babiš vsadil na nečekanou taktiku, KDU-ČSL má trumf a Fiala se pere
39:08

Politická šikana: Babiš vsadil na nečekanou taktiku, KDU-ČSL má trumf a Fiala se pere

Televizní debaty ukazují, kdo tahá za kratší konec. Poslechněte si nejnovější díl podcastu Politická šikana a dozvíte se, v čem je jiná kampaň ANO.
Aktualizováno před 2 hodinami
Přestaňte scrollovat, všeho nechte, to je snad ilegální. Svět sportu šílí z Alcaraze

Přestaňte scrollovat, všeho nechte, to je snad ilegální. Svět sportu šílí z Alcaraze

"Byl to nejlepší poslední game, který jsem kdy odehrál," prohlásil Carlos Alcaraz v japonském Tokiu.
Další zprávy